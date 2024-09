Podesty robocze FSP - nowość w portfolio ULMA

11:19 Materiał sponsorowany

Autor: ULMA Construccion Polska S.A. W pełni zintegrowany system podestów FSP pozwala ograniczyć czas i koszty związane z obsługą deskowania ściennego.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na kwestie bezpieczeństwa na budowie, a ważnym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy deskowań jest zakres oferowanych przez niego systemów zabezpieczeń. Najczęściej stawianymi wymaganiami dla rozwiązań zabezpieczających są: pełna integralność gwarantująca szybki montaż oraz szeroki zakres wariantów dla bardziej złożonych geometrii deskowań.

Najnowszym rozwiązaniem zabezpieczającym, wdrażanym przez firmę ULMA, jest system zintegrowanych podestów roboczych FSP. Został on zaprojektowany do współpracy z deskowaniami ściennymi ORMA oraz Batek. Aby skrócić czas montażu, a także uniknąć błędów, podesty są dostarczane na budowę w pełni zmontowane i gotowe do użycia. Dostępne warianty szerokości oraz elementy uzupełniające dla oferowanego rozwiązania pozwalają na swobodne zabezpieczenie przestrzeni roboczej nawet na złożonej geometrii deskowania.

Podesty standardowe mają szerokość od 90 do 240 cm i dostępne są z pełnym oraz zintegrowanym obarierowaniem. Dostosowano je do powieszenia na dwóch rodzajach głowic, które umożliwiają ich montaż na żebrach deskowania ściennego, bądź na ramach w miejscu połączenia płyt lub szczycie deskowania. Dostępność różnych wariantów głowic pozwala na montaż podestów na dowolnej wysokości deskowania, co umożliwia łatwą obsługę deskowania przez pracowników, bez konieczności stosowania dodatkowych stopni czy podwieszanych podestów do obsługi osprzętu na większych wysokościach.

Autor: ULMA Construccion Polska S.A.

W przypadku deskowań o bardziej złożonych geometriach, występuje wiele miejsc wymagających zastosowania uzupełnień pomiędzy standardowymi podestami. System podestów FSP pozwala na wykonywanie takich uzupełnień za pomocą specjalnych elementów, podestu uzupełniającego oraz wsporników uzupełniających. Podesty uzupełniające umożliwiają wykonanie wypełnień powyżej 60 cm, naroży zewnętrznych i wewnętrznych oraz pełnego zabezpieczenia przy zastawce czołowej na zakończeniu deskowania. W przypadku konieczności wykonania mniejszych uzupełnień istnieje możliwość zastosowania systemowych wsporników uzupełniających, które montowane są do konstrukcji nośnej pomostów. Wsporniki te wykorzystywane są jako podparcie pod indywidualne poszycie. Konstrukcja elementu pozwala na płynną regulację wysunięcia do 30 cm. Podesty FSP są ponadto wyposażone w regulowane i obrotowe bariery szczytowe, które można zamontować zarówno w kierunku równoległym, jak i prostopadłym do deskowania. Dzięki możliwości płynnego ich wysunięcia można zabezpieczyć dowolną przestrzeń pomiędzy pomostami.

Ważnym aspektem dotyczącym bezpieczeństwa podczas pracy z deskowaniem ściennym są rodzaje obarierowania oraz sposób komunikacji pomiędzy kolejnymi poziomami podestów. W celu lepszego zabezpieczenia pracowników przebywających na podestach, obarierowanie wykonano z siatek. Komunikacja pionowa pomiędzy podestami realizowana jest za pomocą drabin F4, po których pracownik porusza się tyłem do deskowania. Ponadto system umożliwia wykonanie dodatkowego zabezpieczenia dla osoby poruszającej się pomiędzy poziomami. Poza standardowym zabezpieczeniem montowanym na drabinie, zaprojektowano elementy do zamknięcia przestrzeni pomiędzy podestami za pomocą siatek. Rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie pracownika przed upadkiem w początkowej fazie, gdy znajduje się nad obarierowaniem pomostu. Podest najwyższego poziomu można dodatkowo wyposażyć w obarierowanie szczytowe, gwarantujące bezpieczeństwo pracownika podczas betonowania bądź demontażu zawiesi transportowych.

Autor: ULMA Construccion Polska S.A. Możliwość przenoszenia płyt deskowania wraz z podestami, bez konieczności ich demontażu.

Nie mniej istotnym aspektem jest bezpieczna obsługa deskowania na budowie. System FSP został zaprojektowany w sposób umożliwiający składowanie i przenoszenie w pozycji poziomej płyt deskowania wraz z zamontowanymi podestami. Możliwość sztaplowania płyt z pomostami pozwala na oszczędność miejsca potrzebnego do ich składowania na budowie oraz przyspieszenie prac montażowych.

Podesty FSP są jednym z wielu rozwiązań zabezpieczających zaprojektowanych w firmie ULMA. Szeroki wachlarz oferowanych systemów BHP zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas pracy z deskowaniami, a także umożliwia bezpieczną komunikację na budowie. Podczas projektowania i wdrażania nowych systemów kwestie bezpieczeństwa są dla nas zawsze wysokim priorytetem.

Dariusz Nowak, Product Manager, ULMA Construccion Polska S.A.