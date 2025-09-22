Elastyczne węże KARBO – innowacyjne i wygodne rozwiązanie dla instalatorów

Karbowany przewód wewnętrzny

Przewód wewnętrzny w wężach przyłączeniowych KARBO (rys.1, poz.5) wykonany jest z kopolimeru o podwyższonej odporności na temperaturę: PE-RT (Polyethylene of raised temperature resistance), co pozwala na lepsze rozłożenie sił działających na wąż oraz większą odporność na ugięcia i uszkodzenia mechaniczne. PE-RT ma wiele zalet przy stosowaniu do wody pitnej, głównie ze względu na trwałość i odporność na korozję oraz inne zanieczyszczenia. Proces karbowania przewodu wewnętrznego umożliwił uzyskanie trzykrotnie lepszego parametru promienia gięcia w porównaniu do analogicznego węża z gładkim przewodem wewnętrznym (dla którego, zgodnie z normą PN-EN 13618, promień gięcia R=30 mm).

Taka konstrukcja węży sprawia, że są łatwe w montażu, nawet gdy miejsce jest bardzo ograniczone, bo można je wyginać na małym promieniu, bez straty jakości przepływu wody. Dzięki tym zaletom węże KARBO są solidne i bezpieczne, a instalacje są bardziej trwałe i mniej podatne na awarie związane z pęknięciami czy zagięciami węży, co przekłada się na wyższą niezawodność i satysfakcję klienta.

Armatura sanitarna zasilana bez ograniczeń

Oplot zewnętrzny węża KARBO (rys.1, poz.4) wykonany został z polimeru odpornego na czynniki atmosferyczne i korozję naprężeniową. Otrzymano niekorozyjny i bardzo elastyczny materiał. Wąż jest odporny na działanie detergentów powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych.

W nowoczesnych łazienkach czy kuchniach, gdzie przestrzeń do prowadzenia i podłączania przewodów przyłączeniowych do wody jest ograniczona, idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie węży charakteryzujących się jak najmniejszym promieniem gięcia. Dzięki temu możliwe jest zachowanie stałego natężenia przepływu wody, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania instalacji. Elastyczne węże ułatwiają montaż i eksploatację w miejscach trudnodostępnych, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzeń mechanicznych czy nieszczelności. To rozwiązanie jest niezbędne w nowoczesnych, kompaktowych przestrzeniach sanitarnych, gdzie maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca ma duże znaczenie dla wygody i bezpieczeństwa użytkowników.

Autor: ARKA/ Materiały prasowe

Bezpieczna dystrybucja wody

Producent ARKA Sp. z o.o. zaprojektował wąż KARBO tak, by spełniał wszystkie wymagania bezpieczeństwa dotyczące wody pitnej. Wąż ma specjalny przewód wewnętrzny z trwałego materiału PE-RT oraz końcówki ze stali nierdzewnej ASI 304 (rys.1, poz.1), które nie wpływają na jakość wody i są odporne na korozję . Dzięki temu, wąż KARBO jest bezpieczny do stosowania w instalacjach, a jednocześnie spełnia wymagania prawne dotyczące norm jakościowych do dystrybucji wody pitnej. To gwarantuje, że woda pozostaje czysta i wolna od szkodliwych substancji, co jest bardzo ważne dla zdrowia użytkowników

Stal nierdzewna jest materiałem obojętnym fizykochemicznie dla wody, a zatem nie wpływa negatywnie na jej skład, smak czy zapach. Co równie ważne, takie rozwiązanie przeciwdziała dostawaniu się do wody ponadnormatywnych ilości niklu, dzięki czemu wąż może służyć do bezpiecznej dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia zwłaszcza dla alergików.

Autor: ARKA/ Materiały prasowe

Innowacyjność i ochrona patentowa

Producent ARKA Sp. z o.o. opatentował unikalną konstrukcję węży KARBO, co potwierdza ich innowacyjność i niezawodność. Patent nr 244808 nadany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia ochronę wynalazku, gwarantując klientom najwyższą jakość i nowoczesność produktu.

Autor: ARKA/ Materiały prasowe

Węże KARBO to pewny wybór dla instalatorów ceniących trwałość produktu i komfort pracy, a także dla użytkowników oczekujących najwyższej jakości wody pitnej.