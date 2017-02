Ściany działowe z betonu komórkowego wykonane na klej poliuretanowy

Ściany działowe SOLBET Smart to ściany z betonu komórkowego wykonane na klej poliuretanowy SOLBET Smart. Sciany zbudowane w tym systemie cechuje przede wszystkim trwałość. Dodatkowo warto podkreślić, że wykorzystanie tego systemu do budowy ścian działowych znacznie skraca czas prac budowlanych.

Cechy systemu SOLBET Smart:

łatwość transportu materiałów ze względu na nieduże wymiary i wagę elementów systemu

brak konieczności stosowania akcesoriów: profili, wkrętów itp. (mniej elementów niż w systemie ścian z płyt g-k)

łatwe wykonawstwo, prace budowlane można wykonać samodzielnie (DIY)

proste narzędzia

brak mokrych prac budowlanych

możliwość ustawienia ścian w dowolnym miejscu

szybki efekt – już po godzinie można prowadzić prace wykończeniowe

odporność na zarysowania

Podstawę systemu do budowy ścian działowych stanowią bloczki z betonu komórkowego o wymiarach 100x240x590 mm oraz 120x240x590 mm oraz klej poliuretanowy pistoletowy Fot.: SOLBET

Łatwy transport systemu SOLBET Smart

System SOLBET Smart składa się z bloczków z betonu komórkowego oraz kleju poliuretanowego do ich łączenia. Bloczki mają wymiary 100x240x590 mm oraz 120x240x590 mm i dostępne są w dwóch gęstościach 500 i 600 kg/m3. Oznacza to, że jeden bloczek waży od 10,2 do 12,2 kg.

Z kolei klej SOLBET Smart jest dostępny w puszkach o pojemności 750 ml. To wszystko - bez elementów wielkogabarytowych, specjalnych profili - można samodzielnie transportować nawet przy użyciu samochodu osobowego.

Elementy systemu SOLBET Smart są łatwe do przetransportowania na plac budowy Fot.: SOLBET

Narzędzia do budowy ścian SOLBET Smart

Do budowy ścian działowych i zabudowy w systemie SOLBET Smart potrzebne są następujące narzędzia: pistolet do kleju poliuretanowego, piła do docięcia bloczków, prowadnica ułatwiająca docinanie bloczków, zmiotka do usunięcia pyłu po szlifowaniu. To wszystko są proste narzędzia, tak samo jak proste jest wykonywanie ścian w tym systemie.

Ciężar ścian działowych SOLBET Smart

Ściany działowe są elementami, które obciążają konstrukcję budynku. Jeśli ciężar ścian działowych znajduje się w przedziale od 1 do 3 kN/m, to projektant nie musi uwzględniać ich położenia w konkretnym miejscu, lecz przyjmuje w obliczeniach obciążenie zastępcze równomiernie obciążone. Dla ścian działowych w systemie SOLBET Smart istotne jest to, że nawet przy wysokości do 290 – 360 cm masa ścian w dalszym ciągu kwalifikuje je do ścian działowych, dla których można przyjąć obciążenie zastępcze. Oznacza to, że mogą to być ściany przestawne, a stropy nie wymagają wcześniejszego uwzględnienia położenia ścian działowych SOLBET Smart.

Przykładowa realizacja – ściany działowe w systemie SOLBET Smart w budynku komercyjnym Fot.: SOLBET

Warunki techniczne a ściany działowe SOLBET Smart

Ściany wykonane w systemie SOLBET Smart spełniają wszystkie wymagania normowe stawiane ścianom działowym. Wymagana izolacyjność akustyczna dla ścian działowych w obrębie jednego mieszkania wynosi 35 dB. Proponowane rozwiązania ścian o grubości 10 i 12 cm spełniają te wymagania, bo ich izolacyjność akustyczna jest nawet większa. Zestawienie izolacyjności akustycznej ścian przedstawiono w tabeli. Trzeba też być świadomym, że dźwięki przenoszą się przez ciągi komunikacyjne (drzwi pomiędzy pomieszczeniami), więc wpływ izolacyjności akustycznej ścian działowych nie wpływa znacząco na właściwości akustyczne mieszkania.

Ściany wykonane z bloczków SOLBET Smart też są ścianami ciepłymi. Ściany o grubości 12 cm z bloczków o gęstości 500 kg/m3 mogą być stosowane pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, dla których wymagany jest współczynnik nie większy niż U=1,0 W/m2K. Izolacyjność cieplna dla ścian podana jest w tabeli.

Klasa odporności ogniowej ścian SOLBET Smart została również przebadana i wynosi EI 240. To bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Podstawowe parametry ścian wykonanych w systemie SOLBET Smart Grubość muru bez tynku (cm) Średnia gęstość bloczków (kg/m3) Masa bloczka (kg) Ciężar charakterystyczny muru z obustronnym tynkiem (KN/m2) Klasa odporności ogniowej Wskaźnik izolacyjności akustycznej R A1R (dB) Współczynnik przenikania ciepła dla ściany nieotynkowanej (W/m2K) 12 500 10,3 0,77 EI 240 36 0,98 10 570 10,1 0,75 EI 240 36 1,32 12 570 12,2 0,82 EI 240 38 1,15

Sprawdzona trwałość ścian działowych

Ściany wykonane w systemie SOLBET Smart zostały przebadane. Wykonane z nich modele zachowywały bardzo wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia. Wykonano badania ściany na obciążenia liniowe, obciążenia mimośrodowe, badania na uderzenia ciałem ciężkim – miękkim, badanie ściany na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych i równoległej do spoin wspornych. Uzyskane wyniki pozwalają stosować system SOLBET Smart do budowy ścian w pomieszczeniach kategorii C oraz kategorii III użytkowania pomieszczeń (pomieszczenia do zebrań i zgromadzeń oraz w strefach dostępnych dla osób wykazujących niewielką dbałość o mienie).