Rewolucja w pokryciach dachowych: Anna Chorzewska z Budmatu o tym, jak powstaje dach idealny

redakcja Muratorplus.pl
2026-02-04 9:04 Materiał sponsorowany

Rynek pokryć dachowych ewoluuje, a wraz z nim oczekiwania klientów. Od bezpieczeństwa i trwałości, po estetykę i innowacyjne rozwiązania – dach przestał być jedynie elementem ochronnym, stając się integralną częścią designu domu. Podczas targów Dach Forum mieliśmy okazję porozmawiać z Anną Chorzewską, Dyrektorem Handlowym segmentu Dachy w firmie Budmat, która przybliżyła nam kluczowe aspekty współczesnych pokryć dachowych.

Rozmowa na Dach Forum

Autor: Szymon Starnawski

Rozmowa Muratora: czego dowiesz się z najnowszego odcinka?

W rozmowie z panią Anną Chorzewską  poruszyliśmy temat blachodachówek modułowych, technologicznych innowacji firmy Budmat oraz nowości, które niedługo pojawią się na rynku. Dowiemy się też, co naprawdę odróżnia prawdziwą blachodachówkę modułową od jej imitacji.

  • Jak zmieniają się oczekiwania klientów wobec pokryć dachowych.
  • Czym jest prawdziwa blachodachówka modułowa i czym różni się od jej imitacji.
  • Jakie innowacyjne patenty Budmatu chronią dach przed korozją i zapewniają jego trwałość.
  • Dlaczego dedykowane akcesoria są kluczowe dla kompletnego i estetycznego systemu dachowego.
  • Jak wyglądają rynkowe nowości: w tym blachodachówka cięta na wymiar Taira.
Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat
Rozmowa na Dach Forum
Autor: Szymon Starnawski

Rozmowy i Debaty Muratora. Eksperckie porady na wyciągnięcie ręki

Rozmowy Muratora to cykl wywiadów z ekspertami, architektami i przedstawicielami firm budowlanych. W naszym studiu odpowiadają na najważniejsze pytania dotyczące projektowania, budowy i remontu domu oraz udzielają praktycznych porad. Wszystkie odcinki Rozmów Muratora oraz Debat Muratora obejrzysz na naszym kanale YouTube Murator TV.

