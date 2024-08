– Przed nami ogromny projekt inwestycyjny, jego wartość to 102 mln zł. Będziemy go realizować do końca 2028 roku. To ważna inwestycja, która sprawi, że muzeum zyska nie tylko odnowione przestrzenie, ale pojawią się również nowe wystawy, które mam nadzieję zyskają odbiorców wśród łodzian i turystów – mówi Bogumiła Olejnik, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.