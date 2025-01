Dofinansowania do rowerów elektrycznych - od kiedy będzie w 2025? Co wiadomo o programie?

Mój rower elektryczny to zapowiedziany przez rząd nowy program dopłat do rowerów elektrycznych działający na zasadzie refundacji. Kiedy rusza program Mój rower elektryczny w 2025 i czy w ogóle? Jakie będą zasady nowego programu? Dla kogo dofinansowanie do roweru elektrycznego i na jakich warunkach?

Od kiedy dofinansowanie do roweru elektrycznego?

Program priorytetowy „Mój rower elektryczny”, czyli dopłat do rowerów elektrycznych ogłoszony w lipcu 2024 przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest już po konsultacjach społecznych. Miał być finansowany z Funduszu Modernizacyjnego, który wspiera inwestycje w modernizacje systemów energetycznych i poprawia efektywność energetyczną. Jest zgodny z unijnym prawodawstwem, a szczególnie z dyrektywami, które wskazują wzmocnienie efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych. Niestety, wniosek Polski o przyznanie na ten cel 300 mln zł został odrzucony przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Polski rząd jednak nie rezygnuje z programu, co potwierdziła rzeczniczka NFOŚiGW Magdalena Skłodowska. Ma wnioskować o tę kwotę ponownie w marcu 2025 roku, to jednak spowoduje opóźnienie uruchomienia dopłat. Być może uda się wygospodarować na ten cel fundusze z innych mechanizmów wsparcia, aby mógł on wystartować jak najwcześniej w 2025.

Według założeń programu nabór wniosków o dofinansowanie będzie się odbywać w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania alokacji.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW (Operatora Funduszu Modernizacyjnego).

Cel programu dopłat do rowerów elektrycznych

Podstawowym założeniem wprowadzenia programu wsparcia jest ograniczenie emisyjności. Według szacunków program przyczyni się do zmniejszenie emisji:

dwutlenku węgla o 83 139 Mg/rok

tlenków azotu o 283,24 Mg/rok

pyłów PM10 o 0,393 Mg/rok

Wyniki takie uzyskano przy założeniu bezzwrotnego dofinansowania do 46 667 sztuk rowerów elektrycznych.

Dopłaty do rowerów elektrycznych - na jakich zasadach?

Na wsparcie zakupu rowerów elektrycznych planuje się przeznaczyć 300 000 zł. Program ma być realizowany w latach 2025 – 2029 lub do wyczerpania środków; umowy zawierane będą tylko do 30 czerwca 2029 r.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Dotacją będzie objęty zakup tylko nowych rowerów elektrycznych, rowerów elektrycznych transportowych (cargo), wózków rowerowych do transportu.

Dofinansowaniem będą objęte rowery, których zakup potwierdzony fakturą VAT lub paragonem imiennym nastąpi w terminie od 30.06.2024 r. do 30.05.2029 r. Na ubieganie się o dotację beneficjent programu ma dwa lata od daty zakupu. Po upływie tego terminu nie będzie można uzyskać wsparcia.

Rowery z dofinansowaniem będą musiały być oznakowane (naklejka) w okresie trwałości, który w warunkach dofinansowania jest określony na 2 lata. Muszą też być zarejestrowane na Policji i i oznakowane numerem na ramie.

Ile będzie można dostać zwrotu na elektryka?

Dopłata do roweru elektrycznego ma wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych (ceny zakupu), ale nie więcej niż 5000 zł. W przypadku dofinansowania roweru elektrycznego transportowego (cargo) lub wózka rowerowego będzie to również do 50% poniesionych kosztów, ale maksymalna kwota jest zwiększona do 9000 zł.

Dotacja będzie udzielana tylko jako forma refundacji już po zakupie roweru. Nie będą objęte dotacją części roweru, które stanowią opcje dodatkowe w ofercie producenta, a jedynie wersje standardowe. Nie będzie można uzyskać dotacji na rowery zakupione w leasingu.

Dla kogo dopłata do roweru elektrycznego?

Program skierowany jest do szerokiego kręgu zainteresowanych. Wsparcie mogą otrzymać:

osoby fizyczne,

jednostki samorządu terytorialnego,

przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną PKD w transporcie drogowym towarów, działalności pocztowej (operator pocztowy i inne), usługach kurierskich lub wypożyczalni i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Na jakie rowery elektryczne będzie udzielana dotacja?

Szczegółowe dane rowerów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach programu „Mój rower elektryczny” można znaleźć w dokumencie dołączonym na oficjalnej stronie https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/moj-rower-elektryczny.

Wśród danych eksploatacyjnych wymieniony jest m.in. minimalny zasięg 50 km, pojemność akumulatora (litowo-jonowy lub podobny) – 10 Ah oraz możliwość ładowania z domowego gniazdka elektrycznego.

Dlaczego rower elektryczny?

O zaletach roweru elektrycznego, szczególnie w miejskim transporcie, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednoślady sprawdzają się też znakomicie w innych warunkach i miejscach. Ostatnie lata i bezśnieżne łagodne zimy spowodowały, że rower można wykorzystywać cały rok. Napęd to duże ułatwienie dla rowerzystów, bo pozwala bez wysiłku pokonywać długie trasy nawet w terenie o dużych różnicach wysokości. Służy wbrew obiegowej opinii nie tylko do rekreacji, ale może być doskonałą alternatywą dla dojazdów komunikacją zbiorową czy własnym samochodem. Przeszkodą bywa, niestety, czasami aura. Rowery elektryczne znalazły już szerokie zastosowanie w miejskim transporcie towarów i usługach.

Wysoka cena rowerów elektrycznych, szczególnie tych z lepszym osprzętem i mocniejszymi oraz bardziej wytrzymałymi akumulatorami stanowią istotną barierę. Dopłaty mogą przyczynić się do większego zainteresowania kupnem takiego pojazdu.

