Dlaczego warto sięgać po innowacyjne rozwiązania nawierzchniowe?
Tradycyjne nawierzchnie betonowe i asfaltowe coraz częściej ustępują miejsca materiałom, które pozwalają nie tylko na wygodę użytkowania, lecz także na lepsze gospodarowanie wodami opadowymi. W dobie gwałtownych ulew i problemów z podtopieniami możliwość „oddania” wody do gruntu jest jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze technologii nawierzchniowej.
Innowacyjne systemy pozwalają łączyć funkcję użytkową, walory estetyczne i troskę o środowisko. Dzięki nim inwestorzy zyskują trwałe rozwiązania, a gminy i miasta ograniczają problemy z kanalizacją deszczową.
Czym są nawierzchnie wodoprzepuszczalne Pervia i jak działają?
Pervia to specjalny beton, którego struktura umożliwia szybkie wchłanianie wody opadowej i odprowadzanie jej w głąb podłoża. W odróżnieniu od klasycznych nawierzchni nie tworzy on kałuż ani spływów powierzchniowych.
Takie rozwiązania świetnie sprawdzają się m.in. na:
- parkingach,
- ścieżkach rowerowych,
- placach miejskich,
- podjazdach przydomowych.
Dzięki wodoprzepuszczalności możliwe jest zmniejszenie ryzyka podtopień, poprawa mikroklimatu i naturalne zasilanie wód gruntowych.
Dlaczego nawierzchnie dekoracyjne Deco Stone są wyjątkowe?
Deco Stone to rozwiązanie, które łączy wytrzymałość betonu z elegancją naturalnego kamienia. Dzięki szerokiej palecie kolorów i faktur nawierzchnia może być zarówno minimalistyczna i nowoczesna, jak i nawiązywać do tradycyjnych rozwiązań.
Estetyka idzie w parze z funkcjonalnością – beton dekoracyjny jest odporny na warunki atmosferyczne, intensywne użytkowanie i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Daje też projektantom swobodę w kształtowaniu przestrzeni, od tarasów prywatnych po reprezentacyjne place publiczne.
Aspekty techniczne: projektowe i wykonawcze
Wybór odpowiedniej technologii to jedno, ale kluczowe pozostaje jej prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. Należy pamiętać m.in. o:
- przygotowaniu odpowiedniego podłoża,
- zachowaniu wymaganej grubości warstw,
- właściwym doborze mieszanki betonowej,
- zapewnieniu odpowiedniego odwodnienia i systemu podbudowy.
Błędy na etapie projektowania i realizacji mogą znacząco obniżyć trwałość nawierzchni, dlatego tak ważne jest korzystanie ze sprawdzonych wytycznych oraz wsparcia technologów.
Zapraszamy na webinar z ekspertem CEMEX
Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce projektować i wykonywać nawierzchnie, które nie tylko zdobią otoczenie, ale również wspierają zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi? Ten webinar to wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę od praktyka z wieloletnim doświadczeniem, który na co dzień współpracuje z projektantami i wykonawcami w całej Polsce.
Podczas spotkania na żywo:
- poznasz przykłady realizacji z wykorzystaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnych Pervia i dekoracyjnych Deco Stone,
- dowiesz się, jak krok po kroku wygląda proces projektowy i wykonawczy,
- otrzymasz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci uniknąć błędów na budowie,
- będziesz mieć możliwość zadania pytań ekspertowi i uzyskania odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
Kiedy: 02.10, godzina 11.00
Rejestracja: Kliknij tutaj i zapisz się
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.
absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, od ponad 20 lat związany z firmą CEMEX Polska, gdzie zajmuje się technologią betonu. Od 2013 roku specjalizuje się w betonach specjalnych, w tym dekoracyjnych nawierzchniach, betonach architektonicznych, szybkotwardniejących i specjalistycznych mieszankach cementowo-kruszywowych. Znany z przystępnego i obrazowego sposobu przekazywania wiedzy, potrafi w prosty sposób wyjaśniać nawet najbardziej złożone zagadnienia technologiczne.