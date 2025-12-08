Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Współczesne budownictwo coraz mocniej akcentuje takie obszary, jak efektywność energetyczna budynków, bezpieczeństwo pożarowe czy jakość powietrza wewnętrznego. Wymagania te dotyczą nie tylko prywatnych inwestycji czy obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale czy urzędy, ale również hal przemysłowych. Już na etapie projektowania warto zwrócić szczególną uwagę na izolację kanałów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, która pozwala spełnić wymagania dotyczące efektywności i bezpieczeństwa.

Niska lambda – fundament skutecznej izolacji technicznej

Izolacja techniczna ma za zadanie zapobiegać stratom transportowanego czynnika. Oszczędzanie energii nie tylko pozwala obniżyć koszty ogrzewania czy chłodzenia budynków, ale jest również odpowiedzią na coraz surowsze wymagania prawne w tym obszarze.

Analizując zużycie energii w budynkach, najczęściej wskazuje się na znaczenie izolacyjności cieplnej przegród, podłóg, stropów oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zdecydowanie rzadziej zwraca się uwagę na właściwy, zgodny z przepisami dobór izolacji technicznych stosowanych w instalacjach HVAC. Tymczasem odpowiedni wybór rodzaju materiału oraz jego grubości w znacznym stopniu wpływa na prawidłową pracę instalacji i realnie przyczynia się do redukcji zużycia energii.

To właśnie m.in. parametry materiału izolacyjnego decydują o tym, jak dużo energii pozostaje w systemie, a ile ucieka do otoczenia. Bliżej o tym opowiada Wiktoria Tschuk, ekspertka marki ISOVER:

Aby zwiększyć efektywność wykorzystywanych urządzeń grzewczych czy chłodzących warto zwrócić uwagę na wysokie właściwości izolacyjne, w tym niski współczynnik przewodzenia ciepła λ zastosowanego materiału izolacyjnego, który pozwala zminimalizować swobodną wymianę energii pomiędzy instalacją a otoczeniem i tym samym zwiększyć jej efektywność. Nie można też zapominać, że minimalne grubości zastosowanego materiału izolacyjnego przy określonym współczynniku przewodzenia ciepła lambda są określone poprzez polskie regulacje prawne – podstawowym aktem prawnym zawierającym wytyczne dotyczące stosowania izolacji cieplnej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2025 poz. 1225).

Odporność ogniowa – istotny element skutecznej izolacji HVAC

Prawidłowo dobrana i profesjonalnie zamontowana izolacja znacząco wpływa na trwałość instalacji. Wysokiej jakości materiały o odpowiedniej grubości zapewniają pracę urządzeń zgodnie z wartościami nominalnymi i zaleceniami producenta, co przekłada się na ich bezpieczne funkcjonowanie oraz dłuższą, bezawaryjną eksploatację. W obiektach takich jak hale magazynowe czy produkcyjne ma to szczególne znaczenie – każdy przestój instalacji może oznaczać poważne straty finansowe oraz ryzyko opóźnień w produkcji i dostawach.

Dodatkowo izolacja techniczna pełni ważną funkcję związaną z ograniczaniem rozprzestrzeniania się ognia. W tym obszarze warto wybierać produkty spełniające wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia), które zwiększają bezpieczeństwo całego obiektu.

Montaż, który decyduje o skuteczności izolacji HVAC

O skuteczności izolacji decydują zarówno jakość materiału, jak i prawidłowy montaż. Odpowiednio zamontowana izolacja zapewnia szczelność na łączeniach oraz ścisłe przyleganie do powierzchni przewodów. Wybierając materiały do izolacji instalacji wentylacyjnych, grzewczych czy klimatyzacyjnych, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich parametry techniczne, ale również na łatwość montażu.

Dobrym rozwiązaniem są produkty wyposażone w warstwę samoprzylepną, które znacząco przyspieszają i ułatwiają instalację. Przykładem jest mata z wełny szklanej Ventilam Alu Plus marki ISOVER, posiadająca lamelowy układ włókien. Dzięki zastosowanej warstwie samoprzylepnej czas montażu jest krótszy, a konieczność używania dodatkowych elementów mocujących zostaje ograniczona. Zastosowanie tego typu produktów sprawia, że prace przebiegają sprawniej, a czas ich wykonania ulega znacznemu skróceniu, co przekłada się na realne oszczędności dla inwestora.

Profesjonalne rozwiązania dla kompleksowej ochrony instalacji HVAC

Wybierając izolację HVAC, warto skupić się na produktach dedykowanych tego typu systemom. Istotne jest również sprawdzenie, czy wyroby posiadają Atest Higieniczny, który umożliwia ich stosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Przykładem takiego rozwiązania są płyty Ventilux 6335, wykorzystywane jako izolacja akustyczna i przeciwkondensacyjna wewnątrz kanałów wentylacyjnych.

Dobrze zaprojektowana i starannie wykonana izolacja instalacji HVAC realnie wpływa na efektywność energetyczną całego obiektu. Ważne jest stosowanie materiałów, które – oprócz wysokiej izolacyjności cieplnej – zapewniają także zwiększone bezpieczeństwo pożarowe oraz skuteczną redukcję hałasu.

