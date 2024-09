Tłum ludzi na wałach i zaporze. Wody Polskie apelują: nie zbliżać się. Racibórz Dolny przyjął 15 mln metrów sześc. wody

Tłum ludzi na wałach i koronie zapory Racibórz Dolny. Kiedy w niedzielę uruchomiono zbiornik, ludzie całymi rodzinami oglądali, jak wygląda jego praca. Wody Polskie: Apelujemy, aby nie zbliżać się do obiektów hydrotechnicznych i nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Prosimy zachować bezpieczną odległość minimum 200 metrów od infrastruktury hydrotechnicznej i rzek. Niebezpieczne zachowania utrudniają pracę służb.

Turystyka powodziowa, czyli tłumy na wałach w Raciborzu

Gigantyczny zbiornik Racibórz Dolny rozpoczął swoją pracę w niedzielę 15 września nad ranem, przyjmując nadmiar wód wezbranej rzeki Odry. W słoneczną niedzielę 15 września ludzie ruszyli, by zobaczyć na żywo "pracę" zapory i zbiornika. To jego pierwszy w historii sprawdzian. Na wałach i zaporze był prawdziwy tłum spacerowiczów - były całe rodziny - i rowerzystów. Tymczasem to nie tylko może być niebezpieczne, ale i utrudniać pracę służbom.

- To nie jest ten moment, aby jeździć i taką turystykę klęskową uprawiać - ostrzegł szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Wydał polecenie policji, aby zabezpieczyła ten zbiornik i dlatego trzeba się liczyć z ograniczeniami w ruchu

Ale dopiero po południu. Wcześniej i dojazd do zbiornika, i wejścia na wały i zaporę, były dostępne i otwarte. A ludzie przyszli obejrzeć pierwszy w 4-letnim życiu tego obiektu wielki egzamin. To dzięki niemu ma nie być powodzi we Wrocławiu czy Opolu.

- Proszę, żeby nie ryzykować, a z drugiej strony nie utrudniać pracy służb - powiedział w Nysie w niedziele Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Przypomnijmy. W niedzielę od godz. 4.20 suchy zbiornik Racibórz Dolny na Odrze zaczął przechwytywać i piętrzyć wezbrane wody. Zasuwy opuszczono, gdy posterunek wodowskazowy Krzyżanowice w zlewni Górnej Ody wskazywał rzędną ok. 690 cm przy przepływie ok. 750 m sześciennych na sekundę. Zbiornik, którego budowa zakończyła się w 2020, przechodzi pierwszy wieli test.

Dlaczego nie należy wchodzić na wały i zapory?

Może wyjaśnią to te liczby. Zbiorniki retencyjne naprawdę przyjmują ogromne ilości wody, a grunt jest podmokły.

- Od godziny 4:20 czasza zbiornika wypełniła się w ok. 10 proc. swojej pojemności powodziowej (15 mln m3 wody) W polderze Buków aktualnie znajduje się 35 mln m3 wody – 61proc. (stan na godz. 18.00). Tniemy falę powodziową - poinformowały Wody Polskie wieczorem.

Prognozowane odpływy ze zbiorników w zarządzie RZGW w Gliwicach na najbliższe 24 godziny:

- Dzierżno Duże: 25 m3/s,

- Dzierżno Małe: 5 m3/s,

- Kuźnica Warężyńska: 0,26 m3/s,

- Łąka: 12 m3/s,

- Przeczyce: 0,94 m3/s,

- Wisła Czarne: 10,25 m3/s,

- Turawa: 15 m3/s.

Polder Buków – rzeka Odra. Pojemność powodziowa 57 mln m3, aktualnie pracuje – do godz. 18.00 przyjął 35 mln3 – 61% pojemności.

Stany alarmowe na wodowskazach. Górna Odra

W Regionie Wodnym Górnej Odry odnotowano szesnaście stanów alarmowych na wodowskazach: Jarnołtówek (rz. Złoty Potok), Racławice Śląskie (rz. Osobłoga), Branice (rz. Boczne koryto Opawy), Dobra (rz. Biała), Krapkowice (rz. Odra), Grabówka (rz. Bierawka), Bojanów (rz. Psina), Krzyżanowice (rz. Odra), Olza (rz. Olza), Racibórz-Miedonia (rz. Odra), Gliwice (rz. Kłodnica) oraz Ujście Nysy Kłodzkiej (rz. Odra), gdzie utrzymuje się trend rosnący. Ponadto, alarmowe stany wód zostały przekroczone na posterunkach wodowskazowych Prudnik (rz. Prudnik), Chałupki (rz. Odra), Ruda Kozielska (rz. Ruda) oraz Cieszyn (rz. Olza), na których obserwowalne są trendy malejące i niezmienne. Ponadto, na czterech posterunkach wodowskazowych stan wód przekroczył stany ostrzegawcze: Kamionka (rz. Stradunia, trend bez zmian), Opole-Groszowice (rz. Odra, trend rosnący), Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka, trend rosnący) oraz Koźle (rz. Odra, trend rosnący).

Aktualna sytuacja powodziowa w Polsce

Region Małej Wisły

W Regionie Wodnym Małej Wisły stany alarmowe przekroczone zostały na dziesięciu wodowskazach: Kozłowa Góra (rz. Brynica), Brynica (rz. Brynica), Bieruń Nowy (rz. Wisła), gdzie obecne są trendy rosnące, a ponadto na wodowskazach Górki Wielkie (rz. Brennica), Czechowice-Dziedzice (rz. Iłownica), Goczałkowice (rz. Wisła), Pszczyna (rz. Pszczynka), Bojszowy (rz. Gostynia), Piwoń (rz. Przemsza), oraz Jawiszowice (rz. Wisła), gdzie występują trendy malejące i niezmienne. Do przekroczenia stanów ostrzegawczych doszło na dziewięciu posterunkach wodowskazowych: Podkępie (rz. Wapienica, trend malejący), Czechowice-Bestwina (rz. Biała, trend malejący), Jeleń (rz. Przemsza, trend malejący), Kuźnica Sulikowska (rz. Mitręga, trend niezmienny), Skoczów (rz. Wisła, trend malejący), Ustroń-Obłaziec (rz. Wisła, trend malejący), Wisła (rz. Wisła, trend malejący), Wisła-Czarne (rz. Wisła i Biała-Wisełka, trendy malejące) oraz Pustynia (rz. Wisła, trend rosnący).

Woj. opolskie. Obniża się poziom wody w Jarnołtówku

W województwie opolskim stabilizuje się sytuacja na zaporze w Jarnołtówku, gdzie obniża się poziom wody, która nie spływa już bocznym przelewem korony zapory. Jej napór uszkodził brzegi Złotego Potoku poniżej. Urządzenia upustowe obiektu działają prawidłowo. Z uwagi na prognozy i możliwy dopływ do zbiornika, pozostajemy w terenie i podejmujemy działania kontrolne w zakresie poprawnej pracy zbiornika.

Trudna sytuacja utrzymuje się w Prudniku, gdzie z powodu wystąpienia z brzegów trwają szeroko zakrojone działania służb zarządzania kryzysowego.

W województwie śląskim prezydent miasta Gliwice ogłosiła o godzinie 12:00 odwołanie alarmu przeciwpowodziowego dla miasta.

W związku z licznymi podtopieniami na terenie miejscowości Pszczyna oraz Łąka w dniu 15.09.2024 r. Starosta pszczyński ogłosił alarm przeciwpowodziowy, który będzie trwał aż do odwołania, na terenie Gminy Pszczyna oraz pogotowie przeciwpowodziowie w Gminie Miedźna, Gminie Goczałkowice-Zdrój i Gminie Pawłowice. Ponadto Nadzór Wodny w Pszczynie wraz z Zarządem Zlewni w Katowicach przeprowadzili wizje terenowe zalanych obszarów.

Poważna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna występuje m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie z powodu podtopień służby kryzysowe podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców.

Przypominamy, że na zbiornikach wielofunkcyjnych znajdujących się na obszarze działania Wód Polskich w Gliwicach zachowywana jest rezerwa powodziowa. Nieustannie swoją pracę wykonuje Polder Buków oraz Zbiornik Racibórz Dolny – wspólnie przyjmując nadmiar wód z koryta rzeki Odry.

W zbiorniku Krzanowice działa przelew boczny z uwagi na poziom wód.

Przypominamy, że wszelkie przypadki zauważonych nieprawidłowości można również zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.

Racibórz Dolny w niedzielę. Zdjęcia

