Targi FASTENER POLAND® – eksperci branży elementów złącznych z całego świata znowu spotkają się w Krakowie

14:51 Materiał sponsorowany

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Targi FASTENER POLAND® Targi FASTENER POLAND® 2023

Targi FASTENER POLAND®, które 25-26 września odbędą się w EXPO Kraków, to jedyne międzynarodowe targi elementów złącznych organizowane w Europie Środkowo-Wschodniej. Rokrocznie bierze w nich udział 70% wystawców i 50% gości z zagranicy. Nie inaczej będzie w tym roku. Od 7 lat impreza jest kluczowym forum wymiany doświadczeń, poznania nowości oraz budowania trwałych relacji handlowych.

Spis treści

Polska – europejski strategiczny dostawca

Polska, dzięki centralnej lokalizacji w Europie, odgrywa kluczową rolę dostawcy elementów złącznych na rynki europejskie. Polscy producenci słyną z wysokiej jakości elementów złącznych. Ich produkty dzięki stałym regularnym inwestycjom w szkolenia pracownicze oraz nowoczesne technologie spełniają najwyższe standardy wykonania. Choć rosną koszty prądu i utrzymania pracowników Polska nadal jest konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Międzynarodowo i fachowo

Wśród tegorocznych tematów z pewnością nie zabraknie kwestii środowiskowych – ceł węglowych i zrównoważonego rozwoju, zwiększonych wymagań jakościowych i normatywnych, skróconych łańcuchów dostaw, postępu technologicznego oraz rosnących cen materiałów. Lista wystawców cały czas powiększa się, na koniec lipca udział w targach potwierdziło już 130 wystawców – liderów branży elementów złącznych. Obok polskich dostawców zaprezentują się firmy z Czech, Hiszpanii, Indii, Malty, Niemiec, Turcji, Tajwanu, Włoch i Chin. Przedstawią najnowocześniejsze łączniki i mocowania przemysłowe (od śrub, przez nity po nakrętki, kołki czy kliny), łączniki budowlane (kotwy, śruby betonowe, mocowanie fasad i izolacji), zaawansowane systemy montażu i instalacji (z prezentacją najnowszych urządzeń do nitowania, wkrętarek i systemów wprowadzania śrub czy uchwytów montażowych), a także technologie produkcji łączników i urządzenia do ich magazynowania i dystrybucji. Wielu z nich bierze udział w wydarzeniu od pierwszej edycji. Potwierdzeniem wysokiego poziomu biznesowych spotkań oraz potencjału, jaki Targi FASTENER POLAND® wnoszą w rozwój branży elementów złącznych, są opinie wystawców. Pan Tomasz Karwowski, Dyrektor Handlowy firmy DROMET Sp. z o.o. Sp. k. docenia przede wszystkim możliwość spotkania wielu nowych klientów – (…) naszym głównym celem jest spotkanie nowych klientów – klientów spoza naszego kraju. Każdego roku udaje nam się osiągnąć ten cel. Jestem z tego bardzo zadowolony. Wśród zagranicznych klientów, którzy odwiedzili nasze stoisko byli również ci, z którymi wcześniej nie mieliśmy kontaktu. Ważny i ciekawy aspekt zauważa z kolei Andrea Villa Wiceprezes Zarządu EUROFIX Italia – (…) Targi FASTENER POLAND® nie są tak duże, jak inne wydarzenia na świecie, ale za to są bardzo specjalistyczne, co sprawia, że mam czas, aby porozmawiać z każdym klientem. Mogę poświęcić mu kilkanaście minut na rozmowę i omówić szczegółowo wszystkie interesujące go kwestie. To dla nas bardzo ważne.

Użytkownicy końcowi w centrum uwagi

Targi adresowane są do branżowych kupców wykorzystujących elementy złączne do produkcji wyrobów. Kampania informacyjna szczególnie skierowana jest do branż z największym potencjałem. Przemysł maszynowy, fotowoltaika, AGD, automotive, elektroenergetyka czy elektronika to sektory z największym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju łączniki i mocowania. W tym roku targom towarzyszyć będzie specjalna strefa elementów złącznych dla budownictwa, która pozwoli specjalistom z branży ociepleń, monterom systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, montażystom fasad, producentom rusztowań, wykonawcom hal przemysłowych i magazynowych na nawiązanie kontaktów z dostawcami.

Stabilizacja sytuacji gospodarczej w Polsce w 2024 roku pozwala na zwiększenie aktywności inwestorów. Polska jest wciąż jednym z największych rynków magazynowych w Europie. Korzystne położenie geograficzne naszego kraju, dobrze wykształcona kadra czy relatywnie niewysokie koszty budowy hal sprawiają, że inwestorzy zagraniczni wciąż będą wybierać nasz kraj dla swoich operacji logistycznych. Po wprowadzeniu „bezpiecznego kredytu 2%” w ubiegłym roku pojawił się duży popyt na lokale, a w perspektywie czeka na horyzoncie kolejna państwowa inicjatywa „mieszkanie na start”. Utrzymujący się popyt na mieszkania, obiekty handlowe, biurowe czy produkcyjne zwiększa zapotrzebowanie na materiały, w tym specjalistyczne elementy złączne przeznaczone dla budownictwa. Program rozbudowy dróg ekspresowych, infrastruktury kolejowej, budowy mostów, tuneli oraz sieci przesyłowo-rozdzielczych zaowocuje dużym popytem na elementy złączne dla budownictwa inżynieryjnego. Branża elementów złącznych cały czas udoskonala swoje rozwiązania, aby sprostać wymagającemu rynkowi konstrukcji dla budownictwa.

Targom towarzyszyć będą eksperckie wystąpienia, szkolenia i pokazy. Rejestracja online na wydarzenie jest już dostępna. Szczegółowe informacje na www.fastenerpoland.pl