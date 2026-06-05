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Rozwój narzędzi parametrycznych oraz technologii BIM otworzył nowe możliwości projektowania fasad o złożonej geometrii. Podwójnie zakrzywione powierzchnie, nieregularne moduły czy elewacje o zmiennej krzywiźnie stały się charakterystycznym elementem współczesnej architektury, ale jednocześnie wprowadzają istotne wyzwania związane z modelowaniem, koordynacją międzybranżową oraz przygotowaniem danych produkcyjnych.

W projektach fasad krzywoliniowych model BIM pełni nie tylko funkcję dokumentacyjną, lecz także stanowi źródło informacji wykorzystywanych w analizach technicznych, prefabrykacji, koordynacji z konstrukcją oraz kontroli jakości na etapie realizacji. Umożliwia to lepsze zarządzanie geometrią i ograniczenie błędów wynikających z rozbieżności między projektem a wykonaniem.

Szczególnie dotyczy to fasad szklanych, gdzie precyzja modelu wpływa zarówno na koordynację branżową, jak i przygotowanie indywidualnie produkowanych elementów elewacji.

W artykule omówiono najważniejsze wyzwania modelowania fasad krzywoliniowych w BIM, ze szczególnym uwzględnieniem panelizacji, tolerancji wykonawczych, wymiany danych oraz przygotowania dokumentacji produkcyjnej i montażowej.

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Geometria fasady a ograniczenia środowiska BIM

Projektowanie fasad krzywoliniowych rozpoczyna się najczęściej w środowiskach modelowania parametrycznego. Narzędzia takie jak Rhino i Grasshopper są wykorzystywane do definiowania i generowania geometrii, a następnie stanowią etap poprzedzający integrację danych z modelem BIM.

W przypadku powierzchni typu freeform wraz ze wzrostem złożoności geometrii rosną wymagania dotyczące jej dokładności oraz zachowania relacji pomiędzy konstrukcją budynku, panelami fasadowymi i systemami mocowań. Takie modele wymagają również wysokiego poziomu koordynacji międzybranżowej oraz spójnego zarządzania informacją projektową.

W praktyce oznacza to, że złożona geometria musi zostać nie tylko poprawnie zamodelowana, ale również przekształcona do postaci możliwej do wykorzystania w środowisku BIM oraz w procesach produkcyjnych. Często wiąże się to z jej upraszczaniem lub dyskretyzacją, niezbędną dla zapewnienia wykonalności i kompatybilności danych.

Panelizacja jako etap decydujący o wykonalności projektu

Jednym z najważniejszych etapów projektowania fasad krzywoliniowych jest panelizacja, czyli podział powierzchni na elementy możliwe do wyprodukowania i zamontowania. Od przyjętej strategii panelizacji zależą nie tylko możliwości wykonawcze, ale również koszty produkcji, montażu i późniejszej eksploatacji.

W fasadach o złożonej geometrii stosuje się najczęściej trzy typy paneli: płaskie, jednokierunkowo gięte oraz dwukrzywiznowe. Panele płaskie są najprostsze w produkcji, jednak ich zastosowanie często prowadzi do zwiększenia liczby podziałów. Panele gięte w jednym kierunku pozwalają lepiej odwzorować geometrię fasady przy umiarkowanych wymaganiach technologicznych, natomiast panele dwukrzywiznowe wymagają specjalistycznych procesów produkcyjnych oraz ścisłej kontroli jakości.

W przypadku fasad szklanych dobór typu paneli wpływa bezpośrednio na technologię produkcji szyb oraz sposób ich gięcia lub hartowania. Z tego względu dąży się zazwyczaj do maksymalizacji udziału paneli płaskich lub rozwijalnych, co pozwala ograniczyć koszty przy zachowaniu założonego efektu architektonicznego.

Już na etapie koncepcji projektowej analizuje się strategie upraszczania geometrii poprzez zastępowanie fragmentów powierzchni panelami płaskimi lub rozwijalnymi. Pozwala to ograniczyć liczbę unikalnych elementów bez istotnego wpływu na odbiór architektoniczny elewacji.

Model BIM umożliwia ocenę różnych wariantów podziału fasady poprzez analizę ich wpływu na produkcję, montaż oraz logikę systemu fasadowego, w tym siatkę podziału i powtarzalność elementów. W bardziej zaawansowanych realizacjach stosuje się również strategie optymalizacji panelizacji (panel rationalization), polegające na redukcji liczby typów paneli lub dostosowaniu podziału do ograniczeń konkretnego systemu fasadowego.

W praktyce oznacza to, że panelizacja nie jest wyłącznie operacją geometryczną, lecz procesem równoważenia formy architektonicznej z ograniczeniami produkcyjnymi i montażowymi.

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i Autor: nuchao/ Getty Images

Koordynacja konstrukcji i systemów mocowań

Projekt fasady musi być skoordynowany z konstrukcją nośną budynku oraz pozostałymi branżami uczestniczącymi w procesie projektowym. Model BIM umożliwia pracę na wspólnym modelu, dzięki czemu projektanci mogą wcześniej identyfikować potencjalne problemy związane z przebiegiem konstrukcji, instalacji czy punktów mocowania.

Istotną rolę odgrywa analiza kolizji (clash detection), pozwalająca wykrywać niezgodności jeszcze przed rozpoczęciem prac na budowie. Ogranicza to ryzyko kosztownych zmian wykonawczych i usprawnia koordynację pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.

W przypadku fasad o niestandardowej geometrii model BIM może również wspierać analizy związane z zachowaniem konstrukcji pod wpływem obciążeń oraz odkształceń, które mogą wpływać na pracę całego układu fasadowego.

Tolerancje wykonawcze mają znaczenie już podczas modelowania

Model BIM przedstawia geometrię projektową, jednak realizacja budynku odbywa się w określonych tolerancjach produkcyjnych i montażowych. W przypadku fasad krzywoliniowych nawet niewielkie odchylenia mogą utrudniać montaż kolejnych elementów lub wpływać na końcowy wygląd elewacji.

Na etapie projektowania należy uwzględnić nie tylko wymiary elementów fasady, ale również możliwe przemieszczenia konstrukcji nośnej, dylatacje oraz rozszerzalność materiałów wynikającą ze zmian temperatury. Szczególne znaczenie mają połączenia pomiędzy fasadą a konstrukcją budynku, gdzie kumulacja tolerancji może prowadzić do lokalnych kolizji lub problemów montażowych.

W elewacjach szklanych szczególnego znaczenia nabiera także zachowanie odpowiednich szerokości spoin oraz zgodności geometrii pomiędzy sąsiadującymi panelami. Nawet niewielkie odchylenia mogą być widoczne na dużych, refleksyjnych powierzchniach i wpływać na odbiór wizualny całej fasady.

Dlatego w modelach BIM projektanci przewidują odpowiednie szczeliny montażowe oraz strefy regulacji w systemach mocowań. Pozwalają one skompensować niewielkie odchylenia wykonawcze i zachować zgodność pomiędzy modelem projektowym a rzeczywistym obiektem. W przypadku fasad o swobodnej geometrii kontrola jakości wykonanych paneli i ich dopasowania do założonej geometrii pozostaje jednym z bardziej wymagających etapów realizacji.

W fasadach szklanych szczególne znaczenie ma zjawisko akumulacji tolerancji, w którym niewielkie odchylenia poszczególnych elementów systemu sumują się w skali większych fragmentów elewacji. W praktyce może to prowadzić do problemów z liniowością spoin, trudności montażowych oraz lokalnych naprężeń w systemie mocowań, jeśli tolerancje nie zostaną odpowiednio skompensowane na etapie projektu.

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Wymiana danych między platformami

Jednym z większych wyzwań przy projektowaniu fasad krzywoliniowych pozostaje wymiana informacji pomiędzy środowiskami modelowania parametrycznego, platformami BIM oraz narzędziami wykorzystywanymi w produkcji. W wielu projektach geometria elewacji powstaje w programach takich jak Rhino i Grasshopper, a następnie jest przenoszona do środowiska BIM, gdzie prowadzona jest dalsza koordynacja i dokumentacja projektu.

W przypadku fasad o złożonej geometrii istotne jest zachowanie nie tylko samego kształtu elementów, ale również informacji o panelach, punktach mocowania, numeracji komponentów oraz zależnościach montażowych. Utrata części danych podczas transferu może prowadzić do konieczności ponownego opracowania fragmentów modelu na kolejnych etapach inwestycji.

Istotną rolę odgrywają otwarte standardy wymiany danych, przede wszystkim format IFC (Industry Foundation Classes), który umożliwia współpracę pomiędzy różnymi programami projektowymi. Choć przy bardzo skomplikowanych powierzchniach nadal mogą pojawiać się ograniczenia związane z odwzorowaniem geometrii, rozwój standardów wymiany danych stopniowo poprawia interoperacyjność narzędzi wykorzystywanych w procesie projektowym i wykonawczym.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku bardzo złożonych powierzchni swobodnych format IFC może wymagać upraszczania geometrii, co prowadzi do utraty części informacji parametrycznych. W praktyce oznacza to konieczność stosowania dodatkowych metod kontroli zgodności modelu pomiędzy środowiskami.

BIM a przygotowanie danych produkcyjnych

W przypadku fasad o nieregularnej geometrii model BIM pełni nie tylko funkcję projektową, ale także stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji warsztatowej i produkcyjnej. Znaczenie ma nie tylko odwzorowanie geometrii, lecz również możliwość automatycznego generowania danych wykorzystywanych na kolejnych etapach realizacji.

Na podstawie modelu można przygotować rysunki poszczególnych paneli, zestawienia materiałowe, listy cięć oraz informacje identyfikujące elementy przeznaczone do produkcji i montażu. Takie podejście ogranicza liczbę operacji wykonywanych ręcznie i zmniejsza ryzyko błędów wynikających z wielokrotnego przepisywania danych.

W przypadku fasad szklanych dane te mogą obejmować również identyfikację poszczególnych szyb, ich geometrię, lokalizację w elewacji oraz powiązanie z dokumentacją warsztatową wykorzystywaną podczas produkcji i montażu.

W projektach wykorzystujących prefabrykację model BIM może być również źródłem informacji dla maszyn CNC, wspierając cyfrowy przepływ danych od projektu do produkcji. Ułatwia to zachowanie zgodności pomiędzy założeniami projektowymi a gotowym elementem oraz usprawnia organizację montażu na budowie. W przypadku fasad krzywoliniowych, gdzie liczba unikalnych komponentów bywa znaczna, automatyzacja dokumentacji i wymiany danych może znacząco skrócić czas przygotowania produkcji.

Warto podkreślić, że skuteczność tego procesu zależy od poziomu standaryzacji danych projektowych. Brak spójnych struktur informacji w modelu BIM może prowadzić do konieczności ręcznej korekty danych produkcyjnych, co ogranicza potencjał automatyzacji.

Normy i standardy

Przy opracowywaniu modeli BIM dla fasad warto uwzględniać wymagania wynikające z norm i standardów zarządzania informacją:

ISO 19650 – zarządzanie informacją w całym cyklu życia obiektu,

IFC (buildingSMART) – otwarty standard wymiany danych pomiędzy platformami projektowymi,

PN-EN 13830+A1– wymagania dotyczące fasad osłonowych,

PN-EN 1991 (Eurokod 1) – zasady określania obciążeń, w tym obciążeń wiatrem.

Wnioski

Modelowanie fasad krzywoliniowych w BIM wykracza poza samo tworzenie geometrii 3D. Jest to szczególnie widoczne w projektach fasad szklanych o niestandardowych kształtach, gdzie model wspiera zarówno projektowanie, jak i przygotowanie produkcji.

O powodzeniu projektu decyduje połączenie modelowania parametrycznego, właściwej panelizacji, kontroli tolerancji oraz spójnego przepływu danych między projektantem, producentem i wykonawcą. Wraz ze wzrostem złożoności form architektonicznych rośnie znaczenie cyfrowych modeli wykorzystywanych na kolejnych etapach realizacji inwestycji.

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Artykuł powstał przy wsparciu AI

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