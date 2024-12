Wyjątkowo cicha i energooszczędna pompa ciepła LG Therma V R290 Monobloc

9:33 Materiał sponsorowany

Autor: LG Pompa ciepła komponuje się z najróżniejszymi elewacjami domów i budynków

Urządzenie zmniejsza zużycie energii w gospodarstwach domowych, zapewniając nadzwyczajną wydajność i wyjątkowy komfort użytkowania Firma LG Electronics wprowadziła na rynek nową pompę ciepła typu powietrze-woda – Therma V™ R290 Monobloc. Dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego R290 o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz wyposażeniu w renomowaną technologię sprężarek to energooszczędne rozwiązanie zapewnia niezawodne ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową. Wyróżnia się też łatwością obsługi i minimalistycznym designem.

Wysoka efektywność energetyczna

Z myślą o zaostrzonych przepisach dotyczących czynników chłodniczych, które wkrótce wejdą w życie w Europie1, firma LG proaktywnie zastosowała w nowych urządzeniach Therma V R290 Monobloc czynnik chłodniczy R290. Charakteryzuje się on niskim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wynoszącym zaledwie 3. W porównaniu do konwencjonalnego kotła grzewczego rozwiązanie firmy o klasie energetycznej A+++2 zmniejsza emisję dwutlenku węgla nawet o 93%, wykorzystując jako źródło energii ciepło z powietrza3. Również klienci wymieniający pompę ciepła na nową Therma V mogą znacznie zwiększyć efektywność energetyczną swoich gospodarstw domowych4.

Autor: LG Pompa ciepła LG Therma V R290 Monobloc

Estetyczny wygląd i łatwa instalacja

Minimalistyczny wygląd pompy ciepła Therma V R290 Monobloc sprawia, że doskonale komponuje się ona z najróżniejszymi elewacjami domów i budynków. Jej obudowa jest bardzo trwała i utrzymana w dyskretnym szarym odcieniu, który dobrze współgra z innymi kolorami. Kratka urządzenia, która zapewnia prawidłową wymianę ciepła między powietrzem, a czynnikiem chłodniczym, ma charakterystyczny falisty wzór i jest wykończona w stonowanym ciemnoszarym kolorze. Dzięki zastosowaniu jednego wentylatora zamiast dwóch nowa pompa jest na tyle kompaktowa, że zmieści się pod niemal każdym oknem, nie zasłaniając widoku. Czyni ją to praktycznym i estetycznym uzupełnieniem dowolnej nieruchomości.

Jako rozwiązanie monoblokowe nowa pompa Therma V ma komponenty wodne zintegrowane wewnątrz urządzenia. Upraszcza to instalację, eliminując potrzebę stosowania przewodów rurowych czynnika chłodniczego. Ponadto pompa ciepła powietrze-woda firmy LG oferuje elastyczność dzięki trzem wariantom instalacji – jednostkom Control, Hydro i Combi5 – dostosowanym do różnych środowisk instalacyjnych. W celu łatwej konserwacji technicy mogą uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia, otwierając panel boczny. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność, Therma V R290 Monobloc jest wyposażona w uszczelnione części elektryczne, proaktywną wentylację i zawory bezpieczeństwa.

Autor: LG Pompa ciepła LG Therma V R290 Monobloc

Komfort przez cały rok

Pompa ciepła LG Therma V wyposażona jest w technologie tłumiące dźwięki i wibracje, co pomaga stworzyć relaksujące, spokojne środowisko dla użytkowników i ich sąsiadów. Innowacje biomimetyczne, takie jak aerodynamiczne piasty, wysokie krawędzie natarcia, zmniejszają hałas wentylatora. Dzięki zastosowaniu podwójnej osłony dźwiękochłonnej i tłumików drgań, jednostka zewnętrzna pracuje na poziomie zaledwie 49 decybeli (modele 12 kW)6, co oznacza, że nie będzie przeszkadzać mieszkańcom domu ani ich bliskim sąsiadom.

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki wykorzystującej technologię wtrysku nowa pompa ciepła LG powietrze-woda może przez cały rok zapewnić temperaturę wody na wylocie do 75 stopni Celsjusza7. Dogodnym rozwiązaniem dla właścicieli domów i zarządców nieruchomości jest kompatybilność z zainstalowanymi wcześniej grzejnikami. Dzięki renomowanej technologii sprężarek LG Therma V R290 Monobloc jest w stanie utrzymać komfortową temperaturę w pomieszczeniach nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest minus 28 stopni Celsjusza. Natomiast w cieplejszych porach roku szybkie i wydajne chłodzenie zapewnia w domu orzeźwiający chłód8.

Autor: LG Pompa ciepła typu powietrze-woda – Therma V™ R290 Monobloc

Przyjazne dla użytkownika rozwiązania energetyczne

Pompa ciepła LG Therma V oferuje większą łatwość użytkowania oraz efektywne zarządzanie energią dzięki ulepszonej łączności i integracji. Wraz z systemem magazynowania energii LG (ESS) i modułami fotowoltaicznymi, pompa Therma V R290 Monobloc stanowi część LG Home Energy Platform – kompleksowego rozwiązania do zarządzania energią w gospodarstwach domowych.

1. Rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zapoczątkuje stopniowe wycofywanie niektórych produktów już w 2027 r., co doprowadzi do całkowitego zaprzestania stosowania monoblokowych i dzielonych pomp ciepła oraz systemów klimatyzacji zawierających fluorowane gazy cieplarniane do 2035 r. (https://ecostandard.org/news_events/eu-f-gas-regulation-the-beginning-of-the-end-for-climate-damaging-fluorinated-gases/)

2. Klasy energetyczne serii pomp Therma V R290 Monobloc wahają się od A++ (model 9 kW przy temperaturze wody na wyjściu wynoszącej 55°C) do A+++ (model 9 kW przy temperaturze wody na wyjściu wynoszącej 35°C / 12 kW, 14 kW, 16 kW temperaturze wody na wyjściu wynoszącej 35°C i 55°C).

3. Ocena sezonowej efektywności ogrzewania pomieszczeń A+++ przy temperaturze wody na wyjściu wynoszącej 35°C i A+++ przy temperaturze wody na wyjściu wynoszącej 55°C zgodnie z normą EN 14825 w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE). Wskaźniki emisji dwutlenku węgla są obliczane tylko dla ogrzewania pomieszczeń. Korzystając z danych klimatycznych EN 14825 i zakładając 4910 godzin pracy rocznie przy temperaturze pracy 35°C w oparciu o średnie temperatury we Francji. Roczne zużycie energii może się różnić w zależności od modelu ze względu na efektywność energetyczną ErP i deklarowane wartości Prated. Wydajność oparta jest na kotle kondensacyjnym, przy założeniu takiego samego rocznego zapotrzebowania na ciepło jak LG Therma V R290 Monobloc 16 kW. Obliczenia na podstawie cen energii z czerwca 2023 r. i intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym w UE w 2022 r.; a do obliczenia emisji CO2 z kotła gazowego przyjęto 56,1 t-CO2/TJ.

4. Nowa pompa ciepła Therma V Monobloc wyróżnia się sezonowym współczynnikiem wydajności (SCOP) wynoszącym do 5,45. Oparty jest na symulacji i reprezentuje jej wydajność w warunkach średniej temperatury. Spadek wydajności pompy ciepła działającej od 10 lat. Rzeczywiste wartości SCOP mogą się różnić w zależności od konkretnej instalacji i warunków pracy.

5. Jednostki Control i Combi mają trafić na rynek w drugiej połowie 2024 roku.

6. Na podstawie poziomu hałasu w warunkach znamionowych ogrzewania mierzonego zgodnie z normą EN 12102-1 i ISO 9614.

7. Therma V R290 Monobloc generuje przepływ wody o temperaturze do 75°C przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej zaledwie 5°C. Wydajność produktu może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.

8. Therma V R290 Monobloc działa przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej aż do -28°C. Temperatura wody na wyjściu, którą można osiągnąć przy -28°C, może być jednak ograniczona do maksymalnie 50°C, a wydajność grzewcza również może być mniejsza w porównaniu z wydajnością znamionową. Therma V R290 Monobloc osiąga 100 procent wydajności grzewczej przy temperaturze zewnętrznej do -7°C, pod warunkiem pozostawienia wody o temperaturze 35°C. Wydajność produktu może się różnić w zależności od czynników środowiskowych.

AM