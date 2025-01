System Diamond PEX - czym się wyróżnia? Jak jest zbudowany i jak go fachowo montować?

11:15 Materiał sponsorowany

Autor: Diamond System DIAMOND PEX sprawdza się m.in. w instalacjach ogrzewania podłogowego dzięki wysokiej jakości elementów i szybkości prac instalacyjnych (łączenie techniką zaprasowywania, bez konieczności skomplikowanego zgrzewania czy gwintowania)

System Diamond PEX zaprojektowano w taki sposób, aby instalacje z niego wykonane były w pełni bezpieczne i trwałe. Dlatego system świetnie sprawdza się w instalacjach wodociągowych (ciepłej i zimnej wody użytkowej), centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz instalacjach przemysłowych (np. sprężonego powietrza).

System Diamond PEX zbudowany jest z rur wielowarstwowych oraz dwóch typów złączek (skrętno-zaciskowych i zaprasowywanych). Przy projektowaniu systemu PEX nacisk położono przede wszystkim na trwałość instalacji oraz łatwość montażu.

Rury PEX PEX to polietylen sieciowany o podwyższonej odporności na wysokie temperatury (95°C przy pracy ciągłej). PEX sprawdza się więc jako materiał na rury do przesyłu gorącej wody oraz na instalacje grzewcze. Jest materiałem elastycznym i rozciągliwym. Ważną zaletą PEX jest niska temperatura kruchości (-25°C), stąd możliwość stosowanie na zewnątrz budynków. Rury z PEX są również nietoksyczne i wolne od metali ciężkich, dlatego poleca się je szczególnie na instalacje wody pitnej. Trwałość instalacji PEX szacowana jest na 50 lat.

Jak zbudowany jest system Diamond PEX?

System tworzą rury PE-Xb/Al/PE-Xb dostępne w 4 wariantach wymiarowych: 16x2, 20x2, 25x2,5, 32x3. Rury wielowarstwowe produkowane są z dwóch warstw polietylenu usieciowanego za pomocą silanów (stopień sieciowania ≥ 65%). Między nimi znajduje się warstwa aluminium zgrzewanego ultradźwiękowo, dzięki czemu uzyskuje się szczelną spoinę. Taka budowa rury zmniejsza jej liniową rozszerzalność cieplną, z kolei zwiększa odporność rury na uszkodzenia mechaniczne, a także ułatwia zginanie i układanie rury (rura z płaszczem aluminiowym zachowuje nadany jej kształt i nie wymaga podgrzewania do zgięcia - zjawisko tzw. pamięci kształtu.

Uzupełnieniem systemu Diamond PEX są złączki skrętno-zaciskowe (przeznaczone do montażu natynkowego) i zaprasowywane (przeznaczone do montażu w instalacjach natynkowych, podtynkowych oraz podłogowych).

Autor: Diamond Budowa rury w systemie Diamond PEX

Zalety systemu Diamond PEX?

Rury systemu Diamond PEX są lekkie, zwłaszcza w porównaniu do tych z miedzi czy żelaza. Co ważne, instalatorzy z jego montażem nie mają żadnych problemów - montaż instalacji przebiega szybko i sprawnie, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi.

Rury PEX wyróżnia wyjątkowo gładka powierzchnia wewnętrzna, dzięki czemu długo zachowują drożność. Przez gładkie przewody woda przepływa bez szumów, co przekłada się na cichą pracę całej instalacji. Użyte do produkcji rur materiały są nietoksyczne, nie wchodzą również w reakcję z innymi materiałami, więc są odporne na korozję elektrochemiczną.

Zalety wynikające z właściwości PEX: trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, pamięć kształtu itp.

Potwierdzona jakość System Diamond PEX został pozytywnie oceniony przez laboratorium badawcze CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS, S.L. (CEIS) w Madrycie (Akredytacja nr 1/LE149), a także Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Oddział Farb i Tworzyw, Zakład Badawczo-Analityczny) w Gliwicach (nr akredytacji AB 163). Spełnia też wymogi europejskiej normy PN-EN ISO 21003-2 i PN-EN ISO 21003-5. Dodatkowo kształtki do systemu spełniają wymagania europejskich norm: PN-EN 1254-3 oraz PN-EN 1254-8.

Montaż systemu Diamond PEX

Rury PEX powinny być łączone wyłącznie z użyciem złączek skrętno-zaciskowych (w połączeniach rozłącznych, wyłącznie natynkowych) lub złączek zaprasowywanych (w połączeniach nierozłącznych). W instalacjach wykonywanych z systemu PEX nie stosuje się kleju.

Podczas instalacji systemu niezbędne są szczęki typu „U” (służące do łączenia złączek zaprasowanych), sprężyny wewnętrzne (do gięcia końcówek rur) i sprężyny zewnętrzne (do gięcia odcinków prostych), a także specjalne narzędzia do cięcia rur. Koniec rury należy sfazować (w celu wykonania zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi) przy pomocy kalibratora.

Warto pamiętać, że użycie prawidłowych szczęk i maszyny do zaprasowywania, właściwa kalibracja rury PEX oraz protokół z wykonanej próby szczelności po wykonaniu instalacji są podstawą do uzyskania gwarancji.

Autor: Diamond Rura PEX ze złączkami mosiężnymi, zaprasowywanymi, z powłoką niklowaną. Przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Wyposażone są w gwinty typu G i tuleje zaciskowe. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników

Diamond PEX - rozwiązanie systemowe

Diamond PEX jest rozwiązaniem kompleksowym, zapewniającym cały zestaw akcesoriów, urządzeń i armatury do budowy różnego typu instalacji sanitarnej. Oferowane są zarówno drobne akcesoria do montażu rur PEX, jak klipsy, folie, korki, jak i specjalistyczne szafki rozdzielni i rozdzielacze, pompy cyrkulacyjne.

Autor: Diamond Komplet rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. Komplet rozdzielacza z mosiądzu do ogrzewania podłogowego: łączniki instalacyjne, zawory odpowietrzające c.o., kurki kulowe spustowe c.o., zawory termostatyczne, wskaźniki przepływu 0,5 -5l/min., uchwyty montażowe

Spośród armatury instalacyjnej oferowane są kurki, zawory, odpowietrzniki. W skład systemu Diamond wchodzi też armatura pomiarowa: termometry i manometry, a także sterowniki, regulatory, specjalne siłowniki termoelektryczne, jak również zawory grzejnikowe zasilające i odcinające oraz termostatyczne, w tym zespolone, zawory regulacyjne 3- i 4-drogowe.

Autor: Diamond Chromowany zawór termostatyczny do grzejnika

Grzejniki w systemie Diamond

System Diamond to również szeroki wybór nowoczesnych, energooszczędnych grzejników. W ofercie dostępne są grzejniki w wielu rozmiarach (wysokości 300, 400, 550, 600 i 900; długości od 300 do 3000 mm). Tak szeroki wybór daje projektantom instalacji dużą swobodę w planowaniu rozmieszczenia grzejników i pozwala na dopasowanie ich do kubatury danego pomieszczenia oraz ilości miejsca – nawet jeśli dostępna powierzchnia ściany jest niewielka.

W ofercie grzejników na uwagę zasługują specjalne grzejniki PV i DV. Grzejnik PV zbudowany jest z płaskiej płyty czołowej gładkiej (nakładanej na jedną z dwóch płyt profilowanych) i z dwóch wydajnych konwektorów, a grzejnik DV zbudowany jest z płaskiej płyty czołowej z poziomymi tłoczeniami. Powierzchnie boczne grzejników obudowane zostały osłonami, powierzchnia górna przykryta jest osłoną typu grill.

Nowoczesna konstrukcja oznacza także oszczędność energii, a więc również niższe koszty eksploatacji instalacji. Łatwe dopasowanie temperatury grzejnika do warunków panujących w pomieszczeniu zapewnia specjalnie skonstruowana wkładka termostatyczna marki Heimeier, dołączana standardowo do każdego grzejnika z dolnym zasilaniem. Wkładka pozwala na ustalenie nastawy wstępnej i dopasowanie zakresu pracy grzejnika odpowiednio do warunków miejsca instalacji.

Autor: Diamond Grzejniki z zupełnie gładką płytą czołową lub z poziomymi tłoczeniami to tylko niektóre warianty wyboru

