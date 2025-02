Kosz dachowy. Jak wykonać montaż kosza dachowego?

12:27

Autor: Shutterstock Kosze dachowe to miejsca, które wymagają starannego uszczelnienia

Kosz dachowy tworzy linia łączenia dwóch połaci leżących obok siebie i przenikających się pod kątem mniejszym niż 180°, m.in. za jego pośrednictwem z dachu odprowadzana jest woda. Montaż kosza dachowego składa się z kilku etapów: wybór obróbki, trasowania i montażu blachy koszowej, a także mocowania pokrycia.

Spis treści

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kosz dachowy a uszczelnienie

Kosz dachowy to miejsce, które wymaga starannego uszczelnienia, ponieważ za jego pośrednictwem woda deszczowa z dwóch połaci lub topniejącego, zalegającego w jego zagłębieniu śniegu trafia do rynien. Proces ten musi odbywać się prawidłowo, by nie było możliwości wdarcia się wilgoci pod pokrycie, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Kosz dachowy – etapy przeprowadzania prac

przygotowanie podłoża,

wybór obróbki,

trasowanie i montaż blachy koszowej,

montaż pokrycia.

Montaż kosza dachowego – przygotowanie podłoża

Montaż kosza dachowego należy rozpocząć od wykonania warstwy wstępnego krycia, która zależy od rozwiązania przyjętego na całych połaciach. Na dachu z pełnym deskowaniem w obrębie rynny koszowej wykonuje się zagęszczenie z łat oraz wykłada je papą termozgrzewalną.

W przypadku systemu wykorzystującego membranę kosza dachowy (dno) wykłada się deskami na szerokości ok. 35 cm na każdą stronę, licząc od linii załamania. Następnie pokrywa się je trzema warstwami folii – jedną wzdłuż kosza dachowego oraz po jednej przechodzącej z każdej z przenikających się połaci.

Poziome pasy membran muszą być ułożone tak, by zachodziły na sąsiednią połać na co najmniej 25 cm. Należy je układać naprzemiennie, raz z prawej, raz z lewej strony. Zakłady podkleja się taśmą dwustronną, aby uniemożliwić ich przesuwanie i zwiększyć szczelność. Tak przygotowany kosza dachowy jest gotowy, aby wzdłuż niego zamontować kontrłaty, na których będzie opierała się obróbka.

Montaż kosza dachowego – wybór obróbki

Kosz dachowy i inne obróbki blacharskie powinny być wykonane z materiałów o podobnych okresach trwałości do tych, z których zbudowane jest pokrycie. Należy użyć blachy odpornej na korozję o zalecanej grubości min. 0,7 mm, w kolorze jak najbardziej zbliżonym do pozostałych składowych pokrycia. Większość producentów pokryć dachowych ma w swojej ofercie gotowe, specjalnie wyprofilowane obróbki koszowe wyposażone w szereg rozwiązań ułatwiających montaż. Mimo to wielu wyspecjalizowanych blacharzy własnoręcznie wykonuje kosz dachowy, zwłaszcza w przypadku niestandardowych układów dachu.

Jednym z najważniejszych parametrów branych pod uwagę podczas rozważania odpowiedniego rozwiązania jest szerokość obróbki koszowej. To od niej zależy, czy rynna zachowa drożność w przypadku zalegania śniegu lub liści. Jeżeli kosz dachowy jest krótki (o długości do 4 m) to wystarczy obróbka koszowa zachodząca na każdą z połaci po 25 cm od linii załamania, w przypadku gdy kosz dachowa jest dłuższy (w zakresie 4–8 m) – należy zapewnić większą przestrzeń, nawet po 35 cm na każdą ze stron. Z kolei dla dachów o długich krawędziach przenikania połaci (powyżej 8 m) trzeba zastosować kosz dachowy wgłębny (wpuszczony o wysokość łaty w pokrycie).

Montaż kosza dachowego – trasowanie i montaż blachy koszowej

Montując kosz dachowy należy wyprofilować arkusze blachy zgodnie z układem dachu, czyli wytrasować, zaczynając od okapu i kierując się ku kalenicy. Początek kosza dachowego trzeba uformować w taki sposób, żeby zapewnić właściwy spływ wody do rynny. W sytuacji gdy wymagane jest połączenie kilku obróbek koszowych, zaleca się układać je z zakładką min. 10 cm lub na zakład z podgięciem, zgodnie z kierunkiem spływu wody, a brzegi rynny należy zagiąć. Tak uformowaną obróbkę mocuje się do łat za pomocą specjalnych klamer. Nie wolno tego robić przy użyciu gwoździ, gdyż przerywają one ciągłość pokrycia i zagrażają jego szczelności.

Kosz dachowy (górną krawędź) docina się zgodnie z kształtem kalenicy, a przeciwległą równolegle do okapu. Następnie konieczne jest uszczelnienie połączeń kosza dachowego z połacią. W tym celu stosuje się specjalną samoprzylepną, impregnowaną gąbkę, tzw. klin koszowy, który stanowi jednocześnie podparcie dla dociętych elementów pokrycia. Tego typu taśma jest niezbędna zwłaszcza w przypadku krycia blachodachówką wysokoprofilową. Klin można zastąpić taśmą rozprężną.

Zobacz galerię 7 zdjęć Autor: mdm® NT Kosz dachowy – przycinanie kosza w celu dopasowania do linii okapu

Kosza dachowy – montaż pokrycia

Wykonując kosz dachowy, pokrycie (niezależnie od rodzaju) należy przyciąć wzdłuż linii kosza. W przypadku dłuższych i szerszych rynien odstęp pomiędzy krawędziami dociętych elementów na obydwu połaciach wynosi nawet 35 cm, a dla mniejszych obróbek koszowych ok. 10 cm, czyli po 5 cm na każdą ze stron.

Przed docięciem elementów najlepiej zaznaczyć linię pomocniczą, a następnie wzdłuż niej odpowiednio skrócić fragmenty pokrycia:

kosz dachowy a docięcie blachodachówki – w przypadku blachodachówki najlepiej wykonać to dwuetapowo – przed montażem arkusza trzeba wykonać cięcie wstępne poza połacią dachu, a dopiero po przytwierdzeniu blachy na dachu wyrównać krawędzie;

kosza dachowy a docięcie dachówki ceramicznej – należy tu pamiętać, aby podczas obrabiania elementów używać tarczy diamentowej. Ukształtowane krawędzie trzeba zabezpieczyć, malując je tzw. zimną angobą w kolorze odpowiadającym pokryciu. Dachówkę nawierca się wiertłem do klinkieru i za pomocą przewleczonego przez otwór drutu mocuje się ją do łaty ułożonej wyżej.

Autor:

Murowane starcie Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE