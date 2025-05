Ocieplanie dachów płaskich bez błędów — sprawdź, na co uważać

Podczas termoizolacji dachów płaskich łatwo o błędy, które mogą prowadzić do nieszczelności, uszkodzeń i kosztownych napraw. Problemy z hydroizolacją, nieprawidłowe łączenia papy, niewłaściwy spadek czy źle dobrane materiały to tylko niektóre z najczęstszych uchybień. Sprawdź, jak ich uniknąć i jakie produkty wybrać, by dach służył bezproblemowo przez lata.

Błędy przy ocieplaniu dachów płaskich? Można ich uniknąć

Podczas wykonywania ocieplenia dachów płaskich najczęściej popełniane są błędy związane z hydroizolacją oraz niewłaściwym wykonaniem kluczowych elementów konstrukcji. W przypadku dachów krytych papą, jednym z podstawowych problemów są błędy w wykonaniu łączeń papy. Należy zwrócić uwagę na brak tzw. wypływki, czyli odpowiedniego zgrzania. Ważna jest też dbałość o precyzyjne wykończenie w narożnikach, co pozwoli uniknąć nieszczelności.

Innym typowym błędem są pęcherze powstające pod papą. Pęcherze takie zazwyczaj pojawiają się, gdy papa zostanie nałożona na wilgotną lub zamoczoną termoizolację. Przyczyną tego zjawiska może być nieprawidłowe przechowywanie materiałów na budowie lub użycie zawilgoconej papy. Pęcherze, które pękają, powodują powstanie nieszczelności. To z kolei wpływa negatywnie na trwałość i funkcjonalność dachu.

Następnym częstym błędem jest niewłaściwe wykonanie spadków oraz nieprawidłowe rozmieszczenie odpływów. Skutkiem tego rodzaju uchybień jest powstawanie zastoin wody na dachu. Od zastoin zaś prosta droga do uszkodzeń, takich jak odspojenia warstwy bitumicznej czy też inne problemy z hydroizolacją.

Błędem jest także wywijanie papy na attyki oraz kominy pod kątem prostym, bez zastosowania klinów styropianowych. Próba przyklejenia papy bez tego elementu ostatecznie prowadzi do jej uszkodzenia, co negatywnie wpływa na trwałość i szczelność całego systemu izolacyjnego.

Ważny jest również odpowiedni dobór materiałów do termo- i hydroizolacji. W przypadku dachów krytych papą, należy stosować płyty styropianowe o minimalnym naprężeniu ściskającym wynoszącym 80 kPa, oznaczane symbolem CS(10)80. Dodatkowo, płyty te powinny charakteryzować się odpowiednią odkształcalnością wymiarową w warunkach obciążenia i temperatury, np. na poziomie DLT(1)5.

Do prac przy termoizolowaniu dachów płaskich używać można dedykowanych do tego celu produktów Fabryki Styropianu ARBET, tj. płyt ARBET Podłoga/Dach Ekspert (λ 0,038, wytrzymałość na naprężenia ściskające CS 80kPa) oraz EPS 100 Podłoga /Dach (λ 0,036, wytrzymałość CS 100 kPa). Nadają się one doskonale nadają do aplikacji na płaskich powierzchniach dachu, tak w budownictwie indywidualnym jak i w obiektach wielkopowierzchniowych.

Ponadto dla dachu zielonego z tzw. odwróconym układem warstw należy użyć płyt o ograniczonej nasiąkliwości wodą z zadeklarowanym parametrem WL(T). ARBET posiada w swojej ofercie 3 takie produkty: HYDROPIAN EPS 100, HYDROPIAN EPS 150 i grafitowy EPS 100 Podłoga/Dach HYDRO GRAFIT.

