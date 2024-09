Drogi rowerowe z priorytetem. Budowy i remonty dróg tylko z planami ciągów pieszo-rowerowych

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Inwestycje w drogi rowerowe

Nad jeziorami Żywieckim i Międzybrodzkim oraz otaczających je terenach do 2026 roku powstanie rowerowa kraina. Pozyskano na ten cel 150 mln zł z Unii Europejskiej. W sumie sieć dróg rowerowych i spacerowych w całym regionie Aglomeracji Beskidzkiej ma mieć 250 km.

Koncepcja zintegrowanego systemu dróg rowerowych wokół brzegów jezior zaporowych Kaskady Soły i wsi położonych w otaczających akweny górach była inicjatywą samorządów, Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywca, Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka. W przedsięwzięcie zaangażowały się także Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Projekt powstania wielkiej sieci dróg rowerowych powstawał etapami już od 2019 r. Koszt przedsięwzięcia oszacowany został na 177 mln. zł. Dzięki dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 150 mln. zł będzie realizowany w ciągu najbliższych dwóch lat. Szkoda tylko, że kończąca się największa drogowa inwestycja nad Sołą, czyli generalny remont drogi wojewódzkiej nr 948 nie uwzględniał w projekcie dróg rowerowych.

Remont drogi nr 948 bez dróg rowerowych w turystycznym zagłębiu

Dobiega już końca ponad trzyletni remont 17-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 948 z Kobiernic do Żywca. Droga będzie bezpieczniejsza i szersza, ale zabrakło na niej miejsca na ścieżkę rowerową. Co ciekawe, droga łączy wsie letniskowe Oczków, Tresnę, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie oraz Porąbkę. To najbardziej rozwinięte turystycznie miejscowości położone nad brzegami jezior Żywieckiego i Międzybrodzkiego i nad Sołą.

Kiedy zapowiadano remont drogi w 2016 r. uwzględniał on ścieżkę pieszo-rowerową na całej długości. Jednak cztery lata później ZRID, czyli decyzja o zezwoleniu na realizację remontu została wydana już bez uwzględnienia ścieżki. Wyłoniony w przetargu wykonawca remontu przystąpił do prac, a Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczył wyłączenie ścieżek z projektu kwestiami trudności technicznych i finansowymi. Mieszkańcy i samorządowcy nie kryli swojego rozczarowania podjęciem takiej decyzji. Zaplanowane szerokie chodniki pozwalają na poprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych, ale na kilku odcinkach brakuje przy drodze nawet miejsca dla pieszych; są tylko wąskie pobocza. Tłumaczono ten fakt potrzebą podcięcia zagrożonych osuwiskami stoków i ich umocnieniem, co pociągnęłoby znaczący wzrost kosztów remontu.

Teraz samorząd i lokalne stowarzyszenia, których projekt systemu ścieżek rowerowych doczekał się dofinansowania z UE musi zastanawiać się jak poprowadzić odcinki bezpiecznych dróg rowerowych przez wąskie odcinki już wyremontowanej drogi. Stracona została szansa a oszczędności spowodują i tak dodatkowe koszty, których można było uniknąć.

Drogi tylko z pasami pieszo-rowerowymi

Jak informuje Aglomeracja Beskidzka przypadek remontu drogi 948 posłużył samorządowcom do wywarcia presji na przyszłe inwestycje tego typu. Decyzje zezwalające na realizację takich przedsięwzięć jak remonty i budowy dróg nie będą w regionie wydawane, jeśli ich projekt nie uwzględni powstania ciągów pieszo rowerowych. Ma być bezpiecznie i wygodnie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Region Kaskady Soły przeżywa obecnie boom turystyczny i inwestycyjny. Nad brzegami jezior powstają nowe osiedla apartamentowe i hotele. Regionalny system dróg rowerowych ma być dodatkową zachętą dla inwestorów, a mieszkańcom zapewnić możliwość bezpiecznego przemieszczania się rowerem po lokalnych drogach.

Drogi rowerowe dla mieszkańców i turystów

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej będzie można przystąpić do szybkiej realizacji projektu połączenia już istniejących odcinków i budowy kolejnych. W ten sposób powstaną drogi rowerowe, które połączą m.in. Szczyrk, Rybarzowice i Łodygowice z Żywcem i Czernichowem spinając Beskid Śląski, Kotlinę Żywiecką i jeziora Żywieckie i Międzybrodzkie. To tylko część tego zintegrowanego rowerowego systemu. Jego sercem będzie pętla wokół Jeziora Żywieckiego. To od niej będą odchodzić łączniki do innych miejsc Żywiecczyzny. Przy ścieżkach powstaną parkingi, gdzie osoby przyjeżdżające z innych regionów będą mogły pozostawić bezpiecznie samochód i przesiąść się na rower.

Na trasach dla rowerzystów powstaną wiaty, miejsca do odpoczynku. Trasy zostaną zaplanowane tak, żeby w jak największym stopniu być też użyteczne dla mieszkańców przemieszczających się do sklepów, placówek oświatowych i innych miejsc. Trasy zostaną wyposażone w drogowskazy i tablice informacje wskazujące atrakcyjne miejsca czy dojazdy do stacji kolejowych.

Rowerowa sieć na Sołą – jak będzie wyglądać?

Osiami turystycznymi projektu będą dwie główne trasy rowerowe – nr 611 Velo Soła i nr 614 Velo Beskid. Pierwsza będzie łączyć Rajczę nad Sołą z Jeziorem Żywieckim i Jeziorem Międzybrodzkim, a dalej aż do Oświęcimia, gdzie połączy się z Wiślaną Trasą Rowerową. Druga będzie prowadzić z Przełęczy Salmopolskiej na granicy Wisły i Szczyrku przez Szczyrk, Buczkowice, Rybarzowice i Łodygowice do Jeziora Żywieckiego i dalej do aż do granicy z województwem małopolskim. Spinać je będzie lokalna trasa nr 17, która prowadzić będzie zachodnimi brzegami Jeziora Żywieckiego, zamykając pętle wokół akwenu. Boczna odnoga o nazwie Velo Koszarawa połączy Żywiec z Jeleśnią i doliną rzeki Koszarawy w Beskidzie Żywieckim.

Rowerowy Szlak Architektury - zdjęcia budynków na trasie

