Czujniki dymu obowiązkowe w każdym mieszkaniu. Jest projekt przepisów

Autor: gettyimages Czy będzie trzeba instalować czujniki przeciwpożarowe w mieszkaniach?

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że projekt przepisów, które nałożą obowiązek montażu w mieszkaniach i domach wielorodzinnych czujników przeciwpożarowych został przekazany do MSWiA. Informację tę przekazał PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski.

Wczesne ostrzeżenie o pożarze może stłumić go w zarodku lub w ogóle do niego nie dopuścić. Do wykrywania pożaru w jego wczesnej fazie służą czujniki przeciwpożarowe, np. czujniki dymu. Są montowane obowiązkowo w obiektach użyteczności publicznej. Teraz być może będzie wymóg ich instalacji także w domach i mieszkaniach prywatnych. To właśnie dzięki czujnikowi w jednym z lokali strażacy w Poznaniu mogli na czas ewakuować mieszkańców, bo ofiar mogło być dużo więcej.

Obowiązkowe czujki dymu - przepisy już w MSWiA

Na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej po wypadku w Poznaniu pojawiła się informacja o przygotowywaniu przez komendę główną przepisów, które wprowadzą obowiązek stosowania w mieszkaniach autonomicznych czujek dymu. Prace nad przygotowaniem projektu trwały już od pewnego czasu, projekt został przekazany właśnie do MSWiA.

Aktualnie strażacy prowadzą akcję edukacyjno-informacyjną „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z pożaru w domach i mieszkaniach. W akcji promowany jest montaż czujek dymu, które są w stanie wykryć pożar we wczesnym stadium i powiadomią o tym głośnym sygnałem dźwiękowym (85 dB) i świetlnym.

Strażacy na razie zachęcają do ich montażu i pokazują, jak i gdzie je instalować. Nie wymagają one nawet zastosowania narzędzi, gdyż mocuje się je przy pomocy taśmy dwustronnej.

MSWiA - obowiązek montażu czujek w mieszkaniach

Wprowadzenie w życie przepisów, które wymuszą montaż czujek przeciwpożarowych w mieszkaniach odbędzie się prawdopodobnie na drodze rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Na początku wymóg instalacji będzie dotyczył nowobudowanych domów. W już istniejących wymóg ten będzie wprowadzony w późniejszym terminie. Szczegóły rozporządzenia będą znane po opublikowaniu ich w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Strażacy apelują o przestrzeganie przepisów

W komunikacie PSP po tragedii w Poznaniu strażacy ponawiają apel o stosowaniu się do przepisów ochrony przepisów przeciwpożarowych. Jednym z podstawowych jest zakaz składowania w pomieszczeniach piwnic, garaży i innych miejscach rzeczy i przedmiotów, które mogą powodować wybuch pożaru lub jego gwałtowne rozprzestrzenianie. Dotyczy to przede wszystkim substancji łatwopalnych, w tym paliw, rozpuszczalników, butli z gazem, akumulatorów itp. Przypominają też o zapewnieniu dróg pożarowych w obrębie nieruchomości i nie ograniczania jej szerokości, co zapewni szybszą akcję jednostek wezwanych do pożaru.

Czym są czujniki przeciwpożarowe?

Czujniki przeciwpożarowe to typ urządzeń ostrzegawczych, które wykrywają ogień lub inne czynniki pożaru, np. wzrost temperatury. Ich działanie ma wywołać podjęcie odpowiednich środków zaradczych, zanim pożar przybierze rozmiary trudne do opanowania. Można wybrać z kilku rodzajów czujników przeciwpożarowych, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie. Są to czujniki działające niezależnie lub połączone z systemami alarmowymi lub inteligentnego domu. Najpopularniejsze są czujniki wykrywania dymu, ciepła lub obu tych objawów pożaru.

Mogą być przewodowe, czyli zasilane poprzez podłączeniem do domowej sieci elektrycznej, ale to rozwiązanie do zastosowania w nowo budowanych domach. Dużo prościej jest zastosować czujnik bezprzewodowy, który ma własne zasilanie bateryjne lub akumulatorowe.

Ile kosztują czujniki dymu?

To niewielkie urządzenia, które mogą mieć różne stopnie skomplikowania, z czym oczywiście związana jest cena. Najprostsze kosztują nawet kilkanaście złotych, ale warto kupić nieco droższe, których koszt zakup wynosi od kilkudziesięciu złotych wzwyż. Te najpopularniejsze, bezprzewodowe, które poza wykrywaniem dymu i sygnalizacją dźwiękiem i światłem mają także funkcję powiadomienia przekazywaną poprzez domową sieć wi-fi na smartfon kosztują ok. 150 zł.

