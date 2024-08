„Tęczowy” Ośrodek Ruczaj w Krakowie coraz bliższy ukończenia. Jak idzie budowa filii Centrum Kultury Podgórza?

Ośrodek Ruczaj w Krakowie będzie nowym domem kultury o ciekawej architekturze. Elewację budynku pokrywać będą charakterystyczne światłołamacze we wszystkich kolorach tęczy, zaś w środku znajdą się m.in. sala widowiskowa oraz kawiarnia. Jak idzie budowa i kiedy nowa filia Centrum Kultury Podgórza będzie gotowa?

Ośrodek Ruczaj. W Krakowie powstaje „tęczowa” filia Centrum Kultury Podgórze

Na południu Krakowa od lutego 2023 r. sprawnie posuwa się naprzód budowa ciekawego budynku, który będzie pełnił funkcję domu kultury. Ośrodek Ruczaj, który ma zostać oddany do użytku w połowie 2025 r., powstaje na osiedlu bloków komunalnych przy ul. Jana Kantego Przyzby i będzie 4-piętrowym budynkiem o zaokrąglonej bryle, przeszklonym foyer oraz elewacji pokrytej barwnymi aluminiowymi światłołamaczami. Za projekt budynku odpowiada pracownia Limba Eko sp. z o.o., zaś wykonawcą prac jest firma P.B.P. „Łęgprzem” spółka z o.o. Koszt inwestycji to blisko 55,6 mln zł, z czego 30 mln zł to dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Obecnie trwa już montaż „tęczy” oraz ostatnie prace przy elewacji. Obiekt ma też już wszystkie okna zewnętrzne i szklaną fasadę, a gotowa hydroizolacja dachu pomyślnie przeszła testy szczelności. W środku trwa montaż instalacji oraz roboty tynkarskie i przy wylewkach. Gołym okiem widać, że budowa zmierza do końca wielkimi krokami – zdemontowany został już żuraw wieżowy.

– Na kolejne miesiące zaplanowano kontynuację robót instalacyjnych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz szeroki zakres prac wykończeniowych – podaje krakowski Zarząd Inwestycji Miejskich.

Autor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie Ośrodek Ruczaj w Krakowie w budowie

Sala widowiskowa, kawiarnia i nie tylko. Co zaoferuje Ośrodek Ruczaj?

Budynek Ośrodka Ruczaj będzie pełnił funkcję przede wszystkim lokalnego domu kultury – miejsca organizacji wydarzeń kulturalnych i działalności edukacyjnej. Dodatkowo w budynku znajdzie się nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki – lepsza, bo łatwiej dostępna dla mieszkańców.

Ponieważ domy kultury realizują wiele różnorodnych zadań, nowy budynek będzie wielofunkcyjny, uwzględniający potrzeby osób w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. W środku zaplanowano m.in.:

wielofunkcyjną salę widowiskową na 287 osób (w tym balkon), z nowocześnie wyposażoną sceną nadającą się zarówno do organizacji spektakli i pokazów filmowych, jak i koncertów czy innych wydarzeń,

pomieszczenia edukacyjne: 4 sale muzyczne, 3 sale taneczne, 2 pracownie oświatowe, sala dla najmłodszych, lektorium do nauki języków obcych, pracownia plastyczna i ceramiczna wraz z niezbędnym zapleczem,

pomieszczenia administracyjne.

Dodatkowo na pierwszym piętrze budynku znajdzie się kawiarnia. Będzie się można do niej dostać z obszernego foyer z recepcją dzięki reprezentacyjnej, spiralnej klatce schodowej. Budynek będzie też oczywiście przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

– W ramach kontraktu jesienią ub. r. nasadzono 67 drzew. Jest to pierwsza część nasadzeń przewidzianych w ramach tego kontraktu. Inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach tych prac zostanie nasadzona kolejna partia zieleni oraz zamontowane obiekty małej architektury – podaje ZIM.

