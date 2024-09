Dekarbonizacja w budownictwie. Holcim zmniejsza ślad węglowy w cemencie, betonie i kruszywach

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla jest wyzwaniem dla całego przemysłu, w tym również materiałów budowlanych. Jeszcze do niedawna wiele produktów do budowy domów wytwarzanych było z dużym udziałem emisji CO2. To się jednak zmienia i przemysł minimalizuje swoją emisyjność. Jednym z liderów dekarbonizacji w budownictwie jest koncern Holcim.

W porozumieniu paryskim z 2015 kraje uczestniczące w 21 Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu podpisały zobowiązanie wdrożenia różnego typu działań, których celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Budownictwo należy do dziedzin gospodarki, która generuje znaczące ilości dwutlenku węgla. Do jego powstania przyczyniają się procesy technologiczne produkcji. Do najbardziej rozpowszechnionych materiałów budowlanych należy beton i produkowany z jego udziałem cement, który jest składnikiem znaczącej ilości materiałów budowlanych na świecie. Dekarbonizacja produkcji cementu wpływa automatycznie na redukcję śladu węglowego w całym budownictwie.

ECOPact – beton o zmniejszonej emisji CO 2

Beton należy do podstawowych materiałów konstrukcyjnych. Jest trwały, wytrzymały, odporny na niskie i wysokie temperatury oraz ogniotrwały. Jego parametry użytkowe i techniczne pozwalają na wykorzystanie pod każdą szerokością geograficzną, co m.in. tłumaczy jego szerokie zastosowanie. Może także pełnić funkcje dekoracyjne. Jest tworzywem, z którego kształtowane są nowoczesne formy architektoniczne. Beton przyszłości oprócz tych cech będzie również materiałem, którego produkcja pozostawi niemal zerowy ślad węglowy.

ECOPact to rodzina betonów, która powstała z troską o środowisko naturalne. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych technologii betony ECOPact charakteryzują się 3050% mniejszym śladem węglowego w porównaniu do betonów produkowanych tradycyjnymi metodami z udziałem cementu CEM I 42,5 R. Dzięki korzystnym właściwościom spoiw oraz kruszyw użytych do ich produkcji ECOPact wykazuje porównywalne lub lepsze właściwości użytkowe i mechaniczne w stosunku do betonu tradycyjnego.

Betony z rodziny ECOPact mogą być zastosowane do wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak: fundamenty, słupy, belki, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, podjazdy, chodniki itp. Są dostępne w różnych klasach wytrzymałości i są zgodne z obowiązującymi normami. Produkuje się je na terenie całej Polski i mogą być dostarczone na każdą budowę z najbliższej wytwórni betonu Holcim.

Cement niskoemisyjny – ECOPlanet

Producenci cementu, do których należy Holcim już dzisiaj wdrażają technologie przyszłości, dzięki którym możliwe jest zmniejszenie emisji CO 2 . W ciągu 34 lat emisja została zredukowana z poziomu 800kg CO2/t cementu do 400kg/t cementu. W 2024 r. planowane jest obniżenie emisji do 385kg/t cementu. Po wprowadzeniu technologii CCS, czyli wychwyceniu z procesu produkcji i zmagazynowaniu dwutlenku węgla, dzięki któremu nie przedostanie się on do atmosfery Holcim chce obniżyć emisję CO2 do poziomu 80kg/t cementu.

Aktualnie do produktów Holcim o obniżonej emisji CO2 należy cement niskoemisyjny ECOPlanet.

Niższa emisja z certyfikatem

Emisja CO 2 w produkcji betonu ECOPact i cementu ECOPlanet została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), który potwierdził ją poprzez wydanie dokumentu Deklaracji Środowiskowej III typu, EPD (Environmental Product Declarations). Certyfikat Deklaracji Środowiskowej Produktu zgodnie z ISO 14025 i EN 15804+A2 został wydany na okres od 30. marca 2023 r. do 30 marca 2028 r.

ECOCycle – nowe ze starego

Współczesne budownictwo w znacznie większym stopniu niż do tej pory musi postawić na materiały z recyklingu. To wymóg, dzięki któremu zyska nasze środowisko. Dzięki powtórnemu wykorzystaniu materiałów z obiektów, które zostały wyburzone oszczędza się czas i energię a także zasoby naturalne naszej planety. Koncern Holcimopracował metody produkcji cementu, betonu i kruszyw z wykorzystaniem materiałów już wcześniej używanych w budownictwie. ECOCycle to technologia, która pozwala zaoszczędzić zasoby przy zachowaniu właściwych parametrów konstrukcyjnych nowych materiałów. Jest to powtórne wykorzystanie konstrukcyjnych materiałów budowlanych, głównie ponowne wykorzystanie betonu pochodzącego z rozbiórek (CDM – Construction Demolition Materials) i zastosowanie go w nowych materiałach. Pozwala użyć od 10% do nawet 100% surowców budowlanych z recyclingu w produkowanych przez Holcim materiałach: cemencie, betonie i kruszywach.

ECOCycle – jak to się odbywa?

Zmniejszenie wykorzystania kruszywa wydobywanego ze złóż na rzecz kruszywa pozyskanego z recyklingu realizowane jest w dawnej Cementowni Kraków – Nowa Huta Holcim, obecnie Zakład Produkcyjny Kraków - Nowa Huta. Ten typ działań proekologicznych określany jest angielskim wyrażeniem urban mining. To proces polegający na odzyskiwaniu surowców wtórnych z betonu, cegieł, czy asfaltu, które są przetwarzane i ponownie wykorzystywane do wytwarzania nowych materiałów. Dogodne położenie cementowni w Nowej Hucie usprawniło dostawę w porównaniu z materiałami pochodzącymi ze złóż wydobywanych w kopalniach, gdyż transport na krótszym dystansie oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jak obliczyli specjaliści z Holcim wykorzystanie kruszywa z recyklingu z zakładu w Nowej Hucie pozwoliło zredukować o 66 % emisję CO 2 w transporcie i aż o 74 % emisję na każdy metr sześcienny wykonywanych robót w stosunku do kruszyw z pobliskich kopalń.

