Od dzisiaj można już składać wnioski! Rusza Mój prąd 6.0

Mój prąd 6.0 - wniosek można złożyć od 2 września! Jakie nowe zasady programu?

Autor: Andrzej T. Papliński 2 września 2024 rusza program Mój prąd 6.0

Mój prąd 6.0 - nowa edycja programu dopłat do fotowoltaiki 2024 startuje w poniedziałek 2 września 2024. Co się zmienia dla prosumentów? Jakie są nowe zasady i dofinansowanie? Jak złożyć wniosek? NFOŚiGW wyjaśnia.

Spis treści

Program Mój prąd 6.0 od 2 września

Wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój prąd 6.0 można składać od 2 września 2024. Nabór ma potrwać do 20 grudnia lub wyczerpania budżetu. Jak wiadomo z poprzednich edycji, pula środków na dopłaty zawsze kończyła się szybciej.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w 6. edycji programu to 400 mln zł, czyli znacznie mniej niż w poprzedniej, gdy było to ostatecznie 950 mln zł. Być może, tak jak w ubiegłym roku, zostanie ona zwiększona. Z pewnością wpływ na to może mieć stopień zainteresowania programem.

Mój prąd 6.0 - zasady 2024

Zasady programu Mój prąd 6.0 są inne. Zmiany te, jak tłumaczy Fundusz, mają dostosować go do nowej sytuacji rynkowej, zwiększając opłacalność inwestycji w fotowoltaikę.

A zmiany są spore. Żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki, trzeba zainwestować również w magazyn energii. To nowy obowiązek w programie. Magazynem energii może być akumulator lub zbiornik na ciepłą wodę. Taki obowiązek mają jednak ci prosumenci, którzy swoje instalacje zgłoszą do przyłączenia po 1 sierpnia 2024.

Instalacje zgłoszone przed 1 sierpnia 2024 roku nie muszą spełniać takiego wymogu, aby dostać dofinansowanie. Okres kwalifikowania wydatków zaczyna się po 1 stycznia 2021 roku.

W nowej edycji programu dopłat zwiększono moc instalacji kwalifikującej się do częściowego zwrotu kosztów - z 10 do 20 kW. Z kolei pojemność magazynu energii powinna być 1,5 razy większa od mocy szczytowej mikroinstalacji.

Według założeń programu łączna moc instalacji (magazynu i fotowoltaiki) nie może przekraczać 50 kW.

Z jakim dofinansowaniem Mój prąd 6.0?

Beneficjent może się starać o następujące kwoty dotacji:

6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV.

7000 zł w przypadku wyposażenia fotowoltaiki w dodatkowy komponent.

Dodatkowo można otrzymać:

16 000 zł do magazynu energii elektrycznej,

5000 zł - do magazynu ciepła, np. zasobnika c.w.u.

Łącznie prosument może dostać nawet 28 tys. zł (7000 + 16000 + 5000 zł).

Co ważne, dopłaty do kolektorów słonecznych, systemów inteligentnego domu i zarządzania energią, a także pomp ciepła wypadły z programu Mój prąd 6.0.

Mój prąd 6.0 - wzór wniosku

Wzór wniosku, jak też wzory innych dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o dofinansowanie do fotowoltaiki oraz wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie www.mojprad.gov.pl. Poniżej link do strony.

Dokumenty dla programu priorytetowego

UWAGA! Wnioski, do których nie zostanie załączone zaświadczenie o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci OSD oraz nie zostanie wpisany adres e-mail, zostaną odrzucone z procedowania.

Jak złożyć wniosek w programie Mój prąd 6.0?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. NFOŚiGW zwraca uwagę w regulaminie naboru, że dokumenty, które zostaną przesłane w formie papierowej, będą odrzucone i odesłane do wnioskodawcy.

Korespondencja w sprawie oceny wniosków również będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail lub dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

Nie tylko dopłaty do fotowoltaiki na dachach domów

Warto wiedzieć, że dofinansowanie przyznawane jest nie tylko na mikroinstalacje na dachach domów lub konstrukcjach wsporczych na gruncie, lecz także inne na urządzenia, które można zakwalifikować jako mikroinstalacje fotowoltaiczne. A są to:

mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych wraz z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii, albo ładowanie magazynu energii i pracę w trybie wyspowym,

mikroinstalacje PV, które składają się z paneli fotowoltaicznych z mikroinwerterami;

wiaty czy zadaszenia na samochód dodatkowo pokryte panelami fotowoltaicznymi i tym podobne konstrukcje zawierające ogniwa PV;

markizy składające się z ogniw PV, tj. zadaszenia balkonów czy wejść, które produkują energię elektryczną;

pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną - np. dachówki fotowoltaiczne; fotowoltaiczne zestawy balkonowe. Także inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski.

Źródło: mojprad.gov.pl