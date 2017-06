Koszt budowy domu: czy warto zainwestować w superenergooszczędne okna?

Debata w czasie Kongresu Stolarki Polskiej, która poprzedziła głosowanie dotyczące współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi. Na zdjęciu od lewej: Ludomir Duda, wiceprzewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji; Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP; Tomasz Kwiatkowski, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej; Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich; Günter Schlagowski, pionier budownictwa pasywnego w Europie, twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku; Marcin Szewczuk z firmy Aluplast; Jerzy Żurawski, prezes Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska oraz moderator - Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu dla profesjonalistów Muratorplus.pl. Fot.: Związek Polskie Okna i Drzwi

Jerzy Żurawski przyznaje, że należy zachęcać Polaków do stosowania energooszczędnych rozwiązań, w tym do poprawy izolacyjności termicznej przegród. Ale równocześnie zastrzega, że nie powinno się zmuszać nikogo do przepłacania, a z taką sytuacją – według tego eksperta - już teraz mamy do czynienia w budownictwie mieszkaniowym.

Koszt budowy domu zależy od współczynnika U

To ile energii pochłania budynek, a w konsekwencji – ile płaci za ogrzewanie jego właściciel, zależy od izolacyjności cieplnej przegród. Teoretycznie każdemu powinno więc zależeć, aby była ona jak najlepsza. Problem w tym, że wyroby budowlane o lepszych parametrach termoizolacyjnych zwykle kosztują więcej, co w efekcie podnosi koszt budowy domu. Dla wielu inwestorów, w tym deweloperów, jest to zaś kwestia najważniejsza. Dlatego minister infrastruktury i budownictwa – w oparciu o zalecenia Unii Europejskiej - narzuca minimalny standard budynków w rozporządzeniu „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Jerzy Żurawski zwraca uwagę, że wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, stropów, drzwi i okien jest systematycznie obniżana, co ma na celu poprawę standardu energetycznego budynków. Ostatnia taka obniżka miała miejsce w 2017 r.

Nie przegap:

- Następne zaostrzenie wymagań czeka nas już w 2019 i 2021 r. Przy czym w pierwszym przypadku będzie dotyczyć budynków użyteczności publicznej – mówi Jerzy Żurawski. I dodaje, że w roku 2021 ma być zakończony proces dojścia wszystkich budynków do standardu nZEB, czyli niemal zerowego zużycia energii cieplnej (u nas o takich budynkach zwykło się mówić pasywne, bo zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh na m2 rocznie).

- Następne zaostrzenie wymagań czeka nas już w 2019 i 2021 r. Przy czym w pierwszym przypadku będzie dotyczyć budynków użyteczności publicznej – mówi Jerzy Żurawski. I dodaje, że w roku 2021 ma być zakończony proces dojścia wszystkich budynków do standardu nZEB, czyli niemal zerowego zużycia energii cieplnej (u nas o takich budynkach zwykło się mówić pasywne, bo zapotrzebowanie na energię nie przekracza 15 kWh na m2 rocznie).

Fot.: Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Koszt budowy domu spadł na drugi plan

Okazuje się, że nawet w najbogatszych krajach UE, m.in. w Niemczech, podniosły się głosy, że dalsze zaostrzenie wymagań w zakresie energochłonności budownictwa, może nie mieć sensu zarówno ekonomicznego, jak i technicznego.

- A przecież w większości krajów UE, w tym w Niemczech, Austrii i Czechach, te wymagania wydają się zdecydowanie łagodniejsze niż w Polsce. Prawdopodobnie przekroczyliśmy zdrowy rozsądek ustanawiając tak ambitne cele – komentuje ekspert Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska. Zwraca uwagę, że np. w krajach skandynawskich klimat jest zimniejszy niż w naszym kraju. Mimo to Norwegowie i Duńczycy przyjęli graniczne wymagania izolacyjności termicznej przegród na poziomie zbliżonym do polskich.

- Jak widać, określenie optymalnych rozwiązań nie jest tam zależne jedynie od niskich temperatur, ale od wszystkich parametrów klimatu. Wartości optymalne w zakresie izolacyjności termicznej są weryfikowane przez pojemność cieplną, powierzchnię przegród przeźroczystych, zyski wewnętrzne, konieczność chłodzenia – tłumaczy Jerzy Żurawski.

Problem w tym, że może się to przełożyć na kieszeń właścicieli budynków.