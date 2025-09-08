Zabezpieczenia antykorozyjne bram przemysłowych

Bramy wjazdowe do obiektów komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej są użytkowane zdecydowanie częściej i mogą pracować w zdecydowanie bardziej szkodliwym środowisku niż zwykłe bramy do garaży w domach jednorodzinnych. Dlatego wymagają starannego zabezpieczenia przed niszczącym działaniem deszczu, wody, mrozu, wysokich lub niskich temperatur, a także pozwalającego na pracę w środowisku o podwyższonej korozyjności, na przykład w strefach przemysłowych, halach produkcyjnych o wysokiej wilgotności, pomieszczeniach z gazami i parami chemicznymi. Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI są przystosowane do pracy w trudnych warunkach, więc zachowają sprawność przez wiele lat.

Antykorozyjność bram przemysłowych Wiśniowski

Elementy konstrukcyjne bram WIŚNIOWSKI są produkowane z materiałów, które sprawdzą się w standardowych warunkach użytkowania tj. w środowisku o kategorii korozyjności C1, C2, C3.

Ocieplone panele bram segmentowych, na przykład MakroPro 2.0, są wykonane ze stali ocynkowanej i pokrytej powłoką poliestrową, która chroni je przed czynnikami atmosferycznymi. Podobnie ościeżnice i prowadnice zabezpieczone zostały cynkowaniem.

Do stref o podwyższonych wymaganiach – strefa korozyjności C4 dedykowany jest PAKIET C4, w skład którego zalicza się:

Cynkowane sprężyny

Elementy ze stali nierdzewnej . Należą do nich zawiasy oraz ich elementy montażowe, okucia paneli, odbojniki, rolki prowadzące oraz rygiel.

. Należą do nich zawiasy oraz ich elementy montażowe, okucia paneli, odbojniki, rolki prowadzące oraz rygiel. Specjalne malowanie systemu prowadzenia bramy. Stalowe ocynkowane prowadnice oraz ościeżnice są odtłuszczane, a malowane proszkowo farbami epoksydowymi a następnie farbami proszkowymi poliestrowymi. Szczelna i trwała powłoka epoksydowa jest odporna na działanie wody, wysokiej lub niskiej temperatury oraz chemikalia.

Napęd o klasie szczelności IP65 wraz z listwą rezystancyjną wraz z osłoną puszki przyłączeniowej

W środowisku, które może być niszczące dla bramy, napęd został umieszczony w dodatkowej obudowie. Sam napęd posiada klasę szczelności IP65. To znaczy, że urządzenie jest pyłoszczelne i chronione przed bryzgami wody z dowolnego kierunku.

Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Brama MakroPro - osłona wału

Obudowa centrali sterującej TS-981 wyposażona została w obwodowy system uszczelniający. Zabezpieczone zostały również przyciski sterujące. Optymalna wilgotność wewnątrz centrali zapewnia grzałka z termostatem. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie stałej temperatury, dzięki czemu wewnątrz sterowania nie dochodzi do kondensacji pary wodnej.

Osłona wału napędowego

Układ napędowy bramy (wał, sprężyny, mocowania i napęd są umieszczone w obudowie ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej powłoką epoksydową i poliestrową. Chroni ona mechanizm przed wilgocią i zanieczyszczeniami, co pozwoli na długą pracę z pełną sprawnością.

Autor: WIŚNIOWSKI/ Materiały prasowe Brama MakroPro - osłona wału z bliska

Dla architektów

Firma WIŚNIOWSKI przygotowała pliki BIM dla architektów dla bram MakroPro. Można je pobrać ze strony bim.wisniowski. Szczególnie przydatne mogą być nowe wersje plików.

„Bloki dynamiczne to potężne narzędzie w rękach architekta – pozwalają na szybkie modyfikacje elementów bez potrzeby tworzenia wielu wariantów. W przypadku bram przemysłowych MakroPro 2.0 dobrze przygotowane pliki DWG z funkcjonalnością dynamiczną umożliwiają błyskawiczne dopasowanie wymiarów, kierunku otwierania czy rodzaju prowadzenia. To nie tylko przyspiesza pracę projektową, ale też minimalizuje ryzyko błędów. Dzięki temu architekt może skupić się na koncepcji i ergonomii obiektu, mając pewność, że detale techniczne są zgodne z rzeczywistością”

— mówi Maciej Fałowski, menadżer wsparcia współpracy z architektami w firmie WIŚNIOWSKI.