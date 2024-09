Specjalistyczne odlewy i płyty podłogowe dla różnych gałęzi przemysłu

14:13 Materiał sponsorowany

Autor: Odlewnia RAFAMET

Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej specjalizuje się w produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów żeliwnych, osiągających masę do 40 ton. Ich produkty znajdują zastosowanie w przemyśle maszynowym, okrętowym, energetycznym i górniczym. Dzięki technologii Lost Foam oferuje precyzyjne i ekonomiczne rozwiązania, które eksportują na cały świat.

Autor: Odlewnia RAFAMET

Produkowane są następujące gatunki:

Żeliwa szare GJL-200, GJL-250, GJL-300 i GJL-350 wg PN-EN 1561 od 200 kg do 40 ton.

Żeliwa sferoidalne GJS-350-22, GJS-400-18, GJS-400-15, GJS-400-12, GJS-500-7, GJS-600-3 i GJS-700-2 wg PN-EN 1563 od 200 kg do 30 ton.

Żeliwa stopowe Ni-hard, Ni-resist, wysokochromowe HCCI, SSDI od 500 kg do 20 ton.

Wytwarzane są największe odlewy żeliwne w Polsce i jedne z większych w Europie dla przemysłu maszynowego, okrętowego, energetycznego i górniczego. Głównymi odbiorcami odlewów są renomowani producenci maszyn na całym świecie. Eksport stanowi ok. 65% produkcji.

Autor: DTI

Około 25% produkcji stanowią odlewy wytwarzane w technologii Lost Foam/Full Mould. W procesie wykorzystywane są jednorazowe modele styropianowe, które nie są usuwane z formy. Podczas zalewania formy model ulega zgazowaniu, a ciekły metal odwzorowuje kształt modelu. Technologia jest dedykowana dla jednostkowej produkcji ze względu na kilkukrotnie mniejszy koszt wytworzenia modelu oraz skrócony czas produkcji.

Od kilkunastu lat firma jest jednym z liderów rynku płyt podłogowych, montażowych, traserskich, stołów roboczych i innego oprzyrządowania. Konstrukcje są wynikiem starannego projektowania, gwarantującego stabilność i brak deformacji pod maksymalnym obciążeniem. Zoptymalizowany proces produkcji umożliwia uzyskanie odlewów o równomiernej strukturze, wolnej od wad skurczowych. Właściwe warunki chłodzenia pozwalają na redukcję naprężeń wewnętrznych zarówno w czasie obróbki mechanicznej, jak i montażu oraz pracy detali u klienta.

Wyroby mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Zdecydowano się na ich prezentację w serwisie Murator.pl, oferując ich wykorzystanie jako płyty podłogowe w nowopowstających lub modernizowanych halach przemysłowych. Stanowią bowiem idealne i trwałe wyłożenie posadzki.

Autor: FANUM

Typowe płyty według tej konstrukcji mają długość od 1000 do 9000 mm w podziałce co 500 mm. Standardowe szerokości to 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500 i 3000 mm. Pełny asortyment przedstawiony jest w katalogu na stronie www.plytymontazowe.pl.

Autor: Odlewnia RAFAMET

Wykonywane są również płyty podłogowe i inne oprzyrządowanie wg indywidualnych potrzeb klienta, zarówno w zakresie gabarytów, jak i zakresu obróbki mechanicznej. Wyroby dostarczane są wraz z kompletnym wyposażeniem (elementy poziomujące, pokrywki, uszczelki itp.).

Autor: Odlewnia RAFAMET

Podstawowe dane:

nośność do 8, 15 lub 30 t/m2

rowki T wg DIN650. Standard T28, rozstęp co 250 mm

powierzchnia robocza wg DIN876

pokrywki na otwory do poziomowania wraz z uszczelkami

zamki do łączenia płyt

śruby łączące płyty

uszczelki na połączeniu płyt

system poziomujący w wersji dedykowanej do obciążenia płyty

Zapewniany jest kompleksowy serwis i pomoc w projektowaniu rozwiązań odpowiednich dla wymagań klienta. Na indywidualne zamówienia projektowane są konstrukcje do zastosowań specjalnych. Oferowana jest pomoc techniczna na każdym etapie projektowania, produkcji i montażu wyrobów.

Obróbka mechaniczna realizowana jest w ramach Grupy Kapitałowej przez RAFAMET S.A., co gwarantuje jej wysoką jakość i dokładność.

Maksymalny gabaryt jednej płyty może wynieść 9000 x 3000 mm. Największe pole ułożone z płyt miało powierzchnię 224 m2. W ciągu 14 lat od rozpoczęcia produkcji wyprodukowano 734 szt. płyt o łącznej powierzchni 6634 m2.

Na zdjęciach poglądowych pole płyt podłogowych o wymiarach 25000 x 4000 mm zlokalizowane w hali DTI Racibórz oraz pole płyt roboczych o wymiarach 5000 x 3500 w FANUM.

Partnerzy