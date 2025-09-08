Bramy do garaży podziemnych

W budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej, budynkach firmowych, przemysłowych buduje się garaże podziemne, które mogą pomieścić setki pojazdów. Żeby zapewnić ich bezpieczeństwo we wjazdach montuje się specjalne bramy. Przedstawiamy dwa rodzaje bram przemysłowych Wiśniowski. Jak są zbudowane i jakie cechy je wyróżniają? Jakie wyposażenie warto w nich zastosować?

Bramy do garaży podziemnych WIŚNIOWSKI

Brama MakroPro ALU 2.0 z wypełnieniem z siatki cięto-ciągnionej

Bramy przemysłowe muszą mieć solidną i trwałą konstrukcję, ponieważ w trakcie użytkowania będą się otwierać i zamykać tysiące razy. Najczęściej stosuje się bramy segmentowe, ponieważ są one montowane za otworem i nie zajmują miejsca na podjeździe. Przestrzeń przed i za bramą może być maksymalnie wykorzystana. Firma Wiśniowski oferuje dwa rodzaje bram segmentowych do garaży podziemnych. Są to bramy stalowe MakroPro 2.0 i aluminiowo-stalowe MakroPro ALU 2.0. Zobaczmy, jak są zbudowane te bramy oraz jakie są możliwości ich montażu. Nowoczesne bramy do garaży podziemnych wymagają także automatyki oraz zaopatrzenia w urządzenia sygnalizacyjne. Bramy Wiśniowski mogą być wyposażone w pakiet wyciszający, co zapewnia komfort mieszkańcom podczas ich użytkowania.

Bramy przemysłowe firmy Wiśniowski

MakroPro 2.0 jest zbudowana z paneli stalowych wypełnionych pianką poliuretanową. Grubość paneli wynosi 4 cm. Można w niej zastosować okienka akrylowe lub panele przeszklone. Brama MakroPro ALU 2.0 jest zbudowana z paneli aluminiowych bez ocieplenia, dolny panel jest stalowy. Przeszklone segmenty zapewniają pełne doświetlenie garażu podziemnego, co zapewnia komfort obsługi oraz oszczędność energii elektrycznej. Prowadnice i ościeżnice bram marki Wiśniowski są wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, co zapewnia stabilność i trwałość. Łożyskowane rolki w prowadnicach zapewniają ciche i łatwe przesuwanie skrzydła. Po obwodzie są zastosowane elastyczne uszczelnienia pakietu ThermoSet, które zapobiegają przenoszeniu drgań i hałasu.

Sposób prowadzenia bram do garaży podziemnych

Podczas otwierania lub zamykania skrzydło bramy segmentowej unosi się do góry i przesuwa pod sufitem. Jego ciężar przenoszą sprężyny skrętne wykonane w technologii śrutowania, co gwarantuje wykonanie minimum 25 000 cykli otwórz-zamknij (A do garaży zbiorczych istnieje możliwość zastosowania sprężyn skrętnych 50000, 100000lub ponad 100000 cykli). Firma Wiśniowski oferuje 15 sposobów prowadzenia – na przykład niskie, wysokie, z obniżonym wałem, pionowe - zależnie od warunków zabudowy.

Wymiary bram do garaży podziemnych

Zależnie od typu bramy i sposobu prowadzenia bramy Wiśniowski mogą mieć wysokość od 2 do 7,5 m, a szerokość od 2 do 8 m. W niemal każdej więc sytuacji można znaleźć model, który będzie pasował.

Automatyka do bram przemysłowych

Do obsługi bram do garaży podziemnych konieczne jest zastosowanie dedykowanej automatyki. Firma Wiśniowski w swojej ofercie posiada automatykę przystosowaną do pracy w garażach zbiorczych i jest nią Napęd SW 6.80 FU lub SW 9.60 FU to napęd z falownikiem i aluminiową szyną przeznaczony do bram MakroPro 2.0 o powierzchni do 24 m2. Napęd 8.60 FU lub 14.80 FU jest to napęd nasadowy z falownikiem dla garaży powyżej 100 miejsc parkingowych. Przy typowej wysokości bramy jest w stanie wykonać 500-550 cykli na dobę. Można go zastosować do sterowania oboma rodzajami bram przemysłowych firmy Wiśniowski. Wykorzystanie falownika zapewnia płynny rozruch skrzydła i jego zatrzymanie, dzięki czemu brama i napęd będą dłużej funkcjonować. Napędy są wyposażone w centralę sterującą, wyłącznik krańcowy, mechanizm awaryjnego otwierania oraz lampę sygnalizacyjną lub sygnalizator ledowy. Sygnał świetlny informuje o ruchu bramy i pojazdu, co zwiększa bezpieczeństwo.

Pakiet wyciszający

Wiśniowski przygotował elastyczne elementy montażowe do zastosowania między konstrukcją bramy a konstrukcją budynku. Są to maty wibroakustyczne maty izolujące wszystkie powierzchnie bramy mające kontakt z podłożem, gumowe elementy tłumiące jako podkładki we wszystkich punktach kotwiących oraz zewnętrzne maskownice. Dzięki temu zostało ograniczone przenoszenie drgań i hałasu powstającego podczas pracy bramy. Redukcja hałasu funkcjonalnego w bramie MakroPro 2.0 z napędem elektrycznym po zastosowaniu pakietu wyciszającego wynosi 3 dB – co oznacza spadek natężenia dźwięku aż o połowę (Wynik potwierdzony badaniami laboratoryjnymi ITB).

