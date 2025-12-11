Rozmowy Plusa: ARUP 2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W tym artykule staram się pokazać inżynieryjny punkt widzenia na praktyczne zastosowania AI w projektowaniu fasad. Zamiast powtarzać futurystyczne wizje, skupiam się na weryfikacji realnych korzyści algorytmów w konkretnych etapach przygotowywania projektu – od analizy klimatycznej przez optymalizację parametrów aż po integrację z procesem prefabrykacji i predykcyjne utrzymanie. To podejście, które pozwoli oddzielić faktyczne innowacje od medialnego szumu.

Czym dziś jest sztuczna inteligencja? Rola modeli językowych

Kiedy dziś mówimy o sztucznej inteligencji, w praktyce odnosimy się przede wszystkim do dużych modeli językowych (Large Language Models, LLM) typu GPT, Claude czy Gemini. Te systemy zostały wytrenowane na ogromnych korpusach tekstów, na podstawie których uczyły się przewidywać kolejne słowa w sekwencji zgodnie ze statystycznymi wzorcami w języku. To fundamentalna różnica w stosunku do tego, jak pracuje ludzki mózg – LLM nie „rozumie” treści w sensie semantycznym, lecz identyfikuje matematyczne relacje między słowami.

Modele te potrafią również generować obrazy na podstawie opisów tekstowych, tworząc spektakularne wizualizacje budynków czy fasad. Jednak zarówno w przypadku tekstu, jak i obrazów system operuje w przestrzeni dwuwymiarowej – przetwarza piksele czy tokeny bez natywnego rozumienia relacji przestrzennych 3D. W budownictwie mamy do czynienia z przestrzenią trójwymiarową, gdzie kluczowe są wzajemne relacje między elementami, nośność konstrukcji, przepływy powietrza czy powstawanie mostków cieplnych.

Ta mechanika ma głębokie konsekwencje dla zastosowań architektonicznych. Modele językowe potrafią znakomicie generować opisy projektów, tworzyć specyfikacje techniczne czy nawet proponować koncepcyjne rozwiązania przestrzenne – ale robią to w oparciu o wzorce znalezione w danych treningowych, nie przez faktyczne zrozumienie geometrii czy fizyki budynku. Kiedy pytamy ChatGPT o optymalne rozmieszczenie okien na południowej fasadzie, otrzymujemy odpowiedź brzmiącą profesjonalnie, ale opartą na korelacjach językowych, nie na symulacji nasłonecznienia czy analizie obciążeń cieplnych.

i Autor: Jonathan Valdes Parametryczne modelowanie wsparte algorytmami sphere-packing umożliwiło precyzyjną geometryzację fasady Museo Soumaya z zachowaniem izometrii i konforemności kątów

Szczególnie problematyczne jest podejście LLM do przestrzeni trójwymiarowej – nie „widzą" one budynku w przestrzeni, nie rozumieją związków geometrycznych między elementami fasady, nie potrafią ocenić wpływu geometrii na opływ powietrza czy rozkład naprężeń. Mogą opisać słowami, że „okna powinny być większe od wschodu”, ale nie potrafią zweryfikować, czy taka konfiguracja nie spowoduje przegrzewania pomieszczeń o poranku czy problemów z kondensacją na szybach.

To prowadzi do zjawiska zwanego halucynacją – wiarygodnie brzmiących, ale merytorycznie błędnych opisów rozwiązań konstrukcyjnych czy energetycznych. LLM może z przekonaniem opisać „innowacyjny system wentylacji fasadowej z wykorzystaniem efektu Venturiego”, nie rozumiejąc przy tym, że proponowana geometria fizycznie nie będzie działać.

W kontekście projektowania fasad oznacza to, że LLM-y są użyteczne głównie na etapie wstępnej koncepcji, generowania wariantów do rozważenia czy tworzenia dokumentacji. Mogą pomóc architektowi w sformułowaniu problemu projektowego, zaproponować kryteria optymalizacji czy przygotować strukturę specyfikacji technicznej. Nie zastąpią jednak symulacji fizycznych, obliczeń konstrukcyjnych ani analizy energetycznej – obszarów, w których potrzebujemy precyzyjnych, weryfikowalnych wyników, a nie prawdopodobnych przybliżeń językowych.

i Autor: Fred Romero (wikimedia commons) Budynek Media-TIC, Barcelona, (proj. Cloud 9). Inteligentny system ETFE Texlon Vario automatycznie reguluje przepuszczalność światła w odpowiedzi na warunki pogodowe i nasłonecznienie

Zakres i typologia narzędzi AI dla fasad

W praktyce projektowej możemy wyróżnić trzy główne klasy rozwiązań wykorzystujących algorytmy AI, każda z różną dojrzałością technologiczną i obszarami zastosowań.

Uczenie maszynowe to modele predykcyjne analizujące korelacje między parametrami projektu a wynikami energetycznymi lub konstrukcyjnymi. Na przykład system może nauczyć się, że określony typ przeszklenia w połączeniu z konkretną orientacją budynku i systemem żaluzji da najlepsze rezultaty pod względem oszczędności energii w polskim klimacie. Takie modele wymagają dużych zbiorów danych historycznych z realizowanych projektów, co stanowi wyzwanie dla większości biur projektowych.

Algorytmy optymalizacyjne to narzędzia typu algorytmy genetyczne, ewolucyjne czy optymalizacja rojem cząstek, których celem jest wytyczanie kompromisu między sprzecznymi kryteriami projektowymi. Mogą one jednocześnie minimalizować koszty konstrukcji, maksymalizować komfort cieplny użytkowników i optymalizować zużycie energii. W przeciwieństwie do uczenia maszynowego nie wymagają historycznych danych – działają na podstawie zdefiniowanych przez projektanta funkcji celu i ograniczeń.

Cyfrowe bliźniaki to najbardziej zaawansowana kategoria, łącząca modele BIM (Building Information Modeling – cyfrowego modelowania informacji o budynku) z bieżącymi danymi czujnikowymi w celu symulacji zachowania fasady w czasie rzeczywistym. System może przewidywać awarie, optymalizować działanie systemów aktywnych (żaluzje, wentylacja) czy planować konserwację. Wymaga to jednak znacznej inwestycji w infrastrukturę IoT (Internet of Things – internet rzeczy) i oprogramowanie.

Praktyczna wartość każdego z narzędzi zależy przede wszystkim od interoperacyjności – możliwości wymiany danych z systemami BIM, silnikami analitycznymi (CFD, symulacje cieplne) oraz zrozumiałości wyników dla człowieka decydującego o budżecie. Najlepsze algorytmy są bezużyteczne, jeśli ich wyników nie da się zintegrować z codziennym workflow biura projektowego.

i Autor: „Arnoldius” (wikimedia commons) Algorytmy optymalizacyjne Instytutu Fraunhofera ISE zdefiniowały geometrię 400 tys. stalowych lameli fasady głównego budynku kompleksu ThyssenKrupp Quarter Q1 w Essen (proj. JSWD Architekten)

Optymalizacja kształtu i parametrów fasady

Pierwszą i najbardziej dojrzałą płaszczyzną zastosowania AI jest wielokryterialne poszukiwanie optimum projektowego. Podobnie jak w ewolucji naturalnej, gdzie organizmy przez miliony lat doskonalą swoje cechy w odpowiedzi na warunki środowiska – ptaki rozwijają aerodynamiczne kształty skrzydeł, a rośliny optymalizują strukturę liści dla maksymalnej fotosyntezy – algorytmy ewolucyjne testują tysiące wariantów projektu, stopniowo eliminując gorsze rozwiązania i krzyżując najlepsze cechy różnych zbadanych opcji.

Wyobraźmy sobie projekt fasady biurowca, w przypadku którego musimy znaleźć kompromis między trzema podstawowymi kryteriami: kosztem realizacji, liczbą różnych elementów fasady (co wpływa na logistykę i montaż) a wynikami analizy nasłonecznienia pomieszczeń. Tradycyjnie architekt testowałby kilka, może kilkanaście wariantów ręcznie, bazując na doświadczeniu i intuicji.

i Autor: zbiory Zaha Hadid Architects/ Archiwum prywatne W BEEAH Headquarters w Szardży (proj. Zaha Hadid Architects) technologia digital twin i AI w systemie zarządzania budynkiem optymalizuje zużycie energii i zarządza klimatem wnętrz w czasie rzeczywistym

Algorytm optymalizacyjny może w ciągu kilku godzin przeanalizować tysiące kombinacji – różne rozmiary okien (od 1,2 x 1,4 m do 2,4 x 2,8 m), typy przeszklenia (pojedyncze, podwójne, potrójne, z różnymi powłokami), systemy osłon przeciwsłonecznych (żaluzje zewnętrzne, wewnętrzne, markizy), kolory i faktury elewacji. Każdy wariant jest oceniany pod względem wszystkich kryteriów, a algorytm stopniowo uczy się, które kombinacje cech dają najlepsze wyniki.

Przykładowo, algorytm może odkryć, że przy orientacji południowo-zachodniej optymalne jest zastosowanie okien o wymiarach 1,8 x 2,2 m z przeszkleniem potrójnym i żaluzjami zewnętrznymi o lamelach 80 mm, co daje oszczędność energii 23% przy zwiększeniu kosztów o tylko 8% w porównaniu do rozwiązania standardowego. Taki wniosek byłby trudny do osiągnięcia intuicyjnie.

Kluczową zaletą takiego podejścia jest systematyczna eksploracja przestrzeni rozwiązań, której człowiek nie byłby w stanie wykonać w określonym czasie projektu. Algorytm nie ma uprzedzeń, nie faworyzuje rozwiązań sprawdzonych czy modnych – testuje wszystkie możliwości bezstronnie.

Z drugiej strony modele te pozostają w pewnym sensie „czarną skrzynką”: bez dogłębnej analizy wyników przez doświadczonego inżyniera łatwo zaakceptować rozwiązanie, które statystycznie jest najlepsze, ale konstrukcyjnie niewykonalne lub ekonomicznie nierealne w konkretnych warunkach rynkowych. Na przykład algorytm może wskazać jako optymalne przeszklenie z powłoką selektywną dostępną tylko od jednego dostawcy w Japonii, co w praktyce oznacza koszty i terminy realizacji nie do zaakceptowania.

Dlatego każdy proces optymalizacyjny powinien kończyć się warsztatem eksperckim z udziałem architekta, konstruktora i kosztorysanta, którzy wspólnie przeanalizują propozycje algorytmu i zweryfikują ich wykonalność. AI dostarcza wariantów do rozważenia, ale ostateczną decyzję zawsze podejmuje człowiek.

i Autor: Denys Gromov Podczas projektowania BEEAH Headquarters algorytmy parametryczne zoptymalizowały orientację i kształt struktur przypominających wydmy dla wykorzystania wiatrów Shamal z północnego-zachodu;

Projektowanie pod kątem prefabrykacji i produkcji

Projektowanie z myślą o produkcji (Design for Manufacturing) bazujące na AI polega na sprzężeniu modelu projektowego z rzeczywistymi ograniczeniami fabryki. Każda linia produkcyjna ma swoje specyficzne parametry – maksymalny promień gięcia aluminium, dostępne wymiary wytłoczek, tolerancje spawania, ograniczenia transportu czy możliwości powierzchni obróbczej.

Tradycyjnie te ograniczenia poznaje się metodą prób i błędów – projektant przygotowuje dokumentację, wysyła ją do producenta, otrzymuje informację o problemach, wprowadza korekty i proces się powtarza. Algorytm AI może te ograniczenia włączyć bezpośrednio do procesu projektowego.

Przykładowo, system może automatycznie dopasować siatkę modułową fasady tak, aby minimalizować liczbę unikatowych paneli bez utraty zamierzonego efektu estetycznego. Jeśli architekt zaplanował fasadę z 847 różnymi panelami, algorytm może przeprojektować ją do 23 typów standardowych plus 45 elementów wykończeniowych, zachowując 94% pierwotnego wyglądu, ale redukując koszty produkcji o 31%.

W najbardziej zaawansowanych liniach produkcji kurtyn robot może dysponować algorytmem optymalizującym kolejność cięcia i sortowania profili według kryteriów minimalizacji odpadów i czasu taktu. Taki system analizuje całą partię zamówienia, planuje cięcie tak, aby wykorzystać maksymalnie długość standardowych profili, jednocześnie grupując elementy według kolejności montażu na budowie.

Jednak realny zysk z takich rozwiązań pojawia się dopiero przy odpowiedniej skali produkcji – zazwyczaj powyżej 5000–8000 m² fasady rocznie. Mniejsze projekty lepiej obsłużyć klasycznym procesem, gdzie doświadczenie technologa jest bardziej wartościowe niż algorytm. Warto też pamiętać, że implementacja takiego systemu wymaga ścisłej współpracy między biurem projektowym a producentem już na wczesnym etapie koncepcji, co nie zawsze jest możliwe w realiach polskiego rynku.

Cyfrowy bliźniak fasady i utrzymanie predykcyjne

Po przekazaniu budynku do użytkowania sieć czujników IoT (Internet of Things – internet rzeczy) może monitorować temperaturę, wilgotność czy przemieszczenia kotew. Te dane, analizowane przez algorytmy uczenia maszynowego, pozwalają przewidywać degradację poszczególnych elementów.

System może nauczyć się, że uszczelki tracą elastyczność po określonym czasie, ale tylko w panelach wystawionych na bezpośrednie działanie UV. Algorytm planuje więc wymianę z wyprzedzeniem, co pozwala zamówić materiały po korzystniejszych cenach. Przy złożonej fasadzie wentylowanej zwrot z inwestycji następuje po około pięciu latach dzięki ograniczeniu awaryjnych napraw.

Wyzwania techniczne, organizacyjne i etyczne

Problem uproszczonych analiz komputerowych

Coraz częściej wykorzystywane są szybkie analizy nasłonecznienia czy przepływu powietrza z użyciem AI. Są one jednak znacznym uproszczeniem prawdziwych symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics – obliczeniowej mechaniki płynów). Algorytmy AI oferują wyniki w minuty, ale kosztem drastycznych uproszczeń. To jak zadowalanie się przybliżoną odpowiedzią zamiast dokładnego wyniku z równania matematycznego. Różnica między przewidywanym a rzeczywistym przepływem może oznaczać problemy z wentylacją czy kondensacją.

Generowanie fasad jako obrazów AI

Generatory obrazów AI tworzą spektakularne wizualizacje budynków, ale nie rozumieją kontekstu 3D ani ograniczeń konstrukcyjnych. To jak pozwolenie malarzowi na wymyślenie fasady – może wyglądać atrakcyjnie, ale przez brak doświadczenia konstrukcyjnego prowadzi do rozwiązań niemożliwych do wykonania. Powstają propozycje z przeszkloną elewacją bez słupów konstrukcyjnych czy z żaluzjami wiszącymi bez mocowań.

i Autor: Denys Gromov Sztuczna inteligencja zintegrowana z systemem HVAC automatycznie dostosowuje temperaturę i oświetlenie na podstawie liczby użytkowników BEEAH Headquarters i pory dnia

Kierunki rozwoju i podsumowanie

Sztuczna inteligencja może być efektywnym wsparciem w pracy projektanta, lecz nie zastąpi wiedzy inżynierskiej. Największy potencjał kryje się w zadaniach sparametryzowanych: optymalizacji wielokryterialnej, analizach klimatycznych, harmonogramowaniu prefabrykacji czy predykcji usterek. Biura projektowe powinny inwestować w podstawową wiedzę o możliwościach i ograniczeniach narzędzi AI. Rozwój otwartych platform danych pozwoli trenować skuteczne modele bez ryzyka utraty przewagi konkurencyjnej. Warto pamiętać, że efektywne wdrożenie AI do działań projektowych nie wymaga ogromnych inwestycji – kluczowa jest wiedza, nie budżet.

Warunkiem sukcesu jest dostęp do wiarygodnych danych, interoperacyjność z systemami BIM oraz kultura organizacyjna otwarta na transparentne modele. Kluczowe jest połączenie sprawdzonych algorytmów optymalizacyjnych z rozwagą w podejściu do medialnych, ale niedojrzałych rozwiązań językowych. Dopiero wtedy AI stanie się realnym sprzymierzeńcem projektanta fasad, a nie kolejnym jedynie marketingowym sloganem bez pokrycia w rzeczywistości budowlanej.