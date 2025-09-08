Bramy przemysłowe muszą mieć solidną i trwałą konstrukcję, ponieważ w trakcie użytkowania będą się otwierać i zamykać tysiące razy. Najczęściej stosuje się bramy segmentowe, ponieważ są one montowane za otworem i nie zajmują miejsca na podjeździe. Przestrzeń przed i za bramą może być maksymalnie wykorzystana. Firma Wiśniowski oferuje dwa rodzaje bram segmentowych do garaży podziemnych. Są to bramy stalowe MakroPro 2.0 i aluminiowo-stalowe MakroPro ALU 2.0. Zobaczmy, jak są zbudowane te bramy oraz jakie są możliwości ich montażu. Nowoczesne bramy do garaży podziemnych wymagają także automatyki oraz zaopatrzenia w urządzenia sygnalizacyjne. Bramy Wiśniowski mogą być wyposażone w pakiet wyciszający, co zapewnia komfort mieszkańcom podczas ich użytkowania.

Bramy przemysłowe firmy Wiśniowski

MakroPro 2.0 jest zbudowana z paneli stalowych wypełnionych pianką poliuretanową. Grubość paneli wynosi 4 cm. Można w niej zastosować okienka akrylowe lub panele przeszklone. Brama MakroPro ALU 2.0 jest zbudowana z paneli aluminiowych bez ocieplenia, dolny panel jest stalowy. Przeszklone segmenty zapewniają pełne doświetlenie garażu podziemnego, co zapewnia komfort obsługi oraz oszczędność energii elektrycznej. Prowadnice i ościeżnice bram marki Wiśniowski są wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, co zapewnia stabilność i trwałość. Łożyskowane rolki w prowadnicach zapewniają ciche i łatwe przesuwanie skrzydła. Po obwodzie są zastosowane elastyczne uszczelnienia pakietu ThermoSet, które zapobiegają przenoszeniu drgań i hałasu.

Sposób prowadzenia bram do garaży podziemnych

Podczas otwierania lub zamykania skrzydło bramy segmentowej unosi się do góry i przesuwa pod sufitem. Jego ciężar przenoszą sprężyny skrętne wykonane w technologii śrutowania, co gwarantuje wykonanie minimum 25 000 cykli otwórz-zamknij (A do garaży zbiorczych istnieje możliwość zastosowania sprężyn skrętnych 50000, 100000lub ponad 100000 cykli). Firma Wiśniowski oferuje 15 sposobów prowadzenia – na przykład niskie, wysokie, z obniżonym wałem, pionowe - zależnie od warunków zabudowy.

Wymiary bram do garaży podziemnych

Zależnie od typu bramy i sposobu prowadzenia bramy Wiśniowski mogą mieć wysokość od 2 do 7,5 m, a szerokość od 2 do 8 m. W niemal każdej więc sytuacji można znaleźć model, który będzie pasował.

Automatyka do bram przemysłowych

Do obsługi bram do garaży podziemnych konieczne jest zastosowanie dedykowanej automatyki. Firma Wiśniowski w swojej ofercie posiada automatykę przystosowaną do pracy w garażach zbiorczych i jest nią Napęd SW 6.80 FU lub SW 9.60 FU to napęd z falownikiem i aluminiową szyną przeznaczony do bram MakroPro 2.0 o powierzchni do 24 m2. Napęd 8.60 FU lub 14.80 FU jest to napęd nasadowy z falownikiem dla garaży powyżej 100 miejsc parkingowych. Przy typowej wysokości bramy jest w stanie wykonać 500-550 cykli na dobę. Można go zastosować do sterowania oboma rodzajami bram przemysłowych firmy Wiśniowski. Wykorzystanie falownika zapewnia płynny rozruch skrzydła i jego zatrzymanie, dzięki czemu brama i napęd będą dłużej funkcjonować. Napędy są wyposażone w centralę sterującą, wyłącznik krańcowy, mechanizm awaryjnego otwierania oraz lampę sygnalizacyjną lub sygnalizator ledowy. Sygnał świetlny informuje o ruchu bramy i pojazdu, co zwiększa bezpieczeństwo.

Pakiet wyciszający

Wiśniowski przygotował elastyczne elementy montażowe do zastosowania między konstrukcją bramy a konstrukcją budynku. Są to maty wibroakustyczne maty izolujące wszystkie powierzchnie bramy mające kontakt z podłożem, gumowe elementy tłumiące jako podkładki we wszystkich punktach kotwiących oraz zewnętrzne maskownice. Dzięki temu zostało ograniczone przenoszenie drgań i hałasu powstającego podczas pracy bramy. Redukcja hałasu funkcjonalnego w bramie MakroPro 2.0 z napędem elektrycznym po zastosowaniu pakietu wyciszającego wynosi 3 dB – co oznacza spadek natężenia dźwięku aż o połowę (Wynik potwierdzony badaniami laboratoryjnymi ITB).