Zakotłowani – dobre praktyki i poleceni instalatorzy

12:58

Autor: materiały prasowe ZAKOTŁOWANI- ogrzewanie z najlepszymi fachowcami

AFRISO tworzy ogólnopolską mapę poleconych instalatorów. „Zakotłowani” to program poleceń, w ramach którego AFRISO wspiera inwestorów w znalezieniu najlepszego fachowca, a instalatorów w pozyskaniu zleceń na wykonanie budowy lub modernizacji kotłowni.

Ideą projektu „Zakotłowani”, zainicjowanego przez ekspertów międzynarodowej grupy AFRISO z dziedziny ogrzewnictwa, jest wsparcie właścicieli domów w zleceniu wykonania systemu grzewczego profesjonalnemu instalatorowi, a tym samym w ograniczeniu zużycia energii na potrzeby ogrzewania.

Klienci wybierają poleconych fachowców

„Zakotłowani” instalatorzy to mapa kilkuset wyszkolonych i rzetelnych fachowców działających na terenie całego kraju. Stale rosnąca baza poleconych fachowców została stworzona w odpowiedzi na liczne zapytania i prośby inwestorów chcących zlecić realizację kotłowni profesjonalnemu, ale także poleconemu instalatorowi.

Profesjonalizm w cenie

Organizator projektu oferuje Zakotłowanym tj. grupie starannie wyselekcjonowanych, profesjonalnych instalatorów – członków programu partnerskiego AFRISO Drużyna A - liczne korzyści, m.in. wsparcie w pozyskaniu zleceńoraz dostęp do wiedzy i szkoleń technicznych. Zakotłowani instalatorzy mogą ponadto liczyć na wsparcie przy montażu fachowców Mobilnego Wsparcia Technicznego AFRISO.

Kampania edukacyjna dla efektywności energetycznej

W ramach projektu powstaje także serwis informacyjny zakotlowani.pl i seria filmów poradnikowych poświęconych m.in. dobrym praktykom instalatorskim, termomodernizacji, doborowi źródła ciepła oraz możliwościom pozyskania dotacji na efektywne energetycznie systemy ogrzewania.

Promując wiedzę oraz profesjonalizm firm instalacyjnych pomysłodawcy „Zakotłowanych” chcą przede wszystkim wspierać inwestorów w obniżeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych na energię, ale także promować profesjonalizm w branży instalacyjnej.

Zakotłowani czyli solidni instalatorzy

Stale rosnąca baza Zakotłowanych instalatorów systemów grzewczych to najlepsi z najlepszych. Kryteria weryfikacji zgłoszonych to przede wszystkim profesjonalizm polegający na wykonywaniu instalacji grzewczych dopasowanych do budynku i potrzeb użytkowników, zgodnie z zasadami sztuki. Dla odpowiedzialnych za kwalifikowanie instalatorów do programu znaczenie mają także pozytywne opinie klientów dotyczące terminowości, sposobu rozstrzygania reklamacji i standardu obsługi.

Warto dołączyć do Zakotłowanych

Instalatorzy będący członkami programu partnerskiego AFRISO - Drużyna A mogą zgłosić się do projektu wypełniając Formularz dostępny na stronie projektu.

Instalatorzy, którzy nie są członkami Drużyny A, powinni w pierwszej kolejności zarejestrować się w programie na stronie, a dopiero później wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do projektu Zakotłowani.

Organizatorzy:

AFRISO sp. z o.o.

AFRISO to europejska marka o globalnym zasięgu kojarzona z szeroko rozumianą techniką dla ochrony środowiska. Polska spółka AFRISO reprezentująca od 27 lat grupę na lokalnym rynku wyspecjalizowała się w dostarczaniu rozwiązań do pomiarów, nadzoru i regulacji instalacji centralnego ogrzewania. Strategia AFRISO opiera się o bliską współpracę z instalatorami przy wykonywaniu niezawodnych, oszczędnych i optymalnie dopasowanych do potrzeb użytkowników instalacji grzewczych.

www.afriso.pl

Drużyna A

Drużyna A to liczący już blisko 6 tys. członków program partnerski AFRISO skierowany do instalatorów pracujących na produktach marki. Oferując nagrody rzeczowe, zasilenie kart płatniczych oraz bezpłatny dostęp do szkoleń technicznych dla fachowców, AFRISO zachęca do zbierania punktów za wybór swoich produktów. Rekrutacja instalatorów do projektu Zakotłowani odbywa się w ramach programu Drużyna A.

www.druzyna-a.pl

Zakotłowani

To program poleceń, w ramach AFRISO wspiera inwestorów w znalezieniu najlepszego fachowca, a profesjonalnych i rzetelnych instalatorów w pozyskaniu zleceń na wykonanie budowy lub modernizacji kotłowni. Zakotłowani instalatorzy to baza, działających na terenie całego kraju godnych polecenia fachowców, którym organizator przekaże namiary na klientów poszukujących profesjonalnego instalatora w swoim regionie.

www.zakotlowani.pl