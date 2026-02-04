Rewolucja w pokryciach dachowych: Anna Chorzewska z Budmatu o tym, jak powstaje dach idealny

Rozmowa Muratora: czego dowiesz się z najnowszego odcinka?

W rozmowie z panią Anną Chorzewską poruszyliśmy temat blachodachówek modułowych, technologicznych innowacji firmy Budmat oraz nowości, które niedługo pojawią się na rynku. Dowiemy się też, co naprawdę odróżnia prawdziwą blachodachówkę modułową od jej imitacji.

Obejrzyj i sprawdź

Jak zmieniają się oczekiwania klientów wobec pokryć dachowych.

Czym jest prawdziwa blachodachówka modułowa i czym różni się od jej imitacji.

Jakie innowacyjne patenty Budmatu chronią dach przed korozją i zapewniają jego trwałość.

Dlaczego dedykowane akcesoria są kluczowe dla kompletnego i estetycznego systemu dachowego.

Jak wyglądają rynkowe nowości: w tym blachodachówka cięta na wymiar Taira.

Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat

Autor: Szymon Starnawski

