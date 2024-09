Montuj i wygrywaj! Ruszyła kolejna edycja konkursu Wykonawca Roku Rawlplug

Właśnie ruszyła kolejna edycja kultowego konkursu „Wykonawca Roku” Rawlplug! Jeśli działasz w branży budowlanej lub remontowo-wykończeniowej możesz podjąć wyzwanie montażowe. Każdego dnia do wygrania są kody rabatowe, a oprócz tego nagrody miesięczne, vouchery i... samochody!

To już 3. edycja konkursu Wykonawca Roku. Kierowany jest do pracowników oraz właścicieli małych i mikro przedsiębiorstw z branży budowlanej oraz remontowo-wykończeniowej. W tym roku jednym z wymogów wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na platformie eRawlplug lub praca w firmie, która takie konto posiada. Jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji dokonać rejestracji może to zrobić w dowolnym momencie również po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do konkursu.

Co zrobić, żeby wygrać?

Organizatorzy chcą zobaczyć jak specjaliści z branży radzą sobie z wykorzystaniem produktów Rawlplug. Dlatego konkurs polega na wykonaniu wybranego zadania montażowego i nagraniu filmu, który udokumentuje przebieg prac. Film powinien cechować się unikatowością, montaż należy wykonać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a produkty powinny być użyte zgodnie z instrukcją. To bowiem podlega ocenie jury.

Chcesz wziąć udział? Wystarczą 3 kroki:

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 1 września do 31 października 2024 roku. Laureaci nagród dziennych będą o wygranej informowani do 3 dni od zgłoszenia. Z kolei po każdym zakończonym miesiącu, do 15-go dnia następnego miesiąca, na stronie konkursu pojawi się lista laureatów nagród rzeczowych. Wszystkie zgłoszenia biorą równocześnie udział w walce o Nagrodę Główną. Ogłoszenie najlepszych dziesięciu montaży 2024 roku nastąpi już 21 listopada 2024 roku.

Montuj z produktami Rawlplug i wygrywaj

Na stronie konkursu Wykonawca Roku znajduje się 8 konkursowych zadań, w których można spróbować swoich sił. Stworzone zostały z myślą o różnych pracach montażowych, odrębnych umiejętnościach, narzędziach i wiedzy. Dzięki temu każdy chętny znajdzie zadanie, w którym czuje się najlepiej. Jeden uczestnik może wysłać maksymalnie 2 różne zgłoszenia tygodniowo, każde dotyczące innego montażu. Należy przy tym pamiętać, że jeden film to jedno zgłoszenie.

Do wyboru są:

montaż przy użyciu kotwy wklejanej;

montaż przy użyciu kotwy mechanicznej;

montaż za pomocą gazowego osadzaka R-SC40II;

montaż przy użyciu kołków ramowych R-FF1 lub R-FFS;

montaż za pomocą gazowej gwoździarki do drewna WW90II;

montaż przy użyciu łączników R-TFIX lub MBA;

montaż za pomocą pian i zapraw;

montaż za pomocą kołków UNO lub 4ALL.

Ich szczegółowy opis znajduje się na stronie konkursu Wykonawca Roku. Ocenie jury podlegać będzie zgodność montażu z opisem zadania, użycie zamocowań lub akcesoriów Rawlplug, przestrzeganie zasad BHP oraz estetyka i ogólne wrażenie po obejrzeniu filmu.

Ważne, by nagrać przebieg prac krok po kroku: organizatorom zależy na filmach, które pokażą w jasny i przejrzysty sposób proces montażu w praktyce oraz – o ile się pojawią – rozwiązania problemów prosto z placu budowy. Gotowy film należy wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu. Osoby, które na tym etapie nie będą jeszcze posiadały konta na eRawlplug dostaną wiadomość email proponującą rejestrację.

Nagrody w konkursie

Po każdym zakończonym miesiącu konkursu do wygrania są elektronarzędzia akumulatorowe Rawlplug:

R-PDD18-55-XS Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 55Nm RawlDriver 18V w pudełku kartonowym oraz R-BAT-182001 Akumulator Li-Ion 18V, 2.0 Ah + Ładowarka R-CHR-181501 18V; 1,5A

R-PDS18-XS Akumulatorowa wkrętarka do płyt G-K, RawlDriver 18V, w pudełku kartonowym oraz R-BAT-182001 Akumulator Li-Ion 18V, 2.0 Ah + Ładowarka R-CHR-181501 18V; 1,5A

R-PAG18-XS Akumulatorowa szlifierka kątowa RawlGrinder 18V 125mm, w pudełku kartonowym oraz R-BAT-182001 Akumulator Li-Ion 18V, 2.0 Ah + Ładowarka R-CHR-181501 18V; 1,5A

Będzie istniała możliwość wyboru preferowanego narzędzia, ale organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany nagrody na inną w przypadku wyczerpania zapasów danego produktu.

Dodatkowo do rozdania będzie aż 3 000 zł w postaci kodów rabatowych na zakupy na platformie eRawlplug. Pieniądze otrzymają autorzy 50 pierwszych, prawidłowych zgłoszeń danego dnia.

Każdy uczestnik może też zostać laureatem Nagrody Głównej. Po zakończeniu tegorocznej edycji, jury nagrodzi 10 firm, których realizacje będą najciekawsze. Wygrani otrzymają tytuł „Wykonawca Roku Rawlplug” oraz zaproszenie na uroczystą kolację we Wrocławiu, poprzedzoną dedykowanym szkoleniem w nowoczesnym centrum Rawlplug Academy, w głównej siedzibie firmy. Na tym jednak nie koniec niespodzianek! Spośród firm, które wezmą udział w wydarzeniach organizowanych we Wrocławiu, jury nagrodzi aż 7 firm voucherami pobytowymi, gwarantującymi ekskluzywny wypoczynek oraz wyróżni 3 laureatów nagrodą specjalną, czyli przekazaniem w roczne użytkowanie samochodu marki Volkswagen Golf VIII.

Dołącz do laureatów poprzednich edycji

Listy laureatów nagród rzeczowych i Nagród Głównych będą publikowane na stronie konkursu. Do laureatów zostanie też wysłany komunikat drogą elektroniczną, a pracownik Rawlplug skontaktuje się z każdym uczestnikiem w celu ustalenia szczegółów wręczenia nagród. Spotkanie we Wrocławiu planowane jest na pierwszą połowę grudnia bieżącego roku.

Na stronie konkursu, stronie marki Rawlplug oraz w social mediach znaleźć można materiały z wręczenia nagród w poprzednich edycjach, a także wybrane montaże spośród wszystkich nagrodzonych.

Zobacz materiał z przekazania aut w 2023 roku:

Udział w konkursie Wykonawca Roku to doskonała okazja, by wyróżnić się w branży i zdobyć uznanie dla swoich umiejętności, lepiej poznać flagowe zamocowania Rawlplug, a przy tym wygrać atrakcyjne nagrody, które sprawdzą się w codziennej pracy. Pamiętaj o zmianach w zasadach konkursu, zapoznaj się z regulaminem na stronie, montuj i… wygrywaj!