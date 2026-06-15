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Dlaczego jakość wody jest ważna dla bezpieczeństwa użytkowników?

W przypadku otwartych basenów głównym wyzwaniem jest stały napływ zanieczyszczeń. Do wody trafiają pyłki roślin, kurz, piasek, liście, mikroorganizmy oraz substancje wnoszone przez samych użytkowników. Bez skutecznego systemu uzdatniania nawet regularnie wymieniana woda szybko straciłaby odpowiednie parametry sanitarne. Dlatego nowoczesne obiekty opierają się na połączeniu filtracji mechanicznej, dezynfekcji chemicznej oraz dodatkowych metod wspomagających.

W praktyce parametry jakości wody basenowej powinny mieścić się w następujących zakresach: pH 7,0–7,4, stężenie chloru wolnego 0,3–0,6 mg/l, stężenie chloru związanego poniżej 0,2 mg/l, potencjał redoks (ORP) 650–750 mV oraz mętność poniżej 0,5 NTU. Dodatkowo woda musi spełniać wymagania mikrobiologiczne, tj. nie może zawierać bakterii E. coli ani Pseudomonas aeruginosa w próbce 100 ml.

Dopiero spełnienie tych warunków oznacza zgodność z typowymi wymaganiami sanitarnymi stosowanymi w UE dla basenów publicznych.

W Polsce wymagania dotyczące jakości wody w pływalniach określa przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015 poz. 2016 z późn. zm.), które reguluje dopuszczalne parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, częstotliwość badań oraz zasady kontroli sanitarnej prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid).

Filtry piaskowe – najczęściej stosowane rozwiązanie

Filtracja mechaniczna stanowi pierwszy etap oczyszczania wody. Najpopularniejsze są filtry piaskowe, przez które przepływa cała objętość wody znajdująca się w obiegu.

Usuwają one cząstki stałe zwykle większe niż 20–50 µm, ale nie wpływają na mikroorganizmy ani parametry chemiczne. W praktyce rzeczywista skuteczność filtracji nie zależy wyłącznie od rodzaju złoża, ale również od prędkości filtracji (obciążenia hydraulicznego), jakości i granulacji złoża oraz zastosowania procesów wspomagających, takich jak koagulacja i flokulacja, które pozwalają wychwytywać znacznie drobniejsze cząstki koloidalne.

Zadaniem filtrów jest zatrzymywanie:

piasku,

włosów,

owadów,

zawiesin organicznych,

drobnych zanieczyszczeń mechanicznych.

Zalety

sprawdzona technologia,

stosunkowo niskie koszty eksploatacji,

duża dostępność części i serwisu,

możliwość pracy przy dużych przepływach.

Wady

nie usuwają bakterii i wirusów,

wymagają regularnego płukania,

skuteczność zależy od jakości złoża filtracyjnego.

Koszty

Stanowią podstawowe wyposażenie większości publicznych basenów i należą do najtańszych systemów filtracji w przeliczeniu na objętość oczyszczanej wody.

Filtry szklane – rozwinięcie klasycznej filtracji

Coraz częściej tradycyjny piasek zastępowany jest specjalnie przygotowanym szkłem filtracyjnym. Materiał ten charakteryzuje się bardziej jednorodną strukturą i inną geometrią ziaren, co może poprawiać warunki zatrzymywania drobniejszych cząstek zawiesiny.

W praktyce różnica w skuteczności filtracji pomiędzy złożem szklanym a piaskowym zależy od warunków pracy instalacji, w tym prędkości filtracji, jakości złoża oraz stopnia jego eksploatacyjnego zabrudzenia, i nie zawsze przekłada się na istotnie niższą mętność wody w codziennej eksploatacji.

Zalety:

potencjalnie lepsza retencja drobnych cząstek zawiesiny,

stabilniejsze parametry pracy złoża w dłuższym okresie eksploatacji,

mniejsze zużycie wody do płukania wstecznego (typowo ok. 10–30%).

Wady:

wyższy koszt inwestycyjny w porównaniu do piasku,

efekty eksploatacyjne silnie zależne od prawidłowego projektu i konfiguracji instalacji,

w części obiektów brak wyraźnej różnicy jakościowej względem dobrze pracującego złoża piaskowego.

Zastosowanie:

Najczęściej stosowane w nowych obiektach lub modernizacjach, szczególnie tam, gdzie dąży się do optymalizacji zużycia wody płuczącej i stabilizacji pracy układu filtracyjnego.

Chlorowanie nadal pozostaje podstawą dezynfekcji

Mimo rozwoju alternatywnych technologii, chlor pozostaje podstawowym środkiem dezynfekcyjnym w basenach otwartych i krytych. W wodzie występuje w postaci kwasu podchlorawego (HOCl) oraz jonów podchlorynowych (OCl⁻), a ich proporcja zależy od pH - niższe pH sprzyja powstawaniu bardziej aktywnej formy HOCl, co zwiększa skuteczność dezynfekcji.

Jego istotną zaletą jest efekt resztkowy, czyli utrzymywanie się aktywnego środka w wodzie po procesie dozowania, co zapewnia ciągłą ochronę mikrobiologiczną w całym obiegu hydraulicznym.

W praktyce skuteczność chloru silnie zależy od jakości wody surowej oraz obecności związków azotu pochodzących od użytkowników (np. potu, moczu i złuszczonego naskórka). Reakcja chloru z tymi związkami prowadzi do powstawania chloramin, które odpowiadają za charakterystyczny „zapach basenu”, podrażnienia oczu i skóry oraz spadek efektywności dezynfekcji.

Dlatego utrzymanie odpowiedniego poziomu chloru wolnego oraz ograniczanie zanieczyszczeń organicznych ma kluczowe znaczenie dla stabilnej pracy systemu uzdatniania.

Zalety:

wysoka skuteczność biobójcza wobec bakterii, wirusów i wielu grzybów,

efekt resztkowy zapewniający ciągłą dezynfekcję w obiegu,

relatywnie niskie koszty eksploatacyjne,

możliwość automatycznego dozowania i kontroli.

Wady:

powstawanie chloramin w reakcji z zanieczyszczeniami organicznymi,

możliwość podrażnień skóry i błon śluzowych przy nieprawidłowej eksploatacji,

konieczność kontroli parametrów wody (pH, chlor wolny i związany),

zależność skuteczności od warunków chemicznych wody.

Lampy UV nie zastępują chloru

Promieniowanie ultrafioletowe (najczęściej UV-C ok. 254 nm) stosowane jest jako proces wspomagający dezynfekcję wody. Działa wyłącznie w przepływie - w momencie przejścia wody przez komorę reaktora UV dochodzi do inaktywacji mikroorganizmów poprzez uszkodzenie ich materiału genetycznego.

UV nie zapewnia efektu resztkowego, dlatego nie może zastąpić dezynfekcji chemicznej, takiej jak chlorowanie.

Dodatkowo UV może przyczyniać się do redukcji części chloramin, jednak jego skuteczność w tym zakresie zależy od obciążenia basenu, jakości wody oraz dawki promieniowania. W warunkach wysokiego obciążenia użytkownikami (typowych dla basenów otwartych w sezonie) sama instalacja UV nie zawsze zapewnia istotną redukcję chloramin i wymaga wsparcia procesów chemicznych oraz właściwej kontroli jakości wody.

Ozonowanie – skuteczna, ale kosztowna technologia

Ozon (O₃) jest jednym z najsilniejszych utleniaczy stosowanych w uzdatnianiu wody basenowej. Jest generowany na miejscu i wprowadzany do układu technologicznego w formie gazowej, gdzie reaguje z zanieczyszczeniami organicznymi i mikrobiologicznymi.

Proces ozonowania nie zapewnia efektu resztkowego, dlatego zawsze musi być stosowany w połączeniu z inną metodą dezynfekcji, najczęściej chlorowaniem, które zabezpiecza wodę w obiegu basenowym.

Ozonowanie poprawia klarowność wody oraz redukuje związki organiczne, jednak wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi i energetycznymi oraz koniecznością zachowania ścisłych warunków bezpieczeństwa instalacji.

W systemach uzdatniania wody basenowej wykorzystujących ozon, w obecności jonów bromkowych mogą powstawać uboczne produkty utleniania, w tym bromiany. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim układów, w których stosuje się silne procesy utleniające w celu poprawy jakości wody.

Promieniowanie UV stosowane w standardowej dezynfekcji basenowej nie jest głównym źródłem powstawania bromianów, ale w wybranych układach może mieć znaczenie pomocnicze. Z tego powodu zawartość bromianów w wodzie jest objęta ścisłymi limitami oraz regularnym monitoringiem w systemach uzdatniania.

Automatyczny monitoring parametrów wody

Nowoczesne systemy uzdatniania wody basenowej opierają się na ciągłym pomiarze najważniejszych parametrów, takich jak pH, stężenie chloru, potencjał redoks (ORP), temperatura oraz przewodność.

Skuteczność takich systemów zależy nie tylko od samej automatyki, ale również od jakości i stabilności czujników pomiarowych. W praktyce istotnym problemem eksploatacyjnym jest dryft pomiarowy oraz konieczność regularnej kalibracji sond.

Dodatkowo w warunkach basenów otwartych znaczący wpływ na dokładność pomiarów ma zabrudzenie elektrod i sond (osady organiczne, biofilm), co może prowadzić do błędnych odczytów i niewłaściwego dawkowania środków chemicznych, jeśli system nie jest odpowiednio serwisowany.

Nie istnieje jedna idealna technologia

W rzeczywistości skuteczność systemu uzdatniania zależy przede wszystkim od warunków eksploatacyjnych, takich jak:

obciążenie kąpielowe (liczba użytkowników w czasie),

hydraulika i czas obiegu wody,

skuteczność procesów wspomagających (koagulacja, flokulacja),

stan techniczny instalacji i serwis,

kontrola parametrów chemicznych w czasie rzeczywistym.

Technologie stanowią narzędzia, natomiast o jakości wody decyduje ich prawidłowa integracja oraz eksploatacja w zmiennych warunkach środowiskowych.

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Artykuł powstał z wykorzystaniem AI

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