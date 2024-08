Mój prąd 6.0 już od 2 września! Jakie dofinansowanie? Jakie nowe zasady?

16:11

Autor: Andrzej T. Papliński

Mój prąd 6.0 - nowa edycja programu dopłat do fotowoltaiki 2024, rusza już we wtorek, 2 września 2024. W programie będą spore zmiany. Co się zmieni dla prosumentów? Jakie będą zasady i dofinansowanie? NFOŚiGW wyjaśnia.

Spis treści

Program Mój prąd 6.0 od 2 września

Nowy program Mój prąd miał ruszyć w II kwartale 2024. Tak się jednak nie stało. Teraz już wiadomo, że wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki w programie Mój prąd 6.0 można składać od 2 września 2024. Nabór ma potrwać do 20 grudnia lub wyczerpania budżetu. Jak wiadomo z poprzednich edycji, pula środków na dopłaty zawsze kończyła się szybciej.

Wysokość środków przeznaczonych na dotacje w 6. edycji programu to 400 mln zł, czyli znacznie mniej niż w poprzedniej, gdy było to ostatecznie 950 mln zł. Być może, tak jak w ubiegłym roku, zostanie ona zwiększona. Z pewnością wpływ na to może mieć stopień zainteresowania programem.

Mój prąd 6.0 - zasady 2024

Zasady programu Mój prąd 6.0 będą inne. Zmiany te, jak tłumaczy Fundusz, mają dostosować go do nowej sytuacji rynkowej, zwiększając opłacalność inwestycji w fotowoltaikę.

A zmiany będą spore. Żeby dostać dofinansowanie do fotowoltaiki, trzeba będzie zainwestować również w magazyn energii. To nowy obowiązek w programie. Magazynem energii może być akumulator lub zbiornik na ciepłą wodę. Taki obowiązek jednak będą miały instalacje zgłoszone do przyłączenia po 1 sierpnia 2024.

Instalacje zgłoszone przed 1 sierpnia 2024 roku nie muszą spełniać takiego wymogu, aby dostać dofinansowanie. Okres kwalifikowania wydatków zaczyna po 1 stycznia 2021 roku.

W nowej edycji programu dopłat zwiększono moc instalacji kwalifikującej się do częściowego zwrotu kosztów - z 10 do 20 kW. Z kolei pojemność magazynu energii powinna być 1,5 razy większa od mocy szczytowej mikroinstalacji.

Według założeń programu łączna moc instalacji (magazynu i fotowoltaiki) nie może przekraczać 50 kW.

Z jakim dofinansowaniem Mój prąd 6.0?

Beneficjent może się starać o następujące kwoty dotacji:

6000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV.

7000 zł w przypadku wyposażenia fotowoltaiki w dodatkowy komponent.

Dodatkowo można otrzymać:

16 000 zł do magazynu energii elektrycznej,

5000 zł - do magazynu ciepła, np. zasobnika c.w.u.

Łącznie prosument może dostać nawet 28 tys. zł (7000 + 16000 + 5000 zł).

Dopłaty do kolektorów słonecznych, systemów inteligentnego domu i zarządzania energią, a także pomp ciepła zostają w programie Mój prąd 6.0 zniesione.