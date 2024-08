37-metrowa wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu otwarta

15:48

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: UM Wałbrzych/Facebook Wieża widokowa w parku Sobieskiego w Wałbrzychu

Na nową wieżę widokową w Wałbrzychu można się już wspinać, a jest to jeden z najwyższych obiektów tego typu w Polsce. Wieża widokowa, wybudowana za ponad 10,1 mln zł, nawiązuje stylistyką do przemysłowej wieży chłodniczej. Zobacz zdjęcia wieży widokowej w parku Sobieskiego w Wałbrzychu.

Wieża widokowa w Wałbrzychu otwarta!

Przypomnijmy, że mierząca 37,5 m wysokości wieża widokowa, budowana od marca 2023 r., jest już gotowa. Wykonawcą jest firma Heli Factor sp. z o.o., zaś autorką projektu – Joanna Styrylska z pracowni ISBA Grupa Projektowa sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji to 10 169 160 zł. Warto dodać, że w 2021 r. Wałbrzych otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

Sześciokątny stalowy obiekt stojący w parku im. Króla Jana III Sobieskiego oferuje 6 tarasów widokowych i może pomieścić naraz maksymalnie 630 osób, ale dla bezpieczeństwa do obiektu będzie wpuszczanych do 100 osób naraz. Obiekt okryto z zewnątrz siatką wykonaną z blachy kortenowskiej, co nadaje jej charakterystyczny rdzawy kolor. Swoim projektem wieża ma nawiązywać do wież chłodniczych stosowanych dawniej w kopalniach i przypominać o przemysłowej przeszłości miasta.

Wieża w Wałbrzychu w ogniu krytyki. „Takie smutne, że aż wyć się chce”

Pomysł budowy wieży widokowej w parku Sobieskiego w Wałbrzychu od początku budził zastrzeżenia – krytykowali go m.in. ekolodzy. Głosy krytyki jedynie przybrały na sile, gdy w 2023 r. zaczął zbliżać się termin rozpoczęcia budowy. Szerokim echem odbił się w mediach społecznościowych emocjonalny wpis Filipa Springera, który napisał, że jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska „postanowiło zepsuć sobie panoramę”. Pisarz apelował też do władz miasta, by zaniechać realizacji projektu, a całą sytuację podsumował słowami „to jest takie smutne, że aż wyć się chce”.

Podobnego zdania jest część mieszkańców. Pod miejskimi postami na temat budowy wieży pojawia się wiele krytycznych komentarzy:

„wieża szpeci widok na Górę Parkową”,

„szkaradztwo, zagraca teren zielony”,

„pieniądze wyrzucone w błoto, niepotrzebna inwestycja”.

Wątpliwości części osób budzi nie tylko estetyka wieży, ale także koszt jej budowy, który znacznie przekroczył pierwotne szacunki. Jest też jednak wielu mieszkańców, którzy wypowiadają się o inwestycji pozytywnie i twierdzą, że bardzo czekają na otwarcie wieży. Część komentujących wyraża również nadzieję, że będzie ona atrakcją turystyczną, na czym skorzysta miasto.

Ile kosztuje wejście na wieżę widokową w parku Sobieskiego w Wałbrzychu?

Kontrowersje budzi wśród mieszkańców Wałbrzycha nie tylko wygląd wieży w parku Sobieskiego, ale też fakt, że wstęp na nią jest płatny. Oficjalny cennik to 1 zł dla osób z kartą mieszkańca „Kocham Wałbrzych” i 10 zł dla turystów.

W obiekcie może znajdować się jednocześnie maksymalnie 100 osób (będą tego pilnować automatyczne bramki przy wejściu). Wieża otwarta jest od wschodu do zachodu słońca.

Wprowadzenie opłat zaskoczyło większość mieszkańców, gdyż miasto przez cały okres budowy nie informowało szerzej, że jest taki plan. W mediach społecznościowych zawrzało. „Mało gościnne podejście”, „skandal”, „za pieniądze publiczne zbudowane, a teraz opłata?” – komentują mieszkańcy.

Władze miasta tłumaczą, że opłata jest symboliczna, a zyski ze sprzedaży biletów pomogą pokryć koszty utrzymania wieży. Odniosły się też do innej budzącej zastrzeżenia kwestii, a mianowicie planu zamykania wieży widokowej na noc. Jak wyjaśniono, chodzi o zapewnienie zwiedzającym bezpieczeństwa.