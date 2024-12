Z cyklu: problemy dnia codziennego – jak dachy płaskie radzą sobie z fotowoltaiką?

Dach płaski to idealne miejsce na montaż fotowoltaiki. Istnieje jednak aspekt, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę – jest nim podłoże pod wspomniany system. Musimy mieć na uwadze, że dodatkowe obciążenie determinuje zastosowanie zaawansowanej izolacji, która da konstrukcji szansę na stabilność i pozwoli zapobiegać stratom ciepła. W związku z tym… przedstawiamy system PAROC Solar. Oferuje on kompleksowe rozwiązanie dla obiektów z fotowoltaiką na dachu – wytrzymałe warstwy konfiguracji izolacyjnej równomiernie rozkładają ciężar, chronią przed uszkodzeniami i przyczyniają się do oszczędzania. Ot tak, po prostu.

System PAROC Solar składa się z dwóch kluczowych powłok – dolnej, stabilizującej z płyt PAROC ROS 40 oraz wierzchniej warstwy ochronnej tworzonej przez PAROC Premo 90. Razem tworzą one konstrukcję o odpowiednich właściwościach izolacyjnych. Każda z tych powłok pełni odmienne, ale uzupełniające się wzajemnie role w zabezpieczaniu zadaszenia.

Efektywna ochrona dachu płaskiego. I to dwuwarstwowa!

Rozłóżmy system PAROC Solar na czynniki pierwsze i przyjrzyjmy się bliżej jego stałym elementom. Wierzchnią warstwę stanowią płyty z wełny kamiennej PAROC Premo 90 charakteryzujące się wyjątkową odpornością na obciążenia punktowe (do 900 N) oraz równomierne (90 kPa przy 10% deformacji). Za sprawą dużej wytrzymałości na ściskanie warstwa ta chroni górne powierzchnie dachu przed bezpośrednim naciskiem generowanym przez montowane instalacje fotowoltaiczne, zapewniając odporne na deformacje podłoże. Co więcej, niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ = 0,039 W/mK) w PAROC Premo 90 wspiera utrzymanie komfortu termicznego wewnątrz budynku, ograniczając straty energii.

PAROC ROS 40, czyli dolna warstwa izolacyjna, odgrywa kluczową rolę w stabilizacji całej konstrukcji, równomiernie rozkładając obciążenia przenoszone przez górną warstwę. Za sprawą odpowiednio dobranej gęstości materiału PAROC ROS 40 skutecznie amortyzuje naciski, co minimalizuje ryzyko powstawania defektów w pokryciu dachowym, które z czasem mogłyby prowadzić do nieszczelności lub uszkodzeń membrany.

W rezultacie połączenie obu warstw tworzy kompleksowy system izolacyjny, który skutecznie zabezpiecza zadaszenie przed szkodami, jakie mogą wyrządzić słusznej wagi gabaryty. Takie właściwości PAROC Solar powodują, że płyty te sprawdzą się jako solidna i długowieczna izolacja dachu płaskiego pod panele fotowoltaiczne.

PAROC Solar, czyli efektywność energetyczna w każdym calu

System PAROC Solar to nie tylko ochrona konstrukcji z fotowoltaiką na dachu, ale również sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku. Niski współczynnik przewodzenia ciepła powoduje, że izolacja dachu płaskiego skutecznie minimalizuje straty energii, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania i chłodzenia. Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne i stabilność termiczna sprawiają, że powierzchnie wyposażone w PAROC Solar stają się bardziej wydajne energetycznie. System zapobiega powstawaniu mostków termicznych, które często są przyczyną strat ciepła w tradycyjnych dachach płaskich, co oznacza, że budynek utrzymuje stabilne parametry cieplne przez cały rok.

Wyjątkowa trwałość i odporność na warunki zewnętrzne konfiguracji PAROC Solar przekłada się na długoterminowe korzyści dla inwestorów. Warstwy izolacyjne są zaprojektowane tak, by skutecznie chronić pokrycie dachowe przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak intensywne opady, zmiany temperatur czy silne wiatry, które mogą osłabiać tradycyjne materiały. PAROC Solar ogranicza ryzyko pojawienia się konieczności kosztownych napraw lub wymiany poszczególnych elementów dachu, co z kolei oznacza realne oszczędności w dłuższej perspektywie.

Wsparcie techniczne? Otrzymasz je od PAROC!

Narzędzia i wsparcie techniczne, które PAROC oferuje projektantom oraz inwestorom znacząco ułatwia zastosowanie opisywanego systemu. Dostępne na stronie internetowej rysunki CAD i szczegółowa dokumentacja pomagają w precyzyjnym zaplanowaniu układu warstw izolacyjnych, co pozwala uniknąć błędów już na etapie projektowania. Takie wsparcie ułatwia optymalne rozmieszczenie izolacji dachu płaskiego i dopasowanie grubości powłok do wymagań konkretnej konstrukcji. Dzięki fachowym wskazówkom od specjalistów PAROC projektanci mogą dostosowywać system do specyficznych potrzeb. Każdy projekt uwzględniający fotowoltaikę na dachu jest dokładnie przemyślany oraz gotowy, by sprostać wyzwaniom eksploatacyjnym.

Postaw na niezawodność i funkcjonalność

PAROC Solar to coś więcej niż techniczne wsparcie dla dachu – to sprawdzone rozwiązanie, które pod presją obciążenia i zmiennych warunków pogodowych zachowuje niewzruszoną stabilność. Zapomnij o przeciętnej izolacji, która ledwo daje radę: PAROC Solar to solidny fundament, który wytrzyma naprawdę wiele i jednocześnie wspiera ambicje z zakresu energooszczędności. Korzystając z innowacyjnego systemu izolacyjnego od PAROC, zyskujesz spokojną głowę i powierzchnię dachową gotową na wszystko – od srogiej zimy po słoneczne dni pełne blasku oraz wysokich temperatur.

