Termomodernizacja: jak przygotować kompletny kosztorys termomodernizacji?

Autor: GettyImages Przed przystąpieniem do przygotowania kosztorysu termomodernizacji, należy sprawdzić wszystkie niezbędne parametry

Dla fachowca zajmującego się termomodernizacją budynków, kluczowym krokiem jest poprawna wycena projektu. Rozważając koszty termomodernizacji budynku, należy uwzględnić wiele istotnych czynników. Rzetelnie zaprezentowany cennik wraz ze szczegółowym rozpisaniem wszystkich elementów oraz etapów to Twoja karta przetargowa i mocny argument w rozmowie z inwestorem. Dowiedz się, jak obecnie kształtują się ceny na rynku i zobacz, jak przygotować kompletny kosztorys termomodernizacji.

Spis treści

Od czego zacząć wycenę termomodernizacji?

Przygotowanie wyceny dla termomodernizacji to trudny temat, bo jest on zależy od wielu czynników, takich jak:

specyfika budynku: jego wiek oraz rodzaj,

powierzchnia, którą trzeba poddać procesowi termomodernizacji,

lokalizacja, w której mają się odbyć prace,

stan techniczny termomodernizowanego obiektu,

wybór materiałów,

rodzaj i trudność prac.

Pamiętaj, że w 2024 roku koszty materiałów i robocizny w tym segmencie dynamicznie wzrosły, co wpływa na finalny cennik termomodernizacji. Obecnie cena za m2 budynku do ocieplenia (materiał + robocizna) z wykorzystaniem styropianu kształtuje się na poziomie od 250 do 330 zł. Koszt termomodernizacji domu materiałem w postaci wełny mineralnej jest wyższy i wynosi od 350 do 480 zł/m2.

Co należy wziąć pod uwagę przygotowując wycenę termomodernizacji?

Zanim przystąpisz do przygotowania wyceny sprawdź, czy znasz niezbędne dla Ciebie parametry, takie jak:

rodzaj i wielkość budynku, obecny system grzewczy — jego stopień zużycia, wybór technologii i materiałów, czas pracy i jej ilość, dostępne dla danego inwestora: dotacje, ulgi podatkowe etc., przepisy i obowiązujące normy budowlane w tym temacie, koszty związane z ewentualnymi badaniami i ekspertyzami przygotowującymi projekt termomodernizacji, łatwość dostępu do miejsca, które będzie poddane modernizacji, lokalizacja budynku i warunki klimatyczne, termin realizacji prac, ewentualnie: dodatkowe prace remontowe, które mogą być konieczne przed termomodernizacją.

Nowoczesne metody termomodernizacji — w Polsce mniej popularne

Przyjęło się, że inwestorzy w Polsce poszukują wyceny termomodernizacji wykonywanej przy użyciu styropianu lub wełny mineralnej. Jednak na rynku dostępne są też nowoczesne technologie w tym zakresie, do których należą m.in. płyty z pianki poliuretanowej (PIR), aerożele czy płyty XPS.

Są one zazwyczaj droższe od tradycyjnych materiałów jak styropian czy wełna mineralna ze względu na kilka czynników:

innowacyjność materiałów: nowoczesne materiały termoizolacyjne, takie jak pianka poliuretanowa (PIR) czy aerożele, zazwyczaj korzystają z bardziej zaawansowanych technologii wytwarzania, co zwiększa ich koszt produkcji.

wyjątkowe parametry: nowoczesne materiały, choć droższe, oferują lepsze parametry cieplne i wytrzymałościowe, co wpływa na ich cenę.

wydajność i oszczędność: mimo wyższej początkowej ceny, nowoczesne materiały termoizolacyjne mogą przynieść długoterminowe oszczędności energetyczne i poprawić efektywność cieplną budynku, co jest istotnym czynnikiem przy wyborze materiałów.

mniejsza grubość: dzięki lepszym parametrom izolacyjnym nowoczesnych materiałów, często wystarczy użyć mniejszej grubości izolacji, co może pomóc ograniczyć koszty obudowy zewnętrznej budynku i uproszcza proces termomodernizacji.

Podsumowując, choć nowoczesne materiały termoizolacyjne są droższe niż tradycyjne, ich zalety w postaci lepszych parametrów cieplnych, efektywności energetycznej i oszczędności mogą zrekompensować początkowe wyższe koszty.

Jak efektywnie współpracować z inwestorem przy projekcie termomodernizacji?

Projekt termomodernizacji obejmuje kluczowe wytyczne oraz informacje istotne dla poprawy efektywności energetycznej budynku, którego dotyczy. Zanim przystąpisz do wyceny zapoznaj się z następującymi elementami:

zakres działań termomodernizacyjnych: precyzyjna lista prac do wykonania oraz ich właściwa kolejność powinna zostać ustalona z inwestorem, a następnie potwierdzona w formie pisemnej np. umowy lub wiadomości mailowej. prace przygotowawcze: pozyskaj informacje na temat zakresu prac przygotowawczych niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji; może się okazać, że będą one obszerniejsze niż sam finalny proces ocieplania.

Od czego zależy jest koszt projektu termomodernizacji budynku?

Aby precyzyjne ustalić ten kosztorys musisz znać:

• zakres prac termomodernizacyjnych: cena zależna jest bowiem od zakresu prac, do którego zaliczamy między innymi:

izolacji ścian,

stropów,

dachów,

podłóg,

wymiany okien,

drzwi,

instalacji grzewczej,

wentylacji,

systemu sterowania.

• właściwości nieruchomości, w której będziesz realizować montaż: kosztorys jest zależny od:

wielkości,

stanu technicznego,

skomplikowania budynku.

Pamiętaj: koszt termomodernizacji budynku wielorodzinnego będzie wyższy niż domu jednorodzinnego.

• zakres audytu: koszt audytu termomodernizacji zawrzyj w widełkach mieszczących się w przedziale od 1000 do 3000 zł.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – na czym polega? Dlaczego i kiedy warto ją wykonać?

Jak pomóc inwestorowi zaplanować koszty związane z termomodernizacją?

Sprawa kosztów termomodernizacji budynku w dużej mierze związana jest z jego wiekiem oraz typem. Warto wcześniej uwzględnić wydatki na modernizację z uwzględnieniem potencjalnych oszczędności finansowych i czasu zwrotu z inwestycji.

Ostateczny koszt termomodernizacji opiera się przede wszystkim na cenach materiałów oraz usług wykonawczych. Dodatkowe wydatki mogą pojawić się, gdy budynek wymaga koniecznych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem izolacji, takich jak osuszenie ścian czy usunięcie starych tynków.

Dofinansowania dostępne w 2024 roku

Na pewno słyszałeś, że aby zachęcić inwestorów do przeprowadzenia termomodernizacji pojawiły się programy wsparcia finansowego. Pokrótce przedstawimy tutaj, jakie są obecnie dostępne opcje.

Dopłaty do termoizolacji: to fundusze z UE, które a odpowiednio rozdzielane na rodzime urzędy celem wypłacenia odpowiednich środków za wykonane czynności, Program “Czyste Powietrze” to obecnie jedyna możliwość pozyskania dopłat do termoizolacji swojego budynku, Ulga termomodernizacyjna: istnieje od 2019 roku i przysługuje każdemu podmiotowi, który: jest właścicielem (lub współwłaścicielem) domu, posiada stałe wynagrodzenie, przeprowadził termomodernizację oraz dysponuje odpowiednimi FV potwierdzającymi te działania. Spełniając powyższe kryteria można odliczyć nawet do 53000 zł w zeznaniu podatkowym PIT.

Dlatego, zanim przystąpisz do wycen sprawdź i poinformuj swojego klienta o dostępnych opcjach, pamiętając, że w programie “Czyste Powietrze” są dostępne aż 3 poziomy finansowania:

podstawowy,

podwyższony,

najwyższy.

Im wyższy poziom, tym większa suma i procentowa wartość wsparcia finansowego dostępnego dla inwestora, składającego wniosek o termomodernizację budynku. Poziom dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego decyduje o zaklasyfikowaniu wnioskodawcy do odpowiedniego poziomu.

Zakres usług objętych wsparciem finansowym ze strony UE jest identyczny dla każdego poziomu, jednakże różni się maksymalna wysokość dotacji/zwrotów:

do 66 000 zł na poziomie podstawowym,

do 99 000 zł na podwyższonym,

do 135 000 zł na najwyższym.

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania do 1200 złotych na przeprowadzenie audytu energetycznego domu. Im niższy poziom, tym niższe procentowe limity dopłat (na poziomie najwyższym kwota dotacji wynosi 100% wartości inwestycji).Dla każdego z poziomów ustalono różną wysokość dopłaty na realizację prac związanych z termoizolacją lub termomodernizacją:

50% na poziomie podstawowym,

75% na podwyższonym,

100% na najwyższym.

Autor: GettyImages Ostateczny koszt termomodernizacji opiera się przede wszystkim na cenach materiałów oraz usług wykonawczych

Jak przygotować wycenę na termomodernizację mieszkania w bloku?

Izolacja elewacji od zewnątrz w kompleksie mieszkalnym wymaga uzyskania zgody wszystkich lokatorów i administracji budynku. Zadbaj o to, aby Twój klient dostarczył Ci odpowiednie dokumenty przed rozpoczęciem prac. W związku z tym właściciel lokum zazwyczaj ogranicza się do izolacji wewnętrznej. Koszt poprawy izolacji w bloku jest wysoki, ponieważ dotyczy wyłącznie chłodnych ścian zewnętrznych. W celu wewnętrznej izolacji zastosuj lekkie materiały, które nie zajmują dużo miejsca wewnątrz nieruchomości, zapewniając przy tym dobrą izolację. W tym przypadku idealnie sprawdzą się między innymi płyty z pianki poliuretanowej PIR lub płyty gipsowo-kartonowe, które efektywnie chronią przed wilgocią w pomieszczeniach.

Przy niewielkim metrażu koszty izolacji nie powinny być duże, ponieważ nie jest wymagana gruba warstwa materiału. Inwestycja w poprawę termoizolacji w budynku mieszkalnym może również obejmować wymianę zewnętrznych drzwi i okien na trójwarstwowe. Warto również rozważyć dodatkową uszczelkę, taką jak taśmy lub gumowe uszczelki, które są dostępne w atrakcyjnych cenach i nie znacząco podnoszą łączne koszty modernizacji energetycznej. Ponadto, zasłony termoizolacyjne na oknach pomagają zapobiec utracie ciepła. Instalacja dodatkowego źródła ciepła, na przykład grzejników elektrycznych lub ekologicznego kominka, może być efektywnym rozwiązaniem.

Zbierz szczegółowe informacje: przede wszystkim pozyskaj dokładne informacje na temat metrażu mieszkania, stanu technicznego budynku oraz ewentualnych zezwoleń i zatwierdzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Określ zakres prac: sporządź pełną listę działań, które będą objęte termomodernizacją mieszkania w bloku. Względem konkretnych potrzeb mieszkania i zaleceń dotyczących termoizolacji, uwzględniając wymagane certyfikaty i normy. Oceń koszty materiałów i robocizny: dokładnie oszacuj koszty potrzebnych materiałów izolacyjnych, narzędzi, sprzętu i usług wykonawczych do przeprowadzenia termomodernizacji. Upewnij się, że uwzględniasz również koszty ewentualnej wymiany drzwi, okien i instalacji dodatkowego źródła ogrzewania. Zweryfikuj dodatkowe koszty: upewnij się, czy wycena obejmuje wszystkie niezbędne elementy, takie jak dodatkowe uszczelnienia drzwi i okien, zasłony termoizolacyjne oraz ewentualne koszty audytu energetycznego mieszkania. Ustal terminy: po ostatecznej kalkulacji kosztów, określ orientacyjny czas trwania prac termomodernizacyjnych oraz dostępność niezbędnych zasobów, aby móc zaplanować harmonogram działań. Przygotuj propozycję: na podstawie zebranych informacji i oszacowanych kosztów, stwórz profesjonalną propozycję wraz z ustalonymi warunkami, harmonogramem prac i proponowaną ceną termomodernizacji mieszkania w bloku.

Autor: GettyImages Izolacja elewacji od zewnątrz w kompleksie mieszkalnym wymaga uzyskania zgody wszystkich lokatorów i administracji budynku

Jak przygotować wycenę termomodernizacji domu w stanie deweloperskim?

Dom zastany w takim stanie to dla Ciebie świetna wiadomość. Nie wymaga on bowiem ponoszenia dodatkowych wydatków związanych np. ze ściąganiem starych powłok. Nowo wybudowane domy są już dostosowane do rygorystycznych norm prawnych a sam deweloper zapewnia m.in. odpowiednie ocieplenie elewacji, dachu, podbitki dachowej czy poddasza. Jeśli dom jest wykonywany tzw. metodą gospodarczą, to Twoje zadania to:

dokładna analiza: na początku wykonaj szczegółową analizę stanu obecnego domu oraz zidentyfikuj obszary wymagające termomodernizacji. Określ rodzaj prac izolacyjnych, potrzebne materiały oraz ewentualne ulepszenia w systemach grzewczych czy wentylacyjnych. ocena kosztów materiałów: sporządź listę materiałów potrzebnych do termomodernizacji, uwzględniając cenę poszczególnych elementów izolacyjnych, narzędzi oraz ewentualnych urządzeń termicznych. kalkulacja robocizny: określ szacunkowy koszt robocizny, uwzględniając cenę prac montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z termomodernizacją. weryfikacja dodatkowych kosztów: upewnij się, czy wycena obejmuje wszystkie niezbędne elementy, takie jak audyt energetyczny budynku, ewentualną wymianę okien, drzwi czy instalację nowych źródeł ogrzewania. zaproponowanie rozwiązań: w oparciu o zebrane informacje, przygotuj kompletne rozwiązania dotyczące termomodernizacji domu w stanie deweloperskim. Podaj szczegółowy opis działań, materiałów i prac wymaganych do poprawy efektywności energetycznej budynku. sporządzenie harmonogramu: opracuj precyzyjny harmonogram działań, uwzględniający czas trwania poszczególnych etapów termomodernizacji oraz dostępność niezbędnych zasobów. propozycja i negocjacje: przedstaw właścicielowi domu zawartość wyceny wraz z proponowanym budżetem, harmonogramem i zaleceniami dotyczącymi termomodernizacji. Bądź gotowy na ewentualne negocjacje i dostosowanie zakresu prac lub kosztów w zależności od potrzeb klienta. wsparcie informacyjne: zapewnij właścicielowi domu wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu termomodernizacji, korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości uzyskania ewentualnych dofinansowań czy ulg podatkowych związanych z termomodernizacją.

Jak przygotować wycenę na termomodernizację użytkowanego domu?

Stare domy lub te budowane w latach 2000 mogą nie być wystarczająco ocieplone, przez co nie będą spełniać norm narzuconych przez Unię Europejską. Finalna cena ocieplenia w tym wypadku zależna jest od tego, czy budynek wymaga usunięcia starych powłok izolacyjnych przed ułożeniem nowych. Zanim przystąpisz do tworzenia kosztorysu przed Tobą:

dokładna inspekcja: rozpocznij od dokładnej inspekcji domu, obejmującej ocenę stanu istniejącej izolacji, okien, drzwi, systemu grzewczego i wentylacyjnego. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i dostosowania. audyt energetyczny: wykonaj audyt energetyczny, który pomoże określić zapotrzebowanie na energię oraz efektywność energetyczną domu. Uzyskane informacje będą pomocne przy ocenie kosztów i korzyści wynikających z termomodernizacji. szacowanie kosztów: ocen koszty materiałów izolacyjnych, nowych okien, drzwi, uszczelnień, a także ewentualnych prac instalacyjnych i wykończeniowych. Upewnij się, że uwzględniasz także koszty robocizny. określenie priorytetów: ustal, które obszary termomodernizacji są najbardziej pilne i przynoszą największe korzyści w kontekście oszczędności energetycznych. Możesz zdecydować się na etapowe modernizacje, zaczynając od najbardziej krytycznych obszarów. propozycja rozwiązań: zaproponuj konkretny plan termomodernizacji, uwzględniający zalecenia audytu energetycznego i priorytety. Opisz proponowane rozwiązania oraz oczekiwane korzyści w kontekście oszczędności ciepła i energii. przygotowanie harmonogramu: sporządź harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności działań oraz czasu trwania poszczególnych etapów termomodernizacji. Zaprezentuj właścicielowi domu przewidywany czas realizacji oraz wszelkie kroki przygotowawcze. negocjacje i doprecyzowanie: przedstaw wycenę termomodernizacji właścicielowi domu, omawiając szczegóły kosztów, harmonogramu i zakresu prac. Bądź otwarty na ewentualne negocjacje oraz doprecyzowanie szczegółów, które mogłyby wpłynąć na decyzje klienta. dodatkowe wsparcie: pomóż właścicielowi domu w zrozumieniu korzyści wynikających z termomodernizacji, potencjalnych oszczędności oraz dostępnych programów dofinansowania czy ulg podatkowych związanych z efektywnością energetyczną. Zapewnij wsparcie informacyjne w przypadku pytań i wątpliwości.

Wycena termomodernizacji: podsumowanie

Zlecenie na poprawę efektywności energetycznej budynku w 2024 roku jest bardziej kosztowne niż nawet rok wcześniej, zwłaszcza ze względu na zwiększenie cen materiałów i robocizny. Całkowita suma wydatków uzależniona jest m.in. od rodzaju i wieku nieruchomości, powierzchni, lokalizacji, zakresu Twoich prac termomodernizacyjnych i zastosowanych materiałów izolacyjnych. Pamiętaj, aby starannie zaplanować budżet, bazując na profesjonalnym audycie energetycznym oraz projekcie termomodernizacji. Inwestycja powinna zwrócić się klientowi z czasem, a dodatkową zaletą będzie poprawa komfortu cieplnego mieszkańców.

Poinformuj inwestora, że możliwe jest również oszczędzanie przez skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej oraz dostępnych dofinansowań, np. za pośrednictwem programu Czyste Powietrze. Proszę powiedzieć wykonawcy usług termoizolacyjnych, by przyjął pod uwagę powyższe kwestie i zaproponował rozwiązania optymalne dla konkretnego budynku oraz sytuacji finansowej właściciela nieruchomości.

Autor: