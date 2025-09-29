Bezpieczeństwo w logistyce zaczyna się od bramy. Ekspert WIŚNIOWSKI o najnowszych rozwiązaniach

Maciej Perz Menadżer produktu z 16-letnim doświadczeniem w branży bram przemysłowych w firmie WIŚNIOWSKI. Specjalizuje się w rozwoju i zarządzaniu ofertą bram segmentowych, roletowych, podwieszanych oraz systemów przeładunkowych. Odpowiada za kreowanie strategii produktowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie partnerów biznesowych w doborze najlepszych rozwiązań dla przemysłu.

Zacznijmy od konstrukcji - jakie są obecnie najważniejsze mechaniczne systemy zabezpieczające stosowane w przemysłowych bramach garażowych?

W przemysłowych bramach segmentowych, m.in. MakroPro marki WIŚNIOWSKI, bezpieczeństwo użytkowania opiera się na starannie zaprojektowanych systemach mechanicznych, które chronią zarówno osoby obsługujące bramę, jak i samą konstrukcję w warunkach intensywnej eksploatacji.

Podwójnie przeprofilowane prowadnice znacząco zwiększają stabilność prowadzenia rolek. W przeciwieństwie do standardowych prowadnic, które mają profilowanie tylko z jednej strony, prowadnice WIŚNIOWSKI posiadają dodatkowe zabezpieczenie również po drugiej stronie. Dzięki temu system zapewnia pełną kontrolę nad ruchem skrzydła bramy.

Hamulec przeciw skutkom zerwania linek nośnych nie tylko zatrzymuje bramę w przypadku awarii, ale również umożliwia precyzyjną regulację napięcia linek za pomocą śruby naciągowej. To praktyczne rozwiązanie ułatwia instalację i serwisowanie, eliminując konieczność regulacji na wysokości wału.

Każda sprężyna wyposażona jest w niezależny mechanizm blokujący, zabezpieczenie przeciw skutkom pęknięcia sprężyn, który aktywuje się w przypadku awarii. W przypadku bram wyposażonych w system podwójnego wału każda ze sprężyn również wyposażona jest w czujnik pęknięcia.

Należy wspomnieć także o bezpiecznym kształcie paneli, który zapobiega przytrzaśnięciu palców i zwiększa sztywność konstrukcji.

W ofercie WIŚNIOWSKI znajdziemy bramy segmentowe MakroPro, często stosowane są w halach i centrach logistycznych. Jakie elementy konstrukcyjne w tych modelach pełnią kluczową rolę w bezpieczeństwie użytkowania?

W obiektach logistycznych bramy MakroPro są często zintegrowane z systemami przeciwpożarowymi, w tym z funkcją RWA (oddymianie i napowietrzanie). Sterowniki takie jak TS981 umożliwiają wpięcie bramy w ekosystem bezpieczeństwa budynku, co pozwala na automatyczne otwarcie lub zamknięcie bramy w sytuacjach krytycznych, np. w przypadku pożaru, gdy wymagane jest odcięcie strefy lub ewakuacja czy napowietrzanie.

Dodatkowo, bramy mogą być podłączone do zasilania awaryjnego, co wymusza stosowanie certyfikowanych urządzeń zgodnych z wymaganiami CNBOP. WIŚNIOWSKI oferuje zasilacze awaryjne posiadające świadectwo dopuszczenia oraz certyfikat właściwości użytkowych, co jest warunkiem koniecznym dla dopuszczenia instalacji przez służby pożarnicze.

Jak działają systemy detekcji przeszkód w bramach przemysłowych i które technologie, takie jak fotokomórki czy czujniki krawędziowe, sprawdzają się najlepiej w warunkach hal i centrów dystrybucyjnych?

Systemy detekcji przeszkód w bramach przemysłowych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników i ochronie mienia, szczególnie w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak hale produkcyjne czy centra dystrybucyjne. Podstawowym rozwiązaniem są fotokomórki, które reagują na przerwanie wiązki światła. W przypadku wykrycia przeszkody brama natychmiast zatrzymuje się i cofa do pozycji otwartej. W bramach automatycznych to standard, szczególnie przy zamykaniu, gdzie ryzyko kolizji jest największe. W bramach z napędem elektrycznym w wersji AUTOMATIC stosuje się czujniki krawędziowe, montowane w dolnej uszczelce bramy. Działają one na zasadzie czujników optycznych lub listwy rezystancyjnej.

Z kolei w bramach z niskim progiem i drzwiami przejściowymi stosuje się fotokomórki wyprzedzające. Są one wysuwane mechanicznie w momencie otwierania bramy, co pozwala na stosowanie progu o wysokości 18 mm.

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem są kurtyny bezpieczeństwa. To listwy z gęsto rozmieszczonymi czujnikami optycznymi, które tworzą siatkę detekcji na całej wysokości kurtyny. Dzięki temu wykrywają nawet nietypowe przeszkody, jak np. podniesiona paleta na wózku widłowym. To rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom ochrony i sprawdza się w miejscach, gdzie występuje największe natężenie ruchu.

Które normy europejskie, takie jak N13241 są kluczowe przy projektowaniu i montażu bram w obiektach przemysłowych?

Przy projektowaniu i montażu bram w obiektach przemysłowych najważniejsza jest zgodność z normą EN 13241:2003+A2:2016, która stanowi podstawę oceny zgodności i oznakowania CE. To ona określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, trwałości oraz parametrów eksploatacyjnych takich jak odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność czy izolacyjność cieplna. Jednak sama norma produktowa nie funkcjonuje w próżni, opierając się na szeregu norm badawczych, które precyzują metody testowania poszczególnych właściwości.

Wśród nich znajdują się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego, zabezpieczenia przed nieoczekiwanym uruchomieniem, kompatybilności elektromagnetycznej czy skuteczności urządzeń ochronnych. Normy takie jak EN 12453 czy EN 12978 odnoszą się bezpośrednio do bram z napędem, zapewniając ich bezpieczne działanie w codziennym użytkowaniu. Z kolei EN 12635 reguluje kwestie związane z instalowaniem, użytkowaniem i konserwacją, co jest istotne dla trwałości i niezawodności całego systemu. W praktyce oznacza to, że każda brama przechodzi szereg badań, zanim zostanie dopuszczona do użytku. To właśnie ich spójne zastosowanie gwarantuje, że produkt spełnia nie tylko wymagania techniczne, wymagania prawne(wydanie deklaracji właściwości użytkowych + znakowanie CE) ale przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom( co potwierdza Deklaracja zgodności WE).

Z perspektywy serwisu WIŚNIOWSKI, jakie są najczęstsze błędy użytkowników hal przemysłowych, które mogą prowadzić do awarii lub zagrożenia?

W halach przemysłowych obserwujemy kilka powtarzających się błędów użytkowników, które mogą prowadzić zarówno do awarii bram, jak i realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Jednym z najczęstszych problemów jest wykorzystywanie mechanizmów awaryjnego otwierania bramy do codziennej obsługi. Zdarza się, że bramy elektryczne są montowane bez podłączonego zasilania, a użytkownicy regularnie rozprzęglają napęd i otwierają bramę ręcznie za pomocą przekładni łańcuchowej. Tymczasem są to rozwiązania przeznaczone wyłącznie do sytuacji awaryjnych. Takie praktyki prowadzą do nadmiernego zużycia mechanizmów i uszkodzeń napędu.

Kolejnym częstym błędem jest zbyt wczesne opuszczanie pomieszczenia lub przejazd przez bramę, zanim ta całkowicie się otworzy. Wózki widłowe czy samochody zahaczają o dolne panele, co skutkuje ich deformacją lub zniszczeniem. To nie tylko kosztowna naprawa, ale też ryzyko unieruchomienia bramy i zatrzymania pracy obiektu.

Istotnym problemem jest brak regularnych przeglądów technicznych. Elementy takie jak linki nośne, łożyska czy rolki podlegają naturalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany zgodnie z instrukcją producenta – zazwyczaj co 6 lub 12 miesięcy. Linki, które nie są wymieniane na czas, mogą pęknąć, powodując awarię całego systemu. Podobnie łożyska i inne elementy ruchome wymagają smarowania i konserwacji, aby zapewnić płynną i bezpieczną pracę bramy.

Jak producenci i firmy serwisowe podchodzą do modernizacji starszych bram przemysłowych, aby dostosować je do aktualnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa?

Modernizacja starszych bram przemysłowych to wyzwanie dla producentów, szczególnie w kontekście rosnących wymagań prawnych i norm bezpieczeństwa. WIŚNIOWSKI podchodzi do tego zadania kompleksowo, nie tylko oferując nowe komponenty, ale też projektując rozwiązania, które można wdrożyć w istniejących instalacjach bez konieczności wymiany całej bramy. Jednym z nich są np. kurtyny bezpieczeństwa, w które można doposażyć już zamontowane bramy nie ingerując w jej konstrukcję.

Jednym z najważniejszych kierunków jest dostosowanie starszych systemów do norm dotyczących samotestowania urządzeń zabezpieczających. Nowoczesne czujniki, np. wykrywające pęknięcie linki czy otwarcie drzwi przejściowych, są wyposażone w rezystory, które pozwalają sterownikowi na bieżąco monitorować ich sprawność. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrycie awarii i wyłączenie napędu, zanim dojdzie do uszkodzenia bramy lub zagrożenia dla użytkownika.

Coraz większą rolę odgrywają też rozwiązania z zakresu automatyki i zdalnego zarządzania. Automatyka przemysłowa może zostać doposażona w urządzenia pozwalające na sterowanie nimi z aplikacji WIŚNIOWSKI Connected, stając się częścią inteligentnego budynku. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemem Android oraz iOS, a także w wersji WEB-owej. Użytkownik z poziomu telefonu może sterować bramą, nadawać uprawnienia innym osobom, sprawdzić status bramy i otrzymać powiadomienie PUSH o niezamkniętej bramie.

Choć wiele z tych funkcji wywodzi się z segmentu bram garażowych, ich zastosowanie w przemyśle jest coraz bardziej powszechne. Są to rozwiązania stosunkowo niedrogie, a ich wdrożenie nie wymaga gruntownej przebudowy instalacji. Co więcej, integracja z systemami kamer czy czujnikami środowiskowymi otwiera drogę do jeszcze większej automatyzacji i kontroli nad obiektem.