System magazynowania energii, który umożliwia pełne wykorzystanie dynamicznych taryf

Autor: SolaX

W ostatnich latach krajobraz energetyczny ewoluuje w szybkim tempie, a wprowadzenie dynamicznych taryf za energię elektryczną odgrywa kluczową rolę w stabilizacji dostaw prądu i zachęcaniu do efektywnego zużycia energii. Taryfy te mają na celu zrównoważenie wytwarzania energii elektrycznej z jej zużyciem, poprzez zachęcanie konsumentów do zmniejszania zużycia w godzinach szczytu, gdy ceny są wysokie, oraz zwiększania zużycia, gdy ceny są niskie. To innowacyjne podejście nie tylko pomaga spłaszczyć szczyty zapotrzebowania, ale również promuje bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

SolaX Power stoi na czele tej energetycznej rewolucji, oferując zaawansowane systemy magazynowania energii, które umożliwiają konsumentom pełne wykorzystanie korzyści płynących z dynamicznych taryf za energię elektryczną. Dzięki integracji inteligentnych technologii i zaawansowanych funkcji, systemy SolaX Power pozwalają gospodarstwom domowym optymalizować zużycie energii zgodnie z rzeczywistymi zmianami cen, zapewniając oszczędności kosztów i poprawę efektywności energetycznej.

Optymalizacja zużycia energii z zaawansowaną sztuczną inteligencją

Jedną z wyróżniających się cech systemu magazynowania energii SolaX Power jest jego zdolność do automatycznego dostosowywania się do dynamicznych taryf za energię elektryczną, dzięki inteligentnemu trybowi pracy. System ten wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się do analizy prognoz pogody, nawyków użytkownika i cen energii elektrycznej. Przewidując generację słoneczną i wzorce zużycia, precyzyjnie dostosowuje działanie systemu magazynowania, aby maksymalizować efektywność.

Ten inteligentny tryb pozwala systemowi automatycznie decydować, kiedy magazynować energię, a kiedy ją zużywać, w zależności od stawek taryfowych. Na przykład w okresach niskich cen energii system może naładować baterię, magazynując energię na późniejsze godziny szczytu, gdy ceny są wysokie. Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla użytkowników, którzy chcą zminimalizować rachunki za prąd, nie rezygnując z zapotrzebowania na energię.

Ta funkcja może być realizowana za pomocą SolaX DataHub1000. Integrując się z tym zaawansowanym hubem, użytkownicy mogą cieszyć się płynną optymalizacją energii dostosowaną do ich specyficznych potrzeb i dynamicznych cen na rynku energii elektrycznej.

Smart Scene: Personalizowane zarządzanie energią na każdą sytuację

Systemy magazynowania energii SolaX Power oferują również unikalną funkcję znaną jako Smart Scene. To innowacyjne narzędzie pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe scenariusze zarządzania energią na podstawie logiki "JEŚLI/WTEDY". Na przykład użytkownicy mogą ustawić system, aby automatycznie ładował baterię, gdy ceny energii elektrycznej spadną poniżej określonego progu, lub aby rozładowywał magazynowaną energię w okresach szczytowych, aby uniknąć wyższych kosztów.

Ten poziom personalizacji ułatwia konsumentom dostosowanie zużycia energii do ich specyficznego stylu życia i celów finansowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyczne zmniejszenie zużycia energii w godzinach szczytu, czy maksymalizację wykorzystania energii odnawialnej, gdy jest ona najobfitsza, Inteligentna Scena daje użytkownikom bezprecedensową kontrolę nad zarządzaniem energią.

Dopasowanie zużycia energii przez całą dobę

Aby dodatkowo wspierać dynamiczne taryfy za energię elektryczną, system magazynowania energii SolaX Power zawiera funkcję Time of Use (TOU) 24/7. Pozwala ona użytkownikom na ustawianie określonych trybów pracy na każdą godzinę dnia, zapewniając optymalizację zużycia energii przez całą dobę. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnych trybów, takich jak autokonsumpcja, wyłączenie baterii, Peak Shaving, ładowanie i rozładowanie, w zależności od ich potrzeb energetycznych i obowiązujących taryf za energię elektryczną.

Elastyczność funkcji zarządzania TOU 24/7 jest zwiększona przez wsparcie dla importu świątecznego i masowego eksportu energii, co czyni ją idealnym rozwiązaniem zarówno dla indywidualnych gospodarstw domowych, jak i większych struktur zarządzania energią. Zapewnia to, że system magazynowania energii może dostosować się do zmieniających się warunków i wymagań użytkownika, zapewniając spójne i efektywne zarządzanie energią przez cały rok.

