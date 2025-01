Most w Górze Kalwarii idzie do remontu. Zbudują go niemal od nowa

Autor: PKP PLK Tak będzie wyglądał most kolejowy w Górze Kalwarii

Most kolejowy w Górze Kalwarii pochodzący z lat 50. ubiegłego wieku przejdzie gruntowny remont. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na wykonawcę prac budowlanych na odcinku Czachówek Wschodni - Pilawa wraz z mostem w Górze Kalwarii. Istniejąca jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją.

Remont mostu w Górze Kalwarii

Trwa przetarg na wykonawcę prac budowlanych na odcinku Czachówek Wschodni - Pilawa wraz z mostem w Górze Kalwarii. Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać projekt, a następnie prace budowlane na odcinku od stacji Czachówek Wschodni do Pilawy. Zmodernizowane zostaną tory, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem, co pozwoli na przywrócenie połączeń pasażerskich z prędkością 120 km/h. Z taką samą szybkością na nowych torach będą mogły jeździć pociągi towarowe – linia od Skierniewic do Łukowa stanowi obwodnicę towarową dla Warszawy.

Przypomnijmy, że most kolejowy w Górze Kalwarii to imponująca konstrukcja z lat 50. Tworzy ją sześć łukowych przęseł, po sto metrów każde (łączna długość to 620 m), opartych na pięciu filarach. Przeprawa w ciągu linii kolejowej nr 12, w miejscowościach Glinki oraz Góra Kalwaria, rozpościera się nad zakolem rzeki, spinając dwa brzegi. Po likwidacji ruchu pasażerskiego na początku wieku, jednotorowy most służy wyłącznie pociągom towarowym.

W 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami wszczął postępowanie mające na celu wpisanie przeprawy do rejestru i objęcia jej ochroną. Konserwator jednak je umorzył m.in. z powodu złego stanu technicznego przeprawy.

Most w Górze Kalwarii w złym stanie technicznym

Obecnie istniejąca jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją, dzięki czemu więcej pociągów będzie mogło jeździć po linii kolejowej – zlikwidowane zostanie tak zwane wąskie gardło.

Przypomnijmy, że obecny most jest w złym stanie technicznym, co potwierdził nadzór budowlany, mówiąc o konieczności wymiany przęseł wiaduktu i odbudowie podpór. Zakres prac modernizacyjnych wynikający z decyzji jest równoznaczny z budową obiektu praktycznie od nowa. Konstrukcja obiektu wybudowanego w latach 50-tych ubiegłego wieku ma liczne wady.

Jak mówi nam rzecznik spółki PKP PLK, konstrukcja mostu ma miejsca trudne do oczyszczenia i szybko korodujące. Stąd pomimo stosunkowo młodego wieku obiektu jest znacznie zdegradowany techniczne. Dlatego też planuje się w ramach inwestycji wybudowany będzie nowy most, na którym poprowadzone będą dwa tory. Obiekt będzie miał zwiększony prześwit, co usprawni żeglugę po Wiśle.

Spółka podała też, że padła propozycja dostosowania obiektu dla potrzeb pieszych i rowerzystów i pomysł ten jest aktualnie konsultowany z samorządami. Ścieżki pieszo-rowerowej domagali się mieszkańcy okolicznych wsi.

Autor: PKP PLK Most kolejowy w Górze Kalwarii jest w złym stanie technicznym. Będzie zmodernizowany

Nowy most przez Wisłę za 3 lata

Szacunkowa wartość inwestycji to około 1,3 mld zł. Prace mają ruszyć w tym roku i potrwać do 2028. Inwestycja będzie realizowana ze środków CEF. W ramach drugiego zadania zmodernizowany zostanie odcinek pomiędzy Skierniewicami a Czachówkiem. Lata realizacji to 2026-2029.

Podróżni na wyremontowanych stacjach i przystankach zyskają zmodernizowane perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą nowe wiaty, ławki i elementy informacji pasażerskiej.

Źródło: PKP PLK S.A.

Autor: PKP PLK Tak ma wyglądać most w Górze Kalwarii po remoncie

