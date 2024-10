Korzyści wynikające z zastosowania bezkanałowych rozwiązań HVAC

9:03 Materiał sponsorowany

Autor: Flowair

W czasach, w których coraz większy nacisk jest kładziony na terminy realizacji inwestycji, poszukuje się rozwiązań maksymalnie upraszczających proces projektowania i wykonawstwa. Budowa obiektów przemysłowych jest procesem złożonym i wymagającym połączenia doświadczenia wielu branż. W ostatnich latach został poczyniony niesamowity postęp w dziedzinach konstrukcyjnych, dzięki czemu szkielet zakładu produkcyjnego lub magazynu jest w stanie powstać w zaledwie kilka miesięcy. Niestety w dalszym ciągu słabym ogniwem pozostaje wykończenie. Przykładem mogą być systemy HVAC, które bardzo często są tak skomplikowane, że ich zaprojektowanie i wykonanie może zająć więcej czasu niż wykonanie całej konstrukcji budynku. Ponadto do realizacji często stosuje się kilka urządzeń współpracujących i dostarczających powietrze poddane obróbce termodynamicznej za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych.

Dlaczego rooftop?

Lekka konstrukcja nowoczesnych hal powoduje, że w okresie letnim zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest coraz większe. Akumulacja cieplna ścian hal jest bardzo mała, a świetliki i okna dostarczają takie zyski ciepła, że temperatura na hali rośnie bardzo szybko. Pomimo tego, że w Polsce nie jest tak ciepło jak na południu Europy, zapewnienie odpowiedniej temperatury do pracy czy magazynowania różnego rodzaju towarów jest problematyczne. W przypadku dużych obiektów jednym z rozwiązań są centrale wentylacyjne, które po podłączeniu do instalacji C.O. i wody lodowej mogą również podgrzewać i schładzać powietrze nawiewane na potrzeby wentylacji. Resztę strat wynikających z przenikania i zysków ciepła należy natomiast skompensować dodatkowymi urządzeniami, takimi jak nagrzewnice czy klimatyzatory. Taka metoda dodatkowo komplikuje całą instalację i podraża koszty inwestycyjne. Jest to jedna z przyczyn, dla których coraz częściej stosuje się rozwiązania typu rooftop.

Są to urządzenia kompaktowe, gotowe do pracy i co ważniejsze sprawiają, że nie trzeba ze sobą łączyć jakichkolwiek modułów na dachu. Wyposażone są w kompletny układ chłodniczy, dzięki czemu nie wymagają zastosowania żadnych dodatkowych urządzeń takich jak agregaty chłodnicze z instalacją łączącą. W okresie zimowym natomiast, wbudowany układ rewersyjnej pompy ciepła, nagrzewnica gazowa, wodna bądź elektryczna zapewniają odpowiednią ilość mocy grzewczej. Wydajności powietrza, moce chłodnicze i grzewcze są tak dobrane, że w większości obiektów nie ma potrzeby stosowania żadnych urządzeń uzupełniających.

Urządzenia rooftop Cube w swojej standardowej konfiguracji, przeznaczonej do współpracy z instalacją kanałową, cechują się kompaktowością wynikającą z zastosowania wszystkich komponentów niezbędnych do chłodzenia, ogrzewania oraz wentylacji z odzyskiem ciepła w jednej obudowie. Wewnątrz urządzenia znajduje się rewersyjny układ chłodniczy, wymiennik obrotowy odzysku ciepła, nagrzewnica wodna z pompą obiegową, nagrzewnica gazowa lub elektryczna, wentylatory EC oraz kompletny układ automatyki zasilająco sterującej.

Autor: Flowair

W wielu sytuacjach nie ma możliwości podłączenia urządzeń do kotłowni za pomocą systemu hydraulicznego, w takich przypadkach Cube może być wyposażony w modulowaną nagrzewnicę gazową oraz nagrzewnię elektryczną. Wykonanie takie sprawia, że możliwe jest uproszczenie instalacji grzewczej w całym budynku oraz umożliwia wyprowadzenie instalacji gazu „poza” budynek. Powietrze poddane takiej obróbce termicznej jest następnie nadmuchiwane do pomieszczenia.

Monoblokowa konstrukcja przekłada się na szereg korzyści w porównaniu do rozwiązania opartego na wielu niezależnych urządzeniach takich jak np. centrala wentylacyjna z wytwornicą wody lodowej. Ponieważ mamy do czynienia z jednym urządzeniem realizującym wszystkie procesy, zamiast układu współpracujących urządzeń, nie jest wymagane projektowanie i wykonywanie dodatkowej instalacji hydraulicznej i sterowniczej łączącej oba urządzenia, a zasilanie wystarczy doprowadzić tylko w jedno miejsce. Ponadto wszelkie kwestie związane z logistyką, podnoszeniem, posadawianiem, serwisem i polityką gwarancyjną są znacznie łatwiejsze. Powyższe aspekty przekładają się na wysoką popularność systemów zdecentralizowanych np. w galeriach handlowych. Sieci sklepów posiadają różne standardy dotyczące klimatu panującego wewnątrz sklepu, stąd konieczne jest zapewnienie niezależności regulacji, a także niezależności finansowej. Rooftop Cube jako indywidualne urządzenie umożliwiające zarówno ogrzewanie, chłodzenie, jak i wentylację z odzyskiem ciepła znakomicie wpisuje się w te założenia.

Autor: Flowair

Moduł nawiewny

Specjalne moduły nawiewne NW w połączeniu z urządzeniami Cube tworzą kompletny system obróbki termicznej powietrza z jego bezpośrednią dystrybucją do obsługiwanego pomieszczenia za pomocą automatycznego nawiewnika wirowego. Moce grzewcze i chłodnicze Cube są dobierane do pokrycia zarówno straty wynikającej z wentylacji jak i przenikania, w związku z czym w wielu przypadkach urządzenia te mogą być jedynymi źródłami ciepła zastosowanymi w hali. Ponadto moduły NW są w standardzie wyposażone w tłumiki akustyczne, co przekłada się na komfort użytkownika. W najnowszej odsłonie tego rozwiązania klient uzyskuje również możliwość swobodnej konfiguracji i możliwość określenia np. rodzaju nagrzewnicy lub jej lokalizacji w części dachowej lub w części nawiewnej. Korzyści płynące z zastosowania Cube z modułami nawiewnymi NW są policzalne w zasadzie na każdym etapie realizacji inwestycji.

Autor: Flowair

WSPARCIE PROJEKTOWE I POSPRZEDAŻOWE

W związku z możliwością pracy bezkanałowej istotnemu przyspieszeniu ulegają wszelkie prace projektowe. Projektant nie musi już wykonywać złożonych kalkulacji związanych z instalacją kanałową, spadków ciśnienia, poziomów akustycznych czy dobierać nawiewników. Wszystkie te parametry są zawarte w karcie doborowej urządzenia przygotowanej przez nasz Dział Wsparcia Projektowego pod warunki projektowe danej inwestycji. Dla wykonawcy z pewnością istotne będzie to, że uzyskuje on kompletną instalację HVAC wykonując w zasadzie jedynie posadowienie oraz podłączenie zasilania. Urządzenia są od razu gotowe do rozruchu, przy czym pomoże Dział Wsparcia Serwisowego. Inwestor natomiast zyskuje cenny czas, oszczędności eksploatacyjne wynikające z zastosowania w urządzeniach Cube energooszczędnych komponentów oraz oczywiste oszczędności wynikające z usprawnienia całego procesu realizacji inwestycji.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów dostosowanych do zmian, jakie obecnie zachodzą w branży budowlanej oraz HVAC. W dzisiejszych czasach oszczędności eksploatacyjne wynikające z komponentów o wysokich sprawnościach powoli stają się standardem. My jednak nie zatrzymujemy się w tym miejscu i wciąż opracowujemy innowacyjne rozwiązania umożliwiające klientom uproszczenia w trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji.

Autor: Flowair

Poznaj rooftop Cube.