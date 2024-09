Tony wody i setki spacerowiczów. Zbiornik Racibórz Dolny w niedzielę

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze rozpoczął piętrzenie wezbranych wód w dniu 15 września 2024r. ok. godz. 4.20 i tym samym przechwytuje falę wezbraniową, wymiernie ją ścinając. Decyzję o uruchomieniu zbiornika podjął, zespół wskazany w Instrukcji Gospodarowania Wodą. Zasuwy budowli przelewowo-spustowej opuszczono, gdy posterunek wodowskazowy Krzyżanowice w zlewni Górnej Ody wskazywał rzędną ok. 690 cm przy przepływie ok. 750 m3/s.