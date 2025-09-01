Niezawodność instalacji

W tradycyjnych instalacjach c.w.u. każde odejście z kolektora głównego w stronę punktu poboru wody jest wykonywane za pomocą kształtki tj. trójnika. Taka budowa generuje dużą liczbę połączeń, które są narażone na rozszczelnienie, co może prowadzić do powstania wycieku wody w miejscu trudno dostępnym. Dla instalatora usuwanie powstałych w ten sposób awarii jest problematyczne, czasochłonne, a dla inwestora po prostu kosztowne.

Niezawodność układu opartego na rozdzielaczach ADM wynika przede wszystkim z mniejszej liczby połączeń, które ogranicza się wyłącznie do wyjścia z rozdzielacza oraz podłączenia do danego punktu poboru.

W ten sposób, zastosowanie rozdzielaczy ADM, pozwalające uniknąć licznych połączeń trójnikowych, minimalizuje znacząco ryzyko powstania wspomnianych usterek. Podczas wieloletniej eksploatacji system oparty na rozdzielaczach ma przewagę dla użytkownika końcowego polegającą na niezawodności i bezpieczeństwie instalacji. Co istotne - prostszy i krótszy montaż jest zazwyczaj tańszy. Warto wspomnieć, że oszczędność wynikające z braku konieczności stosowania kosztownych kształtek rekompensują wyższe wydatki na rury wynikające z zastosowania systemu z rozdzielaczami ADM.

Komfort eksploatacji

Rosnąca popularność rozdzielaczy w instalacjach c.w.u. to zasługa codziennego komfortu. W odróżnieniu od układów trójnikowych system oparty na rozdzielaczach np. ADM charakteryzuje się brakiem skoków przepływu, co pozwala uzyskać równomierny rozkład ciśnienia oraz zakładaną temperaturę w każdym punkcie poboru.

W układach trójnikowych ciśnienie wody dopływającej do każdego punktu jest różne i dodatkowo spada ono na każdym kolejnym odejściu z kolektora głównego. Z tego powodu często, w momencie poboru wody z punktu usytuowanego bliżej przyłącza, ciśnienie spada drastycznie w punktach usytuowanych dalej. Ta niedogodność instalacji opartej na trójnikach, powodująca nierównomierny wydatek wody z wylewek, utrudnia dodatkowo utrzymanie zakładanej temperatury wody.

W instalacji opartej na rozdzielaczach ADM niezależne odejścia do poszczególnych punktów poboru zapewniają równomierny rozkład ciśnienia. Nawet w przypadku wypływu wody z części punktów, wydatek na pozostałych utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Brak skoków przepływu pozwala także utrzymać żądaną temperaturę w każdym punkcie.

Łatwa wymiana i konserwacja

Zawory odcinające, zamontowane na wszystkich odejściach rozdzielaczy ADM, pozwalają w jednym miejscu szybko i łatwo odciąć dowolną sekcję instalacyjną, bez zakłócania pracy reszty instalacji. W przypadku rozwiązania trójnikowego montaż nowej baterii, czy wymiana cieknącego wężyka w spłuczce toaletowej często wymaga odcięcia wody do wszystkich punktów. Dzięki możliwości odcięcia dowolnej sekcji oraz łatwemu dostępowi do poszczególnych połączeń w systemie z rozdzielaczami usunięcie awarii, przeprowadzenie prac serwisowych, czy wykonanie remontu jest proste i nie wymaga ingerencji w wykończone powierzchnie posadzki czy ścian.

Charakterystyka systemu ADM

W ofercie AFRISO występują 2 mosiężne zestawy podstawowe rozdzielaczy ADM 203 i ADM 213 o przyłączach kolejno G¾” i G1”. W skład elementów dostawy wchodzą wszystkie niezbędne komponenty umożliwiające montaż przyłącza głównego zarówno z lewej, jak i z prawej strony (2 belki na 3 wyjścia G¾” eurokonus, kulowe zawory odcinające oraz korki zaślepiające z gwintami wewnętrznymi i zewnętrznymi).

Kolorowe rączki zaworów głównych oraz naklejki umieszczane na zaworach odcinających minimalizują błąd montażowy oraz ułatwiają obsługę rozdzielaczy. Przemyślana konstrukcja ADM umożliwia podłączenie rozdzielaczy z dowolnej strony. Rozbudowa instalacji o dodatkowe sekcje jest możliwa dzięki zastosowaniu modułów rozszerzających belkę o kolejne 2, 3 lub 4 punkty poboru. Konstrukcja modułów pozwala na łączenie ich bez użycia narzędzi oraz szczeliwa, co upraszcza i przyspiesza montaż.

Oprócz podstawowego przeznaczenia tj. układów zimnej/ciepłej wody - rozdzielacze ADM można z powodzeniem zastosować w instalacji cyrkulacji c.w.u.

Dla użytkownika końcowego zastosowanie w instalacji c.w.u. rozdzielaczy ADM oznacza codzienny komfort wynikający z równomiernego rozkładu ciśnienia oraz stabilnej temperatury wody w każdym punkcie poboru.

Przemyślana konstrukcja umożliwiająca odcięcie dowolnej sekcji instalacyjnej i łatwy dostęp do poszczególnych połączeń sprawia, że usunięcie awarii, wykonanie prac serwisowych, czy remontów nie nastręcza kłopotów. System oparty na rozdzielaczach ADM AFRISO niesie ze sobą wiele korzyści. Dla instalatorów to przede wszystkim szybki i łatwy montaż, który ułatwiają specjalne szafki tworzywowe. Opcjonalne, dedykowane szafki, wyposażone w niezbędne obejmy i uchwyty, zapewniają ochronę przed uszkodzeniami oraz wyższą estetykę wykonania.

