Kołobrzeg będzie mieć bulwary nad Parsętą. Inwestycja wystartuje już wkrótce? Zobacz wizualizacje

Wizualizacje przebudowy brzegów Parsęty w Kołobrzegu

Bulwary nad Parsętą w Kołobrzegu to inwestycja zapowiadana od kilku lat. Mieszkańcy i turyści mają zyskać atrakcyjne tereny rekreacyjne nad rzeką. W planach są m.in. schodzące ku wodzie tarasy oraz niewielka przystań. Według zapowiedzi inwestycja jest już bliska realizacji.

Kołobrzeg szykuje się do budowy bulwarów nad rzeką Parsętą

Władze Kołobrzega już od kilku lat zapowiadają radykalną przebudowę brzegów Parsęty. Dziś nie zachęcają one do wypoczynku, ale wybudowanie eleganckich bulwarów ma to zmienić. W 2022 r. rozpoczęło się projektowanie inwestycji. Na początku 2025 r. miasto miało już projekty w ręku. Jak podaje serwis okkolobrzeg.pl, niebawem zostanie podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji, co pozwoli w najbliższym czasie rozpisać przetarg i wybrać wykonawcę robót budowlanych.

Przebudowa obejmie oba brzegi rzeki na odcinku od mostu na ulicy Kamiennej do mostu na ulicy Łopuskiego. Za koncepcję zagospodarowania terenu odpowiada Spółka Partnerska Architekci Błaszczyk i Samborski, zaś właściwy projekt przygotowała firma Laar Studio. Z oryginalnej koncepcji zachowano większość elementów, zrezygnowano jedynie z niewielkich mostków nad wodą.

Zakrojone na szeroką skalę działania obejmują wykonanie m.in. tarasów schodzących do wody, nadwieszeń nad rzeką, przystani kajakowej, placów i nowego układu komunikacyjnego. Dzięki temu teren stanie się funkcjonalną przestrzenią sprzyjającą zarówno użytkownikom pieszym i rowerzystom, ale także uprawiającym sporty wodne. Uzupełnienie stanowią spójne obiekty małej architektury oraz oświetlenie wraz z iluminacją murów nabrzeża. Przyłącza dla barek mieszkalnych i gastronomicznych umożliwią wprowadzenie w przyszłości dodatkowych, atrakcyjnych funkcji

– podaje strona firmy Laar Studio.

Warto dodać, że obszar inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską, a zatem nad przebiegiem prac czuwać będzie konserwator zabytków. Szacowany koszt inwestycji to kilkadziesiąt milionów złotych.

Inwestycja m.in. w turystykę. Odświeżenia wymaga również sama rzeka

Według zapowiedzi nowe bulwary w Kołobrzegu mają stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dziś rzeka jest raczej zaniedbana i wymaga m.in. oczyszczenia oraz pogłębienia. Małym krokiem w tym kierunku był spływ kajakowy połączony ze sprzątaniem rzeki, zorganizowany w czerwcu 2024 r. przez Kołobrzeski Instytut Kultury i Promocji.

O ożywieniu brzegów rzeki i bulwarów mówi się w Kołobrzegu od lat. (...) Sami architekci podkreślają, że głównym celem jest przybliżenie rzeki mieszkańcom

– podkreśla miasto.

W planach na przyszłość jest przebudowa także dalszych odcinków wzdłuż rzeki, docelowo aż do bulwaru Zacisze.

