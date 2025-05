Zaha Hadid nad Bałtykiem. Jest umowa na budowę niesamowitego dworca

Nad Bałtykiem stanie niesamowity dworzec projektu biura Zaha Hadid Architects. Jest umowa na budowę

9:26

Futurystyczny terminal, wieńczący europejską sieć kolejową Rail Baltica powstaje w Tallinie, stolicy Estonii. Nowoczesny obiekt zaprojektowały wspólnie brytyjskie biuro Zaha Hadid Architects i estoński Esplan. Zawarto już umowę na budowę części nadziemnej, wartej ok. 360 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w 2028 roku.

Spis treści

Futurystyczny dworzec kolejowy nad Bałtykiem

Nowoczesny, futurystyczny wręcz terminal pasażerski Rail Baltica Ülemiste otrzyma imię Linda. Ten węzeł kolejowy i autobusowy, z dogodnym połączeniem tramwajowym z lotniskiem, centrum miasta i portem, ma zostać ukończony w 2028 roku. W maju 2025 r. podpisano umowę na realizację części nadziemnej z firmą Merko Ehitus Eesti.

Estończycy z pewnością będą dumni z obiektu zaprojektowanego przez brytyjskie biuro Zaha Hadid Architects i estoński Esplan.

Budowa terminala Ülemiste w Tallinie już się rozpoczęła

Obecnie trwa pierwszy etap budowy terminalu o wartości kontraktu 45 mln euro, w którym biorą udział firmy budowlane Merko Ehitus Eesti AS i KMG Infra OÜ. W pierwszym etapie powstają podziemne konstrukcje wsporcze, pomieszczenia techniczne i tunele dla ruchu pieszego i lekkiego.

W kolejnych etapach powstaną projektowane tereny publiczne wokół budynku, drogi, ulice, parkingi i torowisko tramwajowe, a także sam budynek terminala. Na jego budowę zawarto już umowę wartą 85 mln euro. Dodatkowo w ramach Rail Baltica powstaje już tor główny oraz wiele innych obiektów, takich jak wiadukty.

Rail Baltica w Estonii to nowa era budownictwa infrastrukturalnego

Jaan Mäe, prezes zarządu firmy Merko Ehitus Eesti, powiedział w imieniu wykonawców Merko Ehitus Eesti i KMG Infra, że to wielki zaszczyt położyć podwaliny pod przyszłość. Rail Baltica rozpoczyna w Estonii nową erę, a wielu inżynierów budowlanych, wykwalifikowanych pracowników i partnerów przyczynia się do jej urzeczywistnienia.

Konkurs na nazwę terminala w Tallinie

Nazwa terminala – Linda – pochodzi z mitologii estońskiej i eposu narodowego Kalevipoeg. Linda była matką Kalevipoega i żoną Kalewa. W sumie do konkursu na nazwę obiektu zgłoszono 361 nazw, a w głosowaniu powszechnym na dziewięć nazw wybranych przez komisję miasta Tallinn do nazewnictwa wzięło udział ponad 2000 osób.

Co to jest Rail Baltica?

Rail Baltica - to część transeuropejskiego korytarza, który w przyszłości połączy Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz w dalszej perspektywie – Finlandię. Dzięki prowadzonej modernizacji trasa przystosowana zostanie do ogólnych standardów linii kolejowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Ta kolej ma być szybkim połączeniem krajów bałtyckich z resztą Europy.

Dzięki realizacji inwestycji w Polsce skróci się czas jazdy pociągów na polskim odcinku Rail Baltiki. Pociągi pasażerskie przyspieszą nawet do 160 km/h, a towarowe – do 120 km/h, co oznacza, że przejazd z Białegostoku do Warszawy potrwa mniej niż dwie godziny. Szybsze przejazdy to także większa liczba połączeń na trasie. Na stacjach i przystankach będą funkcjonowały systemy statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników. Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – zostaną podwyższone, wyposażone m.in. w pochylnie oraz ścieżki naprowadzające, które ułatwią poruszanie się po obiektach osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Komfort oczekiwania na pociągi poprawią nowe ławki oraz wiaty chroniące przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko podróżnym, ale również przedsiębiorcom czy kierowcom. Modernizacja linii sprawi, że kolej stanie się atrakcyjną, ekologiczną alternatywą dla transportu drogowego. Dzięki temu możliwe będą zmniejszenie korków na lokalnych drogach i redukcja emisji CO2 do atmosfery. Usprawnienie transportu towarów podniesie również atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną regionów. Projekt korzystnie wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji mostów, wiaduktów czy przejazdów kolejowo-drogowych.

Tak ma wyglądać nowoczesny terminal pasażerski Ülemiste w estońskim Tallinie ZDJĘCIA

