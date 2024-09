Na warszawskim Gocławku połączono przystanki autobusowe z peronem kolejowym

13:50

Lepszy punkt przesiadkowy dla pasażerów podróżujących koleją i autobusami w Warszawie. Udało się połączyć schodami i windami przystanki autobusowe na wiadukcie ulicy Marsa z peronem kolejowym. Autobusy linii przyspieszonych mają więc teraz dodatkowy przystanek na żądanie „PKP Gocławek”. Podróż komunikacją publiczną stała się bardziej przyjazna dla pasażerów.

Spis treści

Pasażerom komunikacji publicznej na Gocławku łatwiej się przesiadać

To świetne wieści dla mieszkańców korzystających z komunikacji publicznej. Z przystanku PKP Gocławek można już bezpiecznie i szybko dostać się na peron stacji kolejowej Warszawa Gocławek. Przystanki autobusowe na wiadukcie ulicy Marsa połączone zostały z peronem kolejowym schodami i windą. Natomiast z pobliskich ulic na peron prowadzą – z poziomu ziemi – bezpieczne i wygodne (z rampami o łagodnym nachyleniu) przejścia podziemne.

Nowa Skra w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nawet peron przesunięto, by był bliżej przystanku

Dodatkowo, peron przystanku kolejowego Warszawa Gocławek został nieco przesunięty pod wiadukt. Wcześniej był od niego oddalony – a tym samym od przystanków autobusowych na nim – o kilkaset metrów, co utrudniało podróżnym przesiadanie się. Udogodnienia te powstały – dzięki kolejarzom i na wniosek miasta stołecznego Warszawy – w ramach modernizacji linii kolejowej w kierunku Lublina.

Polecamy także: 4. linia metra, Warszawa. Zaczęły się prace przedprojektowe. Kiedy budowa IV linii metra warszawskiego?

Gocławek z lokalnym centrum przesiadkowym

Takie lokalne „centrum przesiadkowe”, jakie po połączeniu przystanków autobusowych ze stacją kolejową powstało przy przystanku Warszawa Gocławek, było bardzo oczekiwane przez pasażerów, bo linią otwocką codziennie jeżdżą tysiące ludzi, zdążających w różne miejsca Warszawy z Wawra i miejscowości aglomeracji.

Jak policzyli urzędnicy miejscy, tylko między godziną 6.50 a 7.53 rano z przystanku PKP Gocławek 01 w stronę Warszawy odjeżdża ponad 30 autobusów.

Pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, które w godzinach komunikacyjnych szczytów kursują co ok. 10 minut, można sprawnie dojechać do Warszawy Wschodniej i dalej do Śródmieścia, a tam skorzystać z metra, tramwajów i autobusów.

Nowy przystanek dla linii przyspieszonych w Warszawie - PKP Gocławek

Jak informuje Warszawski Urząd Miasta, od poniedziałku 30 września autobusy linii 402, 514 i 520 będą miały na swojej trasie, w obydwu kierunkach, przystanek „na żądanie” PKP Gocławek. Autobusy linii przyspieszonych dołączą więc do zatrzymujących się tam 143, 145, 173, 183, 225, N02, N21, N24, N25, N71. W pobliżu kończą i rozpoczynają kursy także autobusy linii 188 i 202. Miejsce to stanie się węzłem umożliwiającym dogodne przesiadki między autobusami a pociągami.

Czytaj też: Tak powstaje park linearny na Ursynowie. Kiedy skorzystamy z nowego parku nad Południową Obwodnicą Warszawy?

Przejdź do galerii: Windy i schody na PKP Gocławek