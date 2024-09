Kolejny wiadukt w Katowicach zamknięty. Czeka go rozbiórka, a kierowców utrudnienia

W Katowicach zamknięto (w czwartek 25 września) wiadukt kolejowy przy ulicy Granicznej. Wcześniej zamknięto inny – na ulicy Bagiennej. A to dopiero początek, bo do rozbiórki szykowanych jest kilka kolejnych. Wszystko to jest częścią gigantycznej przebudowy węzła kolejowego w Katowicach, co potrwa około czterech lat. A może dłużej...

Katowice to wielki plac budowy

Katowice stają się wielkim placem budowy. Tym razem budowana i przebudowywana jest infrastruktura kolejowa, choć utrudnienia odczują nie tylko pasażerowie pociągów, ale także kierowcy i piesi. Przez miasto przebiega bowiem szlak kolejowy, który tak naprawdę dzieli je na pół. Przebudowa katowickiego węzła kolejowego (dokładnie przebudowa linii kolejowej na szlaku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice) oznacza nie tylko budowę nowych torów, trakcji czy przystanków. To również budowa nowych wiaduktów, które zastąpią stare obiekty, będące często już w bardzo złym stanie technicznym.

To wiadukty kolejowe znajdujące się często w sercu miasta, których zamknięcie sprawi spore utrudnienia w ruchu.

Zamknęli wiadukt na ulicy Granicznej w Katowicach. Potem będą kolejne

Na pierwszy ogień poszedł 9 września wiadukt na ulicy Bagiennej. 25 września zamknięto wiadukt na ulicy Granicznej.

Droga pod obiektem została zamknięta, a dla kierowców wyznaczono objazdy przez ul. Damrota i Francuską. Piesi skorzystają z przejść przy ul. Paderewskiego i Damrota, a po demontażu obiektu, który zajmie ok. miesiąca, znów będą mogli poruszać się wyznaczonym przejściem na ul. Granicznej. Wiadukt zostanie poszerzony, dzięki czemu usprawni się przejazd samochodów pod obiektem. Ulica zyska też ścieżkę rowerową – mówi Katarzyna Głowacka, rzeczniczka PKP PLK w Katowicach.

Na tym wiadukcie oczywiście inwestycja w Katowicach się nie zakończy

Od 30 września rozpoczną się prace przy obiekcie na ul. Kłodnickiej. Tu także ulica będzie zamknięta dla ruchu kołowego, a na czas prac rozbiórkowych – także dla pieszego.

W miejscu wiaduktu, znajdującego się przy stacji Katowice Ligota powstanie nowa konstrukcja z poszerzonymi obustronnie chodnikami dla pieszych, ścieżką rowerową oraz większym prześwitem między drogą a obiektem, co wyeliminuje ograniczenie wysokości dla samochodów. Dla ruchu drogowego objazd poprowadzony zostanie przez wiadukt na ul. Ligockiej. Piesi będą mogli skorzystać z przejść nad torami przy ul. Ligockiej oraz pod torami łączącego ul. Gdańską i Zadole.

Po rozbiórce wiaduktu, mieszkańcy znów będą mogli poruszać się wyznaczonym i bezpiecznym przejściem na ul. Kłodnickiej.

Kolejny wiadukt, który w najbliższych tygodniach zostanie zamknięty i rozebrany – znajduje się na ulicy Mikołowskiej.

Rozpoczęcie robót na wiadukcie kolejowym przy ul. Mikołowskiej planowane jest od 7 października. Dla kierowców zalecany będzie objazd pod wiaduktami na ul. św. Jana oraz ul. Francuskiej. Piesi będą mogli przejść pod tymi obiektami, skorzystać z przejścia podziemnego na stacji Katowice lub przejścia pod torami łączącego ul. Wojewódzką i Dworcową – informuje Katarzyna Głowacka.

To nie wszystkie obiekty, bo czekają jeszcze na swoją kolej wiadukty na ulicy Załęskiej i Przodownika.

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego

Przebudowa katowickiego węzła kolejowego to największa w Polsce inwestycja kolejowa prowadzona w sercu dużego miasta. Od tej inwestycji zależy bardzo wiele. Jedną z najważniejszych zmian, jaka nastąpi po jej zakończeniu to oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Stanie się to dzięki budowie nowych torów.

Powstanie bezkolizyjny wjazd na stację Katowice dla składów dalekobieżnych i Kolei Śląskich. Te pociągi nie będą sobie przeszkadzały. Dążymy do tego, by ta kolej aglomeracyjna po przebudowie kursowała co 10 – 15 minut – tak o najważniejszych aspektach inwestycji – mówił prezentując inwestycję, Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK i dyrektor ds. realizacji inwestycji w spółce.

Na odcinku linii kolejowej zostaną dobudowane dwa tory. W efekcie wzrośnie przepustowość ruchu kolejowego w województwie śląskim – zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Oznacza to, że na trasę wyjedzie więcej pociągów.

PKP PLK miało dużo czasu na przygotowanie

Do tej inwestycji kolej przygotowuje się od dawna. 5 kwietnia 2024 roku PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na ogromną przebudowę węzła kolejowego w Katowicach za blisko 4 mld zł, której wykonawcą zostało konsorcjum firm Torpol SA (lider) i Intop Warszawa Sp. z o.o. To nie zmieniło faktu, że już na początku inwestycji odnotowano falstart. Chodzi o konieczność zmiany, ustalonych wcześniej przez PKP PLK, terminów zamykania kolejnych wiaduktów kolejowych przeznaczonych do rozbiórki. PKP PLK ugięła się pod naciskiem mieszkańców i władz miasta i przesunęła harmonogram o kilka tygodni.

Co oznacza kolejowa inwestycja w sercu Katowic?

Kompleksowa modernizacja linii to budowa około 22 km nowych torów i przebudowa 96 km torów, wymiana 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów.

W zakres zadania wchodzi 150 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. W ramach prac przewiduje się budowę centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.

Powstanie między innymi nowy przystanek kolejowy Katowice Morawa.

W sumie w ramach inwestycji wybudowanych zostanie 13 nowych peronów, a 15 przebudowanych. Wszystkie będą przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się. Wygodny i bezpieczny dostęp do nich zapewnią pochylnie lub windy. Na antypoślizgowych nawierzchniach powstaną ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych oraz niedowidzących. Perony wyposażone zostaną w nowe wiaty, ławki, oświetlenie. Codzienne podróże ułatwi czytelna informacja pasażerska.

Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h.

Kiedy koniec kolejowej inwestycji w Katowicach?

Inwestycja ma trwać cztery lata, ale przy tej skali trudności i skomplikowania prac prowadzonych w centrum aglomeracji, może się okazać, że ten czas się wydłuży. Co już obecnie wydaje się bardzo prawdopodobne.

Rozbierają też wiadukt nad drogą ekspresową S86 w Katowicach

To nie jedyny wiadukt, jaki jest rozbierany obecnie w Katowicach. Trwa także rozbiórka drogowych wiaduktów nad drogą ekspresową S86 w Katowicach. To jedna z najruchliwszych tras w Polsce.