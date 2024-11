Promocja firmy budowlanej online – jak zrobić to solidnie?

Autor: GettyImages

Nikogo chyba nie zdziwi stwierdzenie, że zleceniodawcy coraz częściej poszukują usług budowlanych w Internecie. Dlatego Ty jako przedsiębiorca, aby wyróżnić się na tle konkurencji, powinieneś wdrożyć przemyślaną strategię marketingową i skorzystać z dostępnych narzędzi online. Jakie działania są najskuteczniejsze? Co przynosi największe korzyści? Przyjrzyjmy się kilku sprawdzonym rozwiązaniom.

Reklama firmy budowlanej w Internecie – fundamenty

Skuteczna reklama firmy budowlanej opiera się na dwóch fundamentach:

widoczności online

budowaniu zaufania

Klient, zanim zdecyduje się na wybór wykonawcy, zazwyczaj porównuje oferty i sprawdza opinie. To zrozumiałe. Właśnie dlatego tak ważne jest to, by Twoja firma była obecna tam, gdzie szukają jej potencjalni klienci. Czyli m.in. w wyszukiwarce i na Mapach Google.

Dobra reklama firmy budowlanej – zadbaj o swoją wizytówkę Google

Dla branży budowlanej wizytówka Google to absolutna podstawa.

Pełna nazwa tego rozwiązania to Profil Firmy w Google. Ta opcja pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji o swojej firmie, takich jak godziny otwarcia, lokalizacja, zdjęcia realizacji oraz opinie. A także umożliwia wbicie pinezki na mapie online i nawigację.

Jeśli Twoja wizytówka jest dobrze zoptymalizowana, istnieje duża szansa, że to właśnie Twoja firma wyświetli się użytkownikowi w wynikach wyszukiwania po wpisaniu fraz „firma budowlana”, „usługi budowlane” itp.

A to już pierwszy istotny krok w stronę kolejnego zlecenia. Dlatego warto zadbać o jak najwyższą jakość swojej wizytówki.

"Wizytówka Google stanowi fundament lokalnej strategii marketingowej firm budowlanych. Dobrze zoptymalizowany profil – bogaty w zdjęcia realizacji, pełne dane kontaktowe oraz regularne aktualizacje – nie tylko zwiększa widoczność, ale także buduje wiarygodność marki w oczach klientów poszukujących sprawdzonych wykonawców. W branży budowlanej, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie opinii i przykładów realizacji, to element kluczowy." mówi Marcin Karwowski, Product Manager GMB i Web w Grupie WeNet.

Marketing Lokalny, jak ten oferowany przez WeNet, pomaga nie tylko rozwijać, ale także chronić tę wizytówkę, co jest szczególnie istotne, jeśli chcesz budować profesjonalny wizerunek firmy.

Autor: WeNet

Kampanie reklamowe – szybka droga do nowych klientów

Reklama firmy budowlanej nie kończy się na wizytówce Google.

Kampanie reklamowe (np. Google Ads lub Facebook Ads) to sposób na natychmiastową widoczność. Dzięki precyzyjnie dopasowanym reklamom możesz dotrzeć do osób, które aktywnie szukają usług budowlanych w Twojej okolicy.

Kampanie reklamowe umożliwią wyświetlanie reklam w wyszukiwarce na podstawie słów kluczowych, co zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów.

Warto też pomyśleć o kampaniach remarketingowych, które przypominają o Twojej firmie tym, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę, ale nie podjęli jeszcze decyzji o współpracy.

Reklama usług budowlanych w mediach społecznościowych i na YouTube

Według raportu Gemius w Polsce z mediów społecznościowych korzysta obecnie ok. 27,5 miliona użytkowników. Dlatego bez wątpienia warto tam być.

Koniecznie weź pod uwagę reklamę na Facebooku czy Instagramie. Budowlanka często wizualnie przyciąga uwagę – zdjęcia z realizacji projektów, efekty przed i po, filmy pokazujące procesy budowlane, a także opinie klientów to treści, które skutecznie działają w mediach.

Kampanie reklamowe na YouTube również mogą być doskonałym sposobem na prezentację Twojej oferty. Szczególnie że treści wideo z roku na rok zyskują na popularności.

Wizytówki w wartościowych katalogach firm

Dodanie firmy do branżowych katalogów może wydawać się mało znaczące, ale to ruch, który wzmacnia Twoją obecność w sieci.

Wartościowe katalogi firm (np. Panorama Firm, pkt.pl czy BiznesFinder) są dobrze widoczne w wyszukiwarkach, co zwiększa szansę, że to do Ciebie trafią klienci.

Takie działania to pomocniczy element strategii marketingowej firmy budowlanej, który skutecznie podnosi zaufanie i pomaga uzyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.

Buduj pozycję eksperta w branży

Pamiętaj, że nie tylko narzędzia, ale także sposób, w jaki się komunikujesz z klientami, wpływa na efektywność Twojej reklamy.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na dobrą reklamę firmy budowlanej jest edukowanie klientów – dostarczaj im cennych wskazówek związanych z branżą. Porady, jak zadbać o dom po remoncie, jakie są najnowsze trendy budowlane, jak wygląda proces realizacji prac – to tematy, które zbudują Twoją pozycję jako eksperta i przyciągną uwagę.

Postaw na tworzenie wartościowych treści poradnikowych, np. artykułów albo wpisów blogowych. A może spróbujesz nagrać własny podcast? Możliwości jest mnóstwo. Jeśli nie masz czasu, żeby przygotowywać materiały samodzielnie, zgłoś się do specjalistów.

Marketing Lokalny od WeNet – wsparcie w promocji online

Potrzebujesz wsparcia w promocji swojej firmy budowlanej w Internecie? Weź pod uwagę usługę Marketingu Lokalnego od WeNet. Marka ma ponad 1 000 doradców w całej Polsce. Oferuje m.in.:

rozwoju i bezpieczeństwo wizytówki Google,

promocję w wartościowych katalogach firm,

artykuły wizerunkowe,

kampanie reklamowe,

oraz pokazy oferty na YouTube.

Taki zestaw działań pozwala firmom budowlanym skuteczniej zdobywać nowych klientów, jednocześnie kreując pozytywny wizerunek w sieci.

Firma budowlana w Internecie – podsumowanie

Zarówno małe, jak i duże firmy budowlane mogą (a nawet muszą) skorzystać z rozwiązań marketingowych dostępnych online. Dzięki dobrze poprowadzonej reklamie, pozycjonowaniu i budowie pozytywnego wizerunku, promocja firmy budowlanej może przynieść doskonałe efekty. W tym przypadku – tak jak przy budowie – potrzebne są: dobry plan, trochę cierpliwości i zaangażowani fachowcy.

